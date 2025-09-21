Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Φαρμακεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 161 - ΓΚΟΤΣΗ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΛ.ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 95 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 270 - ΒΟΤΣΗ
ΠΡΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 189 - ΒΟΤΣΑΡΗ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 86 - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
ΤΣΙΜΕΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΡΕΘΑ 113 - ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΛΥΚΟΚΑΝΕΛΛΟΥ ΖΩΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 34 - ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΝΤΖΕΛΒΕ ΡΟΥΜΠΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 206 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
02:00 - 08:30
ΝΤΖΕΛΒΕ ΡΟΥΜΠΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 206 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
8:00-21:00
ΤΟΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 68 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 24450
21:00-08:30
ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22595
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 87 (ΤΣΑΟΥΣΗ) ΤΗΛ.: 2610 527.236
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων
09:00-21:00
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ) ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΣΠΥΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΑΙΝΟΥ) ΤΗΛ.: 2610-991.102
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 246 ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2610-524.600
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού
09:00-21:00
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935
