Ο πολιτευτής ΝΔ Αχαΐας Ανδρέας Τσώκος συναντήθηκε με τον ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής Αντώνη Φιλιππή

Με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Αντώνη Φιλιππή συναντήθηκε ο πολιτευτής ΝΔ Αχαΐας Ανδρέας Τσώκος, με σκοπό να τεθούν τα προβλήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και τους κτηνοτρόφους της Αχαΐας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν τρία (3) κεντρικά ζητήματα άμεσης προτεραιότητας:

1. Αναστολή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων για τους πληγέντες κτηνοτρόφους, που υπέστησαν ολική καταστροφή, με τη θανάτωση του ζωικού τους κεφαλαίου, λόγω της ευλογιάς.

2. Επανένταξη σε Ρυθμίσεις Οφειλών ΔΕΗ, για όσους αγρότες και κτηνοτρόφους είχαν ρύθμιση με τη ΔΕΗ.

Ο Ανδρέας Τσώκος πρότεινε συγκεκριμένα να ληφθούν μέτρα και να επανέλθουν σε ισχύ οι ρυθμίσεις αυτές, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους πληγέντες να εξυγιανθούν οικονομικά και να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

3. Άμεση Καταβολή Αποζημιώσεων: Σύντομα πρόκειται να καταβληθούν οι αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους. Σημαντικό είναι ότι στις αποζημιώσεις αυτές θα συμπεριληφθούν και οι αποζημιώσεις για ζωοτροφές όσων κτηνοτρόφων διατηρούσαν τα ζώα τους έγκλειστα, αναγνωρίζοντας έτσι το επιπλέον κόστος που επωμίστηκαν.

Ο Ανδρέας Τσώκος, μετά το πέρας της συνάντησης, δήλωσε: «Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι προτεραιότητα για τον τόπο μας. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Αντώνης Φιλιππής επεσήμανε ότι ο Υπουργός Κώστας Τσιάρας έχει αναλάβει πρωτοβουλίες με τους συναρμόδιους υπουργούς για την ταχεία επίλυση των ζητημάτων.

Οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες μας δεν είναι μόνοι. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τα στελέχη της κυβέρνησης, εξασφαλίζοντας ότι οι δεσμεύσεις για άμεση καταβολή των αποζημιώσεων θα γίνουν πράξη, ώστε η ανασυγκρότηση να ξεκινήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση. Στόχος μας είναι η στήριξη κάθε παραγωγού και η οριστική επιστροφή στην ανάπτυξη για την Αχαΐα».