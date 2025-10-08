Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025.

Σελήνη στον Ταύρο – σε χάση

Κριός

Προσέξτε μην κάνετε λάθη στη δουλειά σας. Μην είστε αφηρημένοι, προσπαθήστε να δείξετε στον προϊστάμενο σας ότι ξέρετε να εργάζεστε σωστά όταν χρειάζεται. Η φαντασία και η διαίσθηση σας σήμερα μπορεί να είναι σχετική με την αισθηματική σας ζωή. Προς το βράδυ η ατμόσφαιρα είναι πιο ζωντανή και νιώθετε έντονα την ανάγκη για δράση και αλλαγή.

Ταύρος

Έχετε συνήθως σωστή κρίση, επειδή είστε από τα άτομα που έχουν την δυνατότητα να αντιλαμβάνεστε την συνολική εικόνα του προβλήματος. Σήμερα όμως κινδυνεύετε από την συναισθηματικό σας να πάρετε λάθος δρόμο… Φανείτε ανοιχτοί στους κοντινούς σας ανθρώπους και μην διστάζετε να ζητήσετε την βοήθεια τους, εάν την χρειάζεστε. Άλλωστε, ζητώντας βοήθεια, δίνετε στα άτομα που σας αγαπούν την ευκαιρία και την δυνατότητα της προσφοράς.

Δίδυμοι

Θα σας αναγκαστείτε σήμερα να επιλύσετε σημαντικά προβλήματα και να αναλάβετε νέες δράσεις. Είναι μια περίοδος που θα θελήσετε να πραγματοποιήσετε κάποιες αλλαγές στην ζωή σας, αρκεί ωστόσο να έχετε ρεαλιστικούς στόχους. Δώστε λίγο μεγαλύτερη προσοχή στην οικονομική σας διαχείριση εάν θέλετε να έχετε υγιή οικονομικά. Για να τονώσετε τα εισοδήματά σας, αναζητήστε μια δεύτερη δουλειά. Συμβάσεις και συμβόλαια που θα υπογραφούν τώρα, θα φέρουν αυξημένη κερδοφορία στο άμεσο μέλλον.

Καρκίνος

Φαίνεται ότι μπορείτε να καταγράψετε μια σπουδαία νίκη στο εργασιακό σας περιβάλλον! Αν μη τι άλλο, θα αναγνωριστούν οι προσπάθειες σας. Για κάθε ενδεχόμενο όμως έχετε και τον νου σας, γιατί υπάρχουν πολύ εκεί έξω που εκτιμούν τα προσόντα σας και θα ήθελα την συνεργασία μαζί σας…

Λέων

Ένταση καταγράφεται στον επαγγελματικό σας χώρο, αυτό όμως δεν σας αγγίζει άμεσα, εκτός και αν αναμειχθείτε. Καλύτερα κρατήστε την άποψη σας για τον εαυτό σας και μείνετε μακριά από διαπληκτισμούς. Θα κερδίσετε την εκτίμηση και επιβράβευση των συνεργατών ή των συναδέλφων σας για έναν χειρισμό σας σε εργασιακό επίπεδο. Κάποιοι όμως δεν δουν με καλό μάτι την επιτυχία σας αυτή…

Παρθένος

Το πλανητικό σκηνικό διάκειται θετικά απέναντι σας και εσείς αισθάνεστε την χαρά της ζωής σε όλο της το μεγαλείο. Απολαύστε αυτή την σπάνια ανέφελη μέρα όσο καλύτερα μπορείτε. Κάποιες αλλαγές και αναπροσαρμογές θα πρέπει να κάνετε στα αισθηματικά σας, καθώς τα παλιά και δοκιμασμένα μοντέλα δεν είναι πια ικανά να αποδώσουν τα αναμενόμενα.

Ζυγός

Δεν περιμένετε να σας δώσουν οδηγίες στην δουλειά σας σήμερα. Ενεργείτε αυτόβουλα και αναλαμβάνετε περισσότερες από τις ευθύνες που σας αναλογούν, κάτι που θα εκτιμηθεί και θα ανταμειφθεί εν καιρώ… Στα συναισθηματικά σας, προσπαθήστε να μην πληγώσετε άτομα που αγαπάτε. Θυμηθείτε ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει… Προτιμήστε να επενδύσετε στην αγάπη, παρά στο μίσος και την κακία.

Σκορπιός

Αντλείτε δύναμη και σιγουριά από κάποιο άτομο του περιβάλλοντος σας! Ακούστε τις συμβουλές του, μια και είναι αποστασιοποιημένο από το πρόβλημα που σας απασχολεί και μπορεί να δει με πιο καθαρή ματιά από σας. Μια σπουδαία ευκαιρία θα βρεθεί στον δρόμο σας σήμερα και αν την αδράξετε θα σας χαρίσει σημαντικές επιτυχίες στο άμεσο μέλλον.

Τοξότης

Είστε ανικανοποίητοι σήμερα και σε κακή διάθεση. Μέρα είναι και θα περάσει… Φροντίστε να ασχοληθείτε με κάτι που θα σας ανεβάσει το ηθικό. Ελευθερώστε τις δημιουργικές σας δυνάμεις και το πνεύμα σας για να βάλετε τα θεμέλια για μια νέα πορεία στην εξέλιξη σας. Δοκιμάστε νέα πράγματα και δεν θα απογοητευτείτε από τις εξελίξεις. Ένα νέο σας ταλέντο θα ανακαλύψετε που θα σας βοηθήσει να παρουσιάσετε μελλοντικά σημαντικά βήματα προόδου στον επαγγελματικό στίβο.

Αιγόκερως

Κάτι αιφνίδιο μπορεί να χρωματίσει την μέρα σας και να σας ταράξει. Προσπαθήστε να καταλάβετε τι συμβαίνει κατά βάθος και να επιδιορθώσετε τις βλάβες που έχουν προκληθεί… Εάν αναζητάτε ερωτικό σύντροφο, είναι η κατάλληλη μέρα να κινηθείτε. Εάν πάλι βρίσκεστε σε μια μακροχρόνια σχέση, σήμερα ευνοούν οι πλανητικές συνθήκες μια προσπάθεια αναθέρμανσης και αναγέννησης του δεσμού σας.

Υδροχόος

Η μέρα μπορεί να σας οδηγήσει σε εκρήξεις θυμού και απρόβλεπτες ενέργειες, ενώ στις σχέσεις σας γίνεστε κυριαρχικοί και επιθετικοί. Καλό είναι να διοχετεύσετε όλη αυτή την ζωτική ενέργεια σε γόνιμες και παραγωγικές δράσεις, παρά σε αντιπαραθέσεις και διαξιφισμούς. Μια έκρηξη δημιουργικότητας θα μπορούσε να προκαλέσει ριζικούς μετασχηματισμούς στην ζωή σας.

Ιχθείς

Δεν χρειάζεται να σας πιάνει κατήφεια. Κάποια πράγματα τελειώνουν, κάποια άλλα όμως ξεκινούν. Αυτός είναι ο φυσικός κύκλος της ζωής και η μετεξέλιξη μας είναι μέρος της φυσικής μας πορείας… Προσοχή ωστόσο σε ποιους θα εμπιστευτείτε τα εσώψυχα σας! Υπάρχουν άτομα που δεν αξίζουν της εμπιστοσύνης σας και θα πρέπει να τα απομακρύνετε από κοντά σας, γιατί θα σας κάνουν ζημιά.