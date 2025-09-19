Συνταγή για νόστιμη χορτόπιτα με φέτα

Αυτή η νόστιμη πίτα συνδυάζει μια τραγανή, χρυσαφένια ζύμη με μια ελαφριά και θρεπτική γέμιση
Ανακαλύψτε μια υπέροχη συνταγή για χορτόπιτα με φέτα, ιδανική για ένα ελαφρύ γεύμα.
Αυτή η νόστιμη πίτα συνδυάζει μια τραγανή, χρυσαφένια ζύμη με μια ελαφριά και θρεπτική γέμιση από φασόλια μαυρομάτικα, φρέσκα πράσινα λαχανικά και αλμυρή φέτα.
Υλικά
Ελαιόλαδο
1 μεγάλη ρόκα, ψιλοκομμένη
2 κολοκυθάκια (περίπου 350γρ.), τριμμένα
3 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες ή τριμμένες
400 γρ. φασόλια μαυρομάτικα κονσέρβα, στραγγισμένα
400 γρ. κατεψυγμένο σπανάκι, αποψυγμένο και καλά στραγγισμένο
2 αυγά ελευθέρας βοσκής, χτυπημένα
150 γρ. φέτα, θρυμματισμένη
1 λεμόνι, ξύσμα μόνο
1 κουταλάκι του γλυκού ξερή ρίγανη
½ κουταλάκι του γλυκού ξερό δυόσμο
1 πρέζα μοσχοκάρυδο (προαιρετικά)
200 γρ. φύλλο κρούστας
30 γρ. βούτυρο, λιωμένο
1 πρέζα σουσάμι
Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Οδηγίες
- Ζεσταίνετε λίγο ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι και προσθέτετε τη ρόκα και μια πρέζα αλάτι. Σοτάρετε για 4-5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει και να καραμελώσει ελαφρώς. Αδειάστε σε ένα πιάτο στρωμένο με δύο φύλλα απορροφητικού χαρτιού κουζίνας και αφήστε να κρυώσει.
- Προσθέστε λίγο περισσότερο λάδι στο τηγάνι, στη συνέχεια σοτάρετε τα κολοκυθάκια και το σκόρδο για 2-3 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέστε στο πιάτο με τη ρόκα και καλύψτε με περισσότερο απορροφητικό χαρτί κουζίνας. Βάλτε ένα δεύτερο πιάτο από πάνω και πιέστε για να αφαιρέσετε όσο το δυνατόν περισσότερη υγρασία.
- Αδειάστε σε ένα μεγάλο μπολ και προσθέστε τα φασόλια μαυρομάτικα, το σπανάκι, τα αυγά, τη φέτα, το ξύσμα λεμονιού, τα μυρωδικά και το μοσχοκάρυδο, αν χρησιμοποιείτε. Ανακατέψτε καλά, σπάζοντας ελαφρά τα φασόλια καθώς ανακατεύετε. Αλατοπιπερώστε.
- Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C.
- Λαδώστε το εσωτερικό ενός αντικολλητικού, κατάλληλου για φούρνο τηγανιού με ελαιόλαδο και απλώστε ένα φύλλο κρούστας στην κορυφή. Ραντίστε με λάδι και στη συνέχεια καλύψτε με ένα δεύτερο φύλλο κρούστας, τοποθετημένο κάθετα στο πρώτο. Συνεχίστε να στρώνετε τα φύλλα κρούστας εναλλάξ, ραντίζοντας με λάδι ανάμεσα σε κάθε φύλλο, μέχρι να χρησιμοποιήσετε όλη τη ζύμη.
- Απλώστε τη γέμιση στη μέση της ζύμης, στη συνέχεια μαζέψτε τις άκρες προς το κέντρο και πιέστε για να σφραγίσετε, χρησιμοποιώντας λάδι αν χρειαστεί. Αλείψτε όλη την επιφάνεια με το λιωμένο βούτυρο, φροντίζοντας να καλυφθεί εντελώς και αφήνοντας το περιττό βούτυρο να τρέξει στις άκρες. Πασπαλίστε με σουσάμι.
- Τοποθετήστε το τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και μαγειρέψτε για 2-3 λεπτά μέχρι η κάτω πλευρά της ζύμης να αρχίσει να ροδίζει. Βάλτε το τηγάνι στον φούρνο και ψήστε για 30 λεπτά μέχρι να γίνει χρυσαφένια και τραγανή.
- Αφήστε την πίτα να κρυώσει ελαφρώς, στη συνέχεια γλιστρήστε την σε μια σανίδα και κόψτε σε κομμάτια για να σερβίρετε.
