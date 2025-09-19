Συνταγή για νόστιμη χορτόπιτα με φέτα

Ανακαλύψτε μια υπέροχη συνταγή για χορτόπιτα με φέτα, ιδανική για ένα ελαφρύ γεύμα.

Αυτή η νόστιμη πίτα συνδυάζει μια τραγανή, χρυσαφένια ζύμη με μια ελαφριά και θρεπτική γέμιση από φασόλια μαυρομάτικα, φρέσκα πράσινα λαχανικά και αλμυρή φέτα.

Υλικά

Ελαιόλαδο

1 μεγάλη ρόκα, ψιλοκομμένη

2 κολοκυθάκια (περίπου 350γρ.), τριμμένα

3 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες ή τριμμένες

400 γρ. φασόλια μαυρομάτικα κονσέρβα, στραγγισμένα

400 γρ. κατεψυγμένο σπανάκι, αποψυγμένο και καλά στραγγισμένο

2 αυγά ελευθέρας βοσκής, χτυπημένα

150 γρ. φέτα, θρυμματισμένη

1 λεμόνι, ξύσμα μόνο

1 κουταλάκι του γλυκού ξερή ρίγανη

½ κουταλάκι του γλυκού ξερό δυόσμο

1 πρέζα μοσχοκάρυδο (προαιρετικά)

200 γρ. φύλλο κρούστας

30 γρ. βούτυρο, λιωμένο

1 πρέζα σουσάμι

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Οδηγίες