Πώς φτιάχνουμε το σωστό λαδολέμονο

Το λαδολέμονο δεν είναι ένα απλό ντρέσινγκ, αφού μέσα στην απλότητά του μπορεί να απογειώσει γευστικά το φαγητό.

Ο χυμός λεμονιού φέρνει δροσιά και οξύτητα, ενώ το ελαιόλαδο προσθέτει πλούτο, βάθος και μια απαλή πικράδα που ενισχύει τα αρώματα των υλικών. Αν και οι περισσότεροι το γνωρίζουμε ως ντρέσινγκ για σαλάτες ή ψητό ψάρι, στην πραγματικότητα ταιριάζει υπέροχα με θαλασσινά, κρέατα, πατάτες, όσπρια, λαχανικά, ακόμα και ζυμαρικά ή ριζότο.

Αναλογία που δουλεύει

Δεν υπάρχει αυστηρός κανόνας για την αναλογία, αλλά ένας καλός οδηγός είναι το 3:1 – τρία μέρη ελαιόλαδο για κάθε μέρος λεμόνι. Αν συνοδεύουμε λιπαρά κρέατα ή ψάρια, μπορούμε να ενισχύσουμε την οξύτητα προσθέτοντας λίγο παραπάνω χυμό. Αν πάλι προκύψει πολύ ξινό, προσθέτουμε λίγο ακόμη λάδι ή, εναλλακτικά, λίγη σταγόνα μέλι για ισορροπία.

Προσοχή στον χυμό λεμονιού

Ο χυμός πρέπει να είναι φρέσκος και δοκιμασμένος πριν τη χρήση, καθώς λεμόνια εκτός εποχής ή εισαγωγής συχνά έχουν πικρή επίγευση. Αφήνουμε τα λεμόνια να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου ή τα βουτάμε για λίγο σε χλιαρό νερό για να αποδώσουν περισσότερο χυμό. Τα στύβουμε αφού πρώτα τα έχουμε «μαλακώσει» με την παλάμη μας πάνω στον πάγκο.

Το λάδι κάνει τη διαφορά

Η ποιότητα του ελαιόλαδου είναι καθοριστική. Ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο –ιδανικά από μονοποικιλιακές ελιές ή συγκεκριμένη γεωγραφική προέλευση– θα αναδείξει αμέσως το λαδολέμονο. Τα αγουρέλαια, με το πικρό και έντονο προφίλ τους, αποτελούν εξαιρετική επιλογή για πιο στιβαρό αποτέλεσμα.

Δεμένο ή αραιό;

Για ένα «χαλαρό» λαδολέμονο, απλό ανακάτεμα με πιρούνι αρκεί. Αν θέλουμε πιο ομοιογενή υφή, χτυπάμε τα υλικά δυνατά σε βαζάκι ή στο μούλτι. Το ραβδομπλέντερ, ειδικά, δημιουργεί αφράτο και σχεδόν κρεμώδες αποτέλεσμα.

Γευστικά twists

Ξύσμα λεμονιού: Προσφέρει αρωματική ένταση – χρησιμοποιούμε μόνο ακέρωτα ή βιολογικά λεμόνια.

Μυρωδικά: Θυμάρι, ρίγανη, άνηθος ή μάραθος, φρέσκα ή ξερά, δίνουν χαρακτήρα ανάλογα το πιάτο.

Μπαχαρικά: Μικρές ποσότητες πάπρικας, κόλιανδρου ή πιπεριού δίνουν «σπιρτάδα».

Μουστάρδα: Συμβάλλει τόσο στο δέσιμο όσο και στην ένταση της γεύσης.

Σκόρδο: Μια σκελίδα, λιωμένη ή απλώς για άρωμα στο μπολ.

Πελτές, λιαστές ντομάτες, κάππαρη: Για έντονο, μεσογειακό προφίλ.

Εξωτικές προσθήκες: Σόγια σος, κάρι ή sweet chili sauce για fusion αποτέλεσμα. Έξτρα πόντους παίρνει το σουσάμι, αν το καβουρδίσουμε πρώτα.

