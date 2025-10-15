Δοκιμάζονται οι αντοχές δύο ζωδίων έως το 2025

Η περίοδος μέχρι το τέλος του 2025 που θα διανύσουν 2 ζώδια, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητική με αρκετές προκλήσεις και δυσκολίες.

Σύμφωνα με το bovary.gr καθώς πλησιάζει το τέλος του 2025, το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να φέρνει προκλήσεις για αυτά τα ζώδια, δημιουργώντας μια περίοδο εσωτερικής ανασκόπησης και συναισθηματικής αναστάτωσης.

Τα 2 ζώδια που θα δυσκολευτούν μέχρι το τέλος του 2025

Κριός

Οι Κριοί ίσως αισθανθούν πως η ενέργεια και η αυτοπεποίθησή τους μειώνονται. Με τον Πλούτωνα και τον Άρη να επηρεάζουν αρνητικά τη δράση τους, οι Κριοί μπορεί να νιώσουν πως οι προσπάθειές τους δεν αποδίδουν όπως συνήθως. Αυτή η περίοδος, ωστόσο, δεν είναι τιμωρητική, αλλά αποτελεί ευκαιρία για ενδοσκόπηση και αναθεώρηση στόχων. Όσοι καταφέρουν να μείνουν ψύχραιμοι και να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητές τους, θα βγουν από αυτή τη φάση πιο ώριμοι και πιο δυνατοί το 2026.

Καρκίνος

Από την άλλη, οι Καρκίνοι καλούνται να αντιμετωπίσουν βαθιά συναισθηματικά ζητήματα. Θέματα οικογένειας, ασφάλειας και πληγών από το παρελθόν έρχονται στην επιφάνεια, ζητώντας θεραπεία και κατανόηση. Είναι μια περίοδος που μπορεί να φέρει δάκρυα, αλλά και βαθιά εσωτερική κάθαρση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι Καρκίνοι μαθαίνουν να στηρίζονται περισσότερο στον εαυτό τους και να δημιουργούν τη δική τους αίσθηση «σπιτιού» και σταθερότητας.

Η κοσμική αυτή κρίση δεν έρχεται για να τιμωρήσει, αλλά για να μεταμορφώσει τα ζώδια. Οι δυσκολίες του 2025 λειτουργούν σαν ένας καθρέφτης που αποκαλύπτει όσα χρειάζεται να αλλάξουμε, να αποδεχτούμε ή να αφήσουμε πίσω. Για τον Κριό και τον Καρκίνο, το ταξίδι αυτό ίσως είναι γεμάτο ένταση και συγκίνηση, όμως η ανταμοιβή θα είναι μεγάλη, καθώς μέσα από αυτό το ταξίδι θα καταλάβουν τι θέλουν πραγματικά, θα αποκτήσουν σοφία και νέους στόχους.

Το 2026 θα τους βρει πιο συνειδητοποιημένους και έτοιμους να προχωρήσουν με σιγουριά και καθαρό βλέμμα προς το μέλλον, αφήνοντας πίσω τους κάθε βάρος που δεν τους ανήκει πια.