Άρια Καλύβα: Πού έκλεισε μετά το Power Talk

Μια τηλεοπτική συμφωνία «κλείδωσε» το βράδυ της περασμένης Παρασκευής
Το σχόλιό της έχει ουκ ολίγες φορές συζητηθεί ακόμα και αρνητικά προκαλώντας σάλο αντιδράσεων…
Μια τηλεοπτική συμφωνία «κλείδωσε» το βράδυ της περασμένης Παρασκευής 10/10 στο Open και δεν είναι φήμες, είναι αλήθεια. Η Άρια Καλύβα, γνωστή δημοσιογράφος για το αιχμηρό ρεπορτάζ και την εκρηκτική της παρουσία, έδωσε τα χέρια με τα στελέχη του σταθμού και από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 24/10 θα βρίσκεται στο πάνελ της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου.
