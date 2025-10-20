Τα ζώδια για τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Τι λένε τα ζώδια για το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025.

(Σελήνη στον Ζυγό – σε χάση)

Κριός

Η διαίσθηση σας, σας προειδοποιεί για ένα παρασκήνιο που δεν μπορείτε

ακόμη να εντοπίσετε. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που δημιουργείται στον

επαγγελματικό σας χώρο ή για μια προδοσία σε προσωπικό επίπεδο; Το

μέλλον θα σας δείξει. Ως προς τα αισθηματικά σας, εάν έχετε ανάγκη να

αγαπήσετε και να αγαπηθείτε, θα πρέπει να δουλέψετε σκληρά και ίσως

μακροχρόνια για να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα. Η αγάπη κερδίζεται

σταδιακά και δεν χαρίζεται…

Ταύρος

Προσοχή στις σοβαρές συζητήσεις. Η μέρα απαιτεί προσεκτικό χειρισμό των

θεμάτων που σας απασχολούν. Μην αγνοείτε την πραγματικότητα Θα πρέπει

να είστε αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνετε και να μην διασπώνται η προσοχή

και οι δυνάμεις σας σε πολλαπλές αρμοδιότητες ή εργασίες. Έτσι

διασφαλίζετε καλύτερη ταχύτητα διεκπεραίωσης αλλά και καλύτερη ποιότητα.

Δίδυμος

Κάτι ευχάριστο προοιωνίζει η μέρα! Μπορεί να είναι η πετυχημένη

ολοκλήρωση μια προσπάθειας στον επαγγελματικό τομέα, ίσως και μια

ευχάριστη εξέλιξη σε προσωπικό επίπεδο, όπως ένας αρραβώνας. Έχετε

χαράξει την πορεία σας, κάνοντας την επιλογή που ανταποκρίνεται στις

προσδοκίες σας, και σήμερα αισθάνεστε πιο ανάλαφροι και απαλλαγμένοι

από τις αμφιβολίες που σας βασάνιζαν.

Καρκίνος

Η προσωπική σας ζωή βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο της και πολλές από

τις έγνοιες που είχατε έχουν παραμεριστεί. Τώρα μπορείτε να επικεντρώσετε

την προσοχή σας στην καριέρας σας. Γιατί ευκαιρία σαν την σημερινή σπάνια

έρχεται στην ζωή μας! Φροντίστε να την αξιοποιήσετε, γιατί θα αλλάξει σε

σημαντικό βαθμό η ζωή σας. Σημαντικό ρόλο θα παίξει ο τρόπος που θα

χρησιμοποιήσετε την γλώσσα του σώματος.

Λέων

Η μέρα μπορεί να φέρει σημαντικές αλλαγές στα επαγγελματικά σας. Κάποιοι

θα ολοκληρώσετε ένα μεγάλο έργο και να τύχετε αναγνώρισης από τους

συναδέλφους σας. Η καριέρα σας όμως θα ρίξει την βαριά σκιά της στην

οικογενειακή σας ζωή και θα πρέπει να βρείτε υγιείς ισορροπίες μεταξύ

δουλειάς και οικογένειας.

Παρθένος

Θέλετε να διαπρέπετε, ιδίως στον τομέα των ερωτικών κατακτήσεων! Σήμερα

θα σας δοθεί η ευκαιρία να δρέψετε δάφνες στον τομέα αυτό, μια και η

ακτινοβολία σας θα είναι κάτι περισσότερο από αισθητή. Μια σχέση σας

μπορεί να δείξει σημάδια εμβάθυνσης και μετεξέλιξης. Θα μπορούσε να είναι

μια γνωριμία που θα εξελιχθεί σε μια σημαντική φιλική σχέση ή μια φιλία που

θα μετεξελιχθεί σε ερωτική σχέση.

Ζυγός

Αναμοχλεύεται το παρελθόν και έρχονται αναμνήσεις στην επιφάνεια από

πρόσωπα και καταστάσεις του πρόσφατου παρελθόντος. Ίσως να

συναντήσετε έναν παλιό φίλο που θα σας θυμίσει μια ξεχασμένη εποχή της

ζωής σας… Το φανταστικό και το πραγματικό δεν θα έχουν σαφή όρια για

σας, φίλοι μου, και για αυτό θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στις δράσεις

σας. Αφήστε σοβαρές αποφάσεις για άλλη μέρα.

Σκορπιός

Εάν έχετε φροντίσει να βάλετε την προσωπική και επαγγελματική σας ζωή

σας τάξη, σήμερα θα διαπιστώσετε ότι πολλά πράγματα λειτουργούν

αυτόματα και δεν θα αργήσετε να δρέψετε τις επιτυχίες των προσπαθειών

σας. Δεν έχετε καταφέρει όμως ακόμη να ολοκληρώστε αυτό που επιδιώκετε

και αυτό σας κάνει δημιουργεί ένταση. Θα πρέπει να δείξετε όμως υπομονή

και επιμονή στις προσπάθειες σας.

Τοξότης

Θα αισθανθείτε σήμερα ότι είστε απόλυτα ευχαριστημένοι με την δουλειά σας.

Θεωρείτε ότι είστε πιστοί στις στοχεύσεις σας και συνεπείς και τίμιοι απέναντι

στους συνεργάτες ή συναδέλφους. Όσο και αν προσπαθείτε να είστε παντού

καλοί και να προσπαθείτε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ένα δεν

καταφέρετε να ισορροπήσετε εσείς και να είστε εσείς καλά, τίποτε το

θεαματικό δεν μπορεί να γίνει.

Αιγόκερως

Παρασκήνια και δολοπλοκίες εξυφαίνονται στο εργασιακό σας περιβάλλον και

καλό θα ήταν να έχετε τα μάτια σας δεκατέσσερα! Μην χαλαρώνετε ούτε

στιγμή, γιατί τα πράγματα μπορούν να πάρουν άσχημη τροπή για τα

συμφέροντα σας. Θα πρέπει να δείξετε υπομονή, επιμονή και διπλωματία για

να καταφέρετε να φέρετε σε πέρας τις υποθέσεις σας με τον τρόπο που εσείς

θέλετε…

Υδροχόος

Η μέρα θα σας αναγκάσει να εστιάσετε στις σχέσεις σας με κάποια άτομα. Με

ορισμένους θα διακόψετε επαφές, ενώ με άλλους θα συμβιβαστείτε για να

μπορέσετε να προχωρήσετε. Δεν αποκλείεται να τελειώσει κάποια

συνεργασία, αλλά θα έρθει αμέσως μετά κάτι καινούργιο. Άλλωστε η

προσκόλληση στο παρελθόν αποτελεί εμπόδιο προς την επιτυχία και την

μελλοντική σας ευημερία.

Ιχθείς

Οι δεσμευμένοι θα μπορούσατε να κάνετε ένα ταξιδάκι για να χαλαρώσετε και

να ανανεωθείτε ψυχικά. Η συνάντηση σας με ασυνήθιστους ανθρώπους από

διαφορετικές κουλτούρες ή διαφορετικών αντιλήψεων, θα σας γεμίσει θετικά

συναισθήματα και θα εξάψει την φαντασία σας. Στις προσωπικές σας σχέσεις

σας περιμένουν ευχάριστες αλλαγές και μια ενδιαφέρουσα σεξουαλική ζωή με

το ταίρι σας. οι ελεύθεροι θα έχετε την ευκαιρία σήμερα να γνωρίσετε ένα

πρόσωπο που θα σας κινήσει την περιέργεια και θα θελήσετε να το γνωρίσετε

καλύτερα.