Αναιμία: Το φρούτο που βοηθάει στην αντιμετώπισή της και ενισχύει την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων

Εάν η αναιμία σας ταλαιπωρεί και αναζητάτε φυσικούς τρόπους για να ενισχύσετε τα επίπεδα σιδήρου σας, η απάντηση μπορεί να κρύβεται σε ένα εξωτικό φρούτο.

Ένας γιατρός το χαρακτηρίζει ως «σούπερ φρούτο» που όχι μόνο καταπολεμά την αναιμία, αλλά παράλληλα προσφέρει και πολλά άλλα οφέλη για την υγεία.

Το φρούτο που βοηθάει στην αντιμετώπιση της αναιμίας και ενισχύει την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων, σύμφωνα με γιατρό

Η αναιμία μπορεί να είναι εξαντλητική, και παρόλο που τα συμπληρώματα σιδήρου είναι συχνά η πρώτη λύση, πολλοί αναζητούν φυσικούς τρόπους για να ενισχύσουν τα επίπεδα σιδήρου τους. Ορισμένα τρόφιμα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων, στην αύξηση της ενέργειας και στην προστασία της καρδιάς.

Ο Dr. Kunal Sood, αναισθησιολόγος και γιατρός επεμβατικής ιατρικής πόνου, σε ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram, επισημαίνει τα οφέλη του κόκκινου φρούτου του δράκου (red dragonfruit). Αυτό το τροπικό φρούτο μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της σιδηροπενικής αναιμίας, καθώς διεγείρει την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων. Επιπλέον, προστατεύει την καρδιά και περιορίζει τη φλεγμονή.

Διατροφική αξία και έρευνες

Το κόκκινο φρούτο του δράκου κερδίζει όλο και περισσότερο την προσοχή για τα πιθανά οφέλη του, ειδικά για όσους αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια σιδήρου. Σύμφωνα με τον Dr. Sood, αυτό το φρούτο είναι γεμάτο σίδηρο, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά, στοιχεία απαραίτητα για την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων.

«Εκτός από την περιεκτικότητά του σε σίδηρο, το κόκκινο φρούτο του δράκου είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, μαγνήσιο και φλαβονοειδή», αναφέρει ο γιατρός. «Αυτά τα θρεπτικά συστατικά μπορούν να συμβάλλουν στην υγεία της καρδιάς, στον έλεγχο του σακχάρου και στη μείωση των φλεγμονών».

Ενώ απαιτείται περισσότερη έρευνα, ο Dr. Sood αναφέρει μελέτες που δείχνουν ότι η κατανάλωση του φρούτου μπορεί να βελτιώσει την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων. Μια μικρή μελέτη έδειξε ότι «η κατανάλωση 500 γραμμαρίων χυμού από το κόκκινο φρούτο του δράκου καθημερινά για 7 ημέρες, αύξησε σημαντικά τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης και ερυθρών αιμοσφαιρίων σε έγκυες γυναίκες με αναιμία».

Προσοχή: Δεν υποκαθιστά την ιατρική θεραπεία

Ο Dr. Sood τονίζει ότι ενώ αυτό το φρούτο μπορεί να προσφέρει μια προσωρινή λύση για τη ρύθμιση των επιπέδων σιδήρου, δεν αποτελεί υποκατάστατο για τα συμπληρώματα σιδήρου ή για τη μακροχρόνια ιατρική θεραπεία. Πάντα να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας.