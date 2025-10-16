Χριστίνα Αλεξοπούλου: Συνάντηση με τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμο

Σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της τ. Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτού ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, κ. Ιερώνυμο, στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην τοπική κοινωνία, στη διακονία της Εκκλησίας στην περιοχή και στις προκλήσεις της εποχής. Η κα. Αλεξοπούλου εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της για τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η Μητρόπολη στην πνευματική ζωή, την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη των πολιτών της Αιγιαλείας και των Καλαβρύτων.

Τόνισε ακόμη πως η τοπική Εκκλησία αντιμετωπίζει με έμπρακτο ενδιαφέρον και διακριτική ευαισθησία τις ανάγκες και τις δυσκολίες που ανακύπτουν στην κοινωνία, είτε είναι ορατές είτε αφανείς, προσφέροντας στήριξη και ελπίδα στους ανθρώπους.

Η συνάντηση επισφράγισε την αμοιβαία εκτίμηση και την κοινή πρόθεση συνέχισης του διαλόγου και της συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης, της πνευματικής πορείας και της ενότητας της τοπικής κοινωνίας.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου υπογράμμισε ότι παραμένει σταθερά στο πλευρό της Τοπικής Εκκλησίας, ως συμπαραστάτιδα στη διακονία της και θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για την αγαστή συνεργασία κράτους και Εκκλησίας, προς όφελος των πολιτών της Αχαΐας.