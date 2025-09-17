Warning: Τα ζώδια που αφήνουν συντρίμμια...

Λοιπόν, συνέβη ξανά: Αυτό το άτομο για το οποίο σας προειδοποίησαν οι φίλες σας, σας ράγισε την καρδιά.

Η λίστα με τα πιο μελαγχολικά τραγούδια παίζει στο repeat και δεν μπορείτε να καταλάβετε αν ο κόμπος στον λαιμό σας είναι λόγω του θυμού, της θλίψης ή και των δύο.

Έχει συμβεί (και συνεχίζει να συμβαίνει) σε όλες μας. Αλλά ίσως υπάρχει τρόπος να βάλετε ένα τέλος στους απρόσμενους χωρισμούς για πάντα. Ναι, δεν χρειάζεται να απαρνηθείτε ακόμα ραντεβού και τις σχέσεις, γιατί αν βλέπετε αποκλειστικά αυτά τα ζώδια, μπορεί να έχετε ένα ιστορικό ραντεβού με «καρδιοκατακτητές», που ραγίζουν καρδιές.

Λέων

Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να γνωρίζετε για τους Λέοντες, είναι ότι πάντα ψάχνουν για το επόμενο καλύτερο πράγμα. Από τις τάσεις μέχρι τις ερωτικές σχέσεις, αυτό το ζώδιο της φωτιάς προχωράει γρήγορα και δεν το πειράζει αν ραγίζει μερικές καρδιές στην πορεία. Οι Λέοντες λατρεύουν επίσης να δέχονται την προσοχή των άλλων, οπότε είναι πιθανό ότι μόλις περάσει ο αρχικός ενθουσιασμός της σχέσης σας, να θέλουν κάποιον άλλο άνθρωπο, να τους ξεσηκώσει ξανά από την αρχή.

Παρθένος

Ας το ξεκαθαρίσουμε: οι Παρθένοι δεν μπαίνουν σε σχέσεις με σκοπό να χωρίσουν ή να ραγίσουν την καρδιά του άλλου ατόμου. Αλλά ως ζώδιο με εμμονή στην τελειότητα, που ξέρει ακριβώς τι θέλει, μην εκπλαγείτε αν τελειώσει τη σχέση σας χωρίς εμφανή προειδοποίηση. Οι Παρθένοι γνωρίζουν την αξία τους και αν νιώσουν ότι δεν ανταποκρίνεστε στις προσδοκίες τους, θα χωρίσουν – και μάλιστα τόσο γρήγορα που θα δεν θα το καταλάβετε.

Σκορπιός

Οι μυστηριώδεις Σκορπιοί δυσκολεύονται να αφήσουν τους ανθρώπους να τους πλησιάσουν, οπότε είναι πιο πιθανό να τους πλησιάσετε εσείς παρά εκείνοι. Είναι, επίσης, εξαιρετικά συναισθηματικοί, και αν νιώσουν ότι έχουν αδικηθεί από εσάς, θα σας εγκαταλείψουν στο λεπτό. Αλλά μην αφήσετε αυτό το χαρακτηριστικό τους να σας αποτρέψει από το να «μπλέξετε» με έναν Σκορπιό, γιατί όταν η σύνδεση είναι σωστή, είναι εγγυημένο ότι θα είναι πιστός σύντροφος μέχρι το τέλος. Αρκεί να μην παραβιάσετε την εμπιστοσύνη τους!