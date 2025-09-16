Το Forbes ξεχώρισε αυτό το ελληνικό χωριό ανάμεσα στα ομορφότερα του κόσμου

Η Ευρώπη διαθέτει από τα πιο όμορφα, μικρά χωριουδάκια στον κόσμο, διασκορπισμένα σε κάθε γωνιά της.

Έτσι, δεν προκαλεί έκπληξη το ότι οι οκτώ πρώτες θέσεις σε μια νέα λίστα του Forbes με τα 50 ομορφότερα χωριά στον κόσμο βρίσκονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η ομάδα του Forbes επιμελήθηκε τη λίστα με τη βοήθεια της Unforgettable Travel Company, την οποία περιγράφει ως «επιμελητές ταξιδιών που ξεφεύγουν πολύ πέρα από τα τουριστικά μονοπάτια».

Κάθε σημείο έχει επιλεγεί προσεκτικά για τη «νοσταλγική του γοητεία και την αυθεντική του ατμόσφαιρα». Αυτά είναι μέρη όπου μπορείς να χαθείς ανάμεσα σε θάμνους και φτέρες, να μείνεις σε ένα μικροσκοπικό πέτρινο σπιτάκι και να αποκοιμηθείς ακούγοντας το κελάρυσμα ενός ρυακιού.

Ποια μικρά χωριά κατάφεραν να μπουν στη λίστα;

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Μπίμπουρι, μια μικρή κωμόπολη φωλιασμένη στην εξοχή των Κότσγουολς στην Αγγλία. Κάποτε ο William Morris το είχε περιγράψει ως «το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας», ενώ το Μπίμπουρι είναι γνωστό για τα σπιτάκια του που είναι παραταγμένα στη σειρά και μοιάζουν με καρτ-ποστάλ καθώς και τη ζωντανή φυσική του ομορφιά.