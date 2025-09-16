Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πρεμιέρα γεμάτη πάθος για Παντούση, Σταύρου και Λέκκα

Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και 5 συγκλονιστικές ιστορίες γεμάτες συναίσθημα αλλά και ανατροπές.

Η Μελισσάνθη, την οποία μεταφέρει από το ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά, στην οθόνη η Αναστασία Παντούση, είναι η μεγαλύτερη από τις πέντε αδερφές.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στον Όλυμπο, από τον Γεράσιμο, που πέθανε όταν εκείνη ήταν 15 ετών, και την Θεοδώρα.

Είναι παντρεμένη μια δεκαετία με τον 50χρονο καπνοβιομήχανο, Απόστολο Φατούρο. Ζουν στην Αθήνα μια μεγαλοαστική ζωή με έντονο ερωτικό πάθος και βαθιά αγάπη, αλλά ακόμη δεν έχουν κάνει παιδιά, κι αυτό την πονάει.

Είναι εντυπωσιακά όμορφη, ευαίσθητη, στοργική, προστατευτική και από μικρή ονειρευόταν την «μεγάλη» ζωή.

Είναι επιρρεπής στα πάθη και έχει μια αμφιλεγόμενη σχέση με τη χαρτοπαιξία.

Συχνά, νιώθει μόνη και αταίριαστη στον κοινωνικό κόσμο του Απόστολου λόγω της καταγωγής της, μέχρι που γνωρίζει τον συνομήλικό της, Άγγελο Φλεριανό, και όλα ανατρέπονται.

Ο Αλέξανδρος Σταύρου θα υποδυθεί τον Απόστολο Φατούρο, τον εύπορο καπνοβιομήχανο και σύζυγο της Μελισσάνθης, τα τελευταία δέκα χρόνια.

Η πρώτη του γυναίκα αρρώστησε και πέθανε νέα πριν προλάβουν να κάνουν οικογένεια. Ώσπου να γνωρίσει τη Μελισσάνθη διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με πολλές κυρίες του κύκλου του.

Ωστόσο, η γνωριμία του με την 20χρονη τότε Μελισσάνθη του άλλαξε τη ζωή.

Είναι ευγενής, εργατικός, ευφυής, προστατευτικός και απόλυτα ερωτευμένος με τη σύζυγό του.

Αν και ο γάμος του είναι ευτυχισμένος, ανησυχεί μήπως δεν ικανοποιεί όσο θα έπρεπε την Μελισσάνθη και τη χάσει λόγω της διαφοράς ηλικίας τους, την έλλειψη παιδιών και ενός προβλήματος υγείας που έχει στην καρδιά του και το κρύβει.

Έχει έναν επιστήθιο φίλο, τον Χρήστο Πετμεζά, με τον οποίο αλληλοστηρίζονται.

O Αλέξανδρος Σταύρου υποδύεται τον Απόστολο