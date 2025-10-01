Ξεκινούν σήμερα τα ηλεκτρονικά ραντεβού με γιατρούς των νοσοκομείων

Τέλος εποχής για τις ατελείωτες ώρες αναμονής των ασθενών που προσπαθούν να κλείσουν τηλεφωνικά το ραντεβού τους στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων καθώς από σήμερα ξεκινά το ενοποιημένο σύστημα των ηλεκτρονικών ραντεβού.

Πλέον, τα τακτικά ραντεβού και στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων θα κλείνονται γρήγορα, απλά και με διαφάνεια ώστε να μην περιμένουν οι ασθενείς με τις ώρες να βρουν γιατρό και εν τέλει να «πέφτουν» σε αυτόματους τηλεφωνητές που μπορεί να μην τους εξυπηρετήσουν στο τέλος. Οι πολίτες θα έχουν πλέον 3 επιλογές για να προγραμματίζουν τα ηλεκτρονικά ραντεβού τους.

Συγκεκριμένα:

Μέσω της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr

Μέσω του MyHealth app

Μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1566

Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών ραντεβού είχε ξεκινήσει πιλοτικά από το νοσοκομείο ΚΑΤ και πλέον επεκτείνεται σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Το νέο σύστημα θα αντικαταστήσει οριστικά τη γραμμή «1535» και τις μεμονωμένες τηλεφωνικές γραμμές των νοσοκομείων, που συχνά προκαλούσαν παράπονα για μεγάλες καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, σήμερα προγραμματίζονται 700.000 ραντεβού τον μήνα μέσω της πλατφόρμας, ενώ με την ένταξη από σήμερα και των νοσοκομείων, θα προστεθούν άλλα 600.000 ραντεβού, φτάνοντας τα 1,3 εκατ. ραντεβού μηνιαίως, δηλαδή 7 εκατομμύρια περισσότερα ραντεβού τον χρόνο, τα οποία προστίθενται στα 3 εκατομμύρια ραντεβού που ήταν διαθέσιμα μέχρι σήμερα με το υπάρχον σύστημα.