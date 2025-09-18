Ο Μητσοτάκης σε πανικό: Το ΠΑΣΟΚ γκρεμίζει το αφήγημα της ΝΔ

Για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια εξουσίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στριμωγμένος. Η συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν μια σκιά του «αυτοπεποίθητου» Πρωθυπουργού που γνωρίσαμε. Εμφανίστηκε αμήχανος, ενοχλημένος, σχεδόν αμυνόμενος σε κάθε ερώτηση. Και γιατί; Γιατί το πρόγραμμα που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ ανέτρεψε τα δεδομένα και αποκάλυψε το πολιτικό του κενό.

Η κοινωνία δεν «αγοράζει» πλέον τις ίδιες φθαρμένες κασέτες περί «δημοσιονομικού εκτροχιασμού» και «νέων μνημονίων». Όταν ένας Πρωθυπουργός καταφεύγει στην κινδυνολογία, είναι το πιο ξεκάθαρο σημάδι ότι δεν έχει τίποτα νέο να προτείνει. Τι είπε λοιπόν; Όχι στη μείωση των έμμεσων φόρων, δηλαδή των πιο άδικων φόρων που πληρώνει εξίσου ο άνεργος με τον εφοπλιστή. Όχι σε 13ο μισθό, λες και η αξιοπρέπεια της εργασίας είναι πολυτέλεια. Και την ίδια ώρα μοίρασε «πατριωτικές φοροαπαλλαγές», λες και οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν την κοροϊδία.

Στα ζητήματα διαφάνειας, η εικόνα είναι ακόμα πιο αποκαλυπτική: ΟΠΕΚΕΠΕ, «Φραπέδες» και «Χασάπηδες», ονόματα-σύμβολα της σαπίλας της ΝΔ. Ο Μητσοτάκης, αντί να αναλάβει ευθύνη, μιλά για «διαχρονικά προβλήματα» και κλείνει το μάτι στους δικούς του υπουργούς, μπλοκάροντας κάθε ουσιαστική διερεύνηση. Δηλαδή τι μας λέει; Ότι η διαφθορά είναι φυσικό φαινόμενο και όχι πολιτική επιλογή;

Και σαν να μην έφτανε αυτό, επανέφερε το γνωστό φλερτ προς το ΠΑΣΟΚ. Ένας Πρωθυπουργός που μέχρι χθες λοιδορούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη, σήμερα «τον τιμά» και «τον σέβεται». Όχι από μεγαλοψυχία, αλλά από ανάγκη. Γιατί ξέρει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πια ο βασικός του αντίπαλος. Οι πολίτες βλέπουν καθαρά: δεν υπάρχει πλέον χώρος για πολιτικά παιχνίδια και εκβιασμούς.

Ακόμη και στα εθνικά θέματα, η διστακτικότητα του Μητσοτάκη ξεγυμνώθηκε. Για τη σφαγή στη Γάζα δεν μπόρεσε να πει ούτε τη λέξη «γενοκτονία». Για κυρώσεις στο Ισραήλ, «δεν είναι σίγουρος». Και για το μεταναστευτικό, δήλωσε ξεκάθαρα ότι η ακραία γραμμή του Θάνου Πλεύρη είναι η δική του κυβερνητική επιλογή.

Ο Μητσοτάκης ήθελε με αυτή τη συνέντευξη να δείξει στιβαρός. Αντίθετα, έδειξε κουρασμένος, χωρίς αφήγημα, με το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν. Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ μιλά για κοινωνικό συμβόλαιο, για δικαιοσύνη και ελπίδα, εκείνος αναμασά φόβους και απειλές.

Η πραγματικότητα είναι απλή: το αφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε. Η κοινωνία στρέφεται στο ΠΑΣΟΚ γιατί βλέπει τη μόνη σοβαρή, αξιόπιστη και προοδευτική εναλλακτική. Και αυτό τρομάζει τον Πρωθυπουργό.

Η εποχή της πολιτικής αλαζονείας τελείωσε. Η νέα εποχή γράφεται με το ΠΑΣΟΚ στην πρωτοπορία.



