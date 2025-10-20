Άρια Καλύβα: Πού έκλεισε μετά το Power Talk

Το σχόλιό της έχει ουκ ολίγες φορές συζητηθεί ακόμα και αρνητικά προκαλώντας σάλο αντιδράσεων…

Μια τηλεοπτική συμφωνία «κλείδωσε» το βράδυ της περασμένης Παρασκευής 10/10 στο Open και δεν είναι φήμες, είναι αλήθεια. Η Άρια Καλύβα, γνωστή δημοσιογράφος για το αιχμηρό ρεπορτάζ και την εκρηκτική της παρουσία, έδωσε τα χέρια με τα στελέχη του σταθμού και από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 24/10 θα βρίσκεται στο πάνελ της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου.

