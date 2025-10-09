Για 2 ζώδια η 14η Οκτωβρίου «γράφει ιστορία»

Στις 14 Οκτωβρίου οι πλανήτες ετοιμάζονται να φέρουν σημαντικές αλλαγές σε 2 ζώδια, λόγω της ανάδρομης πορείας τους.

Καθώς ο χρόνος οδεύει προς το τέλος του και το φθινόπωρο παραδίδει τη σκυτάλη στον χειμώνα, μπαίνουμε στον μήνα με τους τέσσερις ανάδρομους πλανήτες.

Σύμφωνα με το bovary.gr ο Κρόνος, ο πλανήτης της πειθαρχίας, κινείται προς τα πίσω, όπως και ο Ποσειδώνας, ο Ουρανός και ο Πλούτωνας. Οι ανάδρομες αυτές πορείες δημιουργούν καθυστερήσεις και εμπόδια, βοηθώντας όμως παράλληλα τη χρονιά να «κλείσει» τους κύκλους της.

Ωστόσο, στις 14 Οκτωβρίου θα ξημερώσει μία πολύ σημαντική μέρα για 2 ζώδια τα οποία έρχονται αντιμέτωπα είτε με προκλήσεις, είτε με την απόλυτη αρμονία.

Τα 2 ζώδια που η πορεία τους αλλάζει στις 14 Οκτωβρίου

Υδροχόος

Οι Υδροχόοι έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν αυτόν τον μήνα, αφού στις 14 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται η ανάδρομη πορεία του Πλούτωνα στο ζώδιό τους. Ο Πλούτωνας, πλανήτης της βαθιάς αναγέννησης και της μεταμόρφωσης, θα παραμείνει για καιρό ακόμη στο πλευρό σας, βοηθώντας σας όχι μόνο να εξελίσσεστε προσωπικά, αλλά και να συμβάλλετε με τον δικό σας μοναδικό τρόπο σε μια συλλογική αλλαγή προς κάτι καλύτερο.

Κατά την ανάδρομη φάση του, οι ενέργειες έμοιαζαν βαριές, γεμάτες μικρά εμπόδια και ανατροπές. Από τις 14 Οκτωβρίου όμως, νιώθετε ξανά ότι η ισορροπία επιστρέφει, το μονοπάτι σας φωτίζεται και το βάρος απομακρύνεται. Το κυνήγι της δικαιοσύνης, της χαράς και της εσωτερικής ελευθερίας ξαναγίνεται η κινητήριος δύναμή σας κι εσείς αυτή τη φορά νιώθετε ανανεωμένοι, με λιγότερο βάρος και πιο κοντά στους πραγματικούς σας στόχους.

Ιχθύες

Ο Οκτώβριος μπορεί να φέρει λίγη απογοήτευση στους Ιχθύες, καθώς ο Κρόνος κινείται ανάδρομα στο ζώδιό σας. Να πούμε βέβαια ότι ο Κρόνος, που είναι πλανήτης της πειθαρχίας και της εσωτερικής ωρίμανσης, βρίσκεται στο πλευρό σας εδώ και δύο χρόνια και θα παραμείνει για λίγους μήνες ακόμη, χαρίζοντάς σας πολύτιμα μαθήματα και ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη.

Παρότι η πειθαρχία δεν είναι το αγαπημένο σας στοιχείο, η εμπειρία σας έχει δείξει ότι τη χρειάζεστε για να πετύχετε τους στόχους σας. Αυτή η τριετία συγκέντρωσης και προσπάθειας θα φέρει σημαντικά αποτελέσματα, όμως η ανάδρομη κίνηση του Κρόνου τον Οκτώβριο μπορεί να κάνει τα μαθήματα να φαίνονται ατελείωτα και κουραστικά.

Για να βρείτε ισορροπία και να ανανεωθείτε, να βάλετε στην ζωή και την καθημερινότητά σας ένα δημιουργικό χόμπι ή κάποια δραστηριότητα που αγαπάτε. Έτσι, θα μπορέσετε να διατηρήσετε την ενέργειά σας και να αντιμετωπίσετε με χαρά και αισιοδοξία τις υποχρεώσεις που συνεχώς έρχονται.