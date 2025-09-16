Το Forbes ξεχώρισε αυτό το ελληνικό χωριό ανάμεσα στα ομορφότερα του κόσμου

Το μαργαριτάρι της Ελλάδας που μαγνήτισε το Forbes
Η Ευρώπη διαθέτει από τα πιο όμορφα, μικρά χωριουδάκια στον κόσμο, διασκορπισμένα σε κάθε γωνιά της.
Έτσι, δεν προκαλεί έκπληξη το ότι οι οκτώ πρώτες θέσεις σε μια νέα λίστα του Forbes με τα 50 ομορφότερα χωριά στον κόσμο βρίσκονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο.
Η ομάδα του Forbes επιμελήθηκε τη λίστα με τη βοήθεια της Unforgettable Travel Company, την οποία περιγράφει ως «επιμελητές ταξιδιών που ξεφεύγουν πολύ πέρα από τα τουριστικά μονοπάτια».
Κάθε σημείο έχει επιλεγεί προσεκτικά για τη «νοσταλγική του γοητεία και την αυθεντική του ατμόσφαιρα». Αυτά είναι μέρη όπου μπορείς να χαθείς ανάμεσα σε θάμνους και φτέρες, να μείνεις σε ένα μικροσκοπικό πέτρινο σπιτάκι και να αποκοιμηθείς ακούγοντας το κελάρυσμα ενός ρυακιού.
Ποια μικρά χωριά κατάφεραν να μπουν στη λίστα;
Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Μπίμπουρι, μια μικρή κωμόπολη φωλιασμένη στην εξοχή των Κότσγουολς στην Αγγλία. Κάποτε ο William Morris το είχε περιγράψει ως «το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας», ενώ το Μπίμπουρι είναι γνωστό για τα σπιτάκια του που είναι παραταγμένα στη σειρά και μοιάζουν με καρτ-ποστάλ καθώς και τη ζωντανή φυσική του ομορφιά.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Χάλστατ, ένα αυστριακό χωριό χτισμένο δίπλα στη λαμπερή ομώνυμη λίμνη.
Είναι ένα μέρος όπου, όπως σημειώνει το Forbes, «ξύλινα σπίτια αιώνων σκαρφαλώνουν στις απότομες πλαγιές του βουνού και τα μπαλκόνια με τα λουλούδια ξεχειλίζουν από κόκκινα γεράνια.
Επιπλέον, έχει πολλά να προσφέρει, από μια παραδοσιακή αγορά μέχρι το Μουσείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, γεμάτο συναρπαστικά προϊστορικά ευρήματα.
Πιο βόρεια, στη Νορβηγία, βρίσκεται το χωριό Ρέινε, το οποίο κατέχει την τρίτη θέση.
Εκτός από τη θέα στα βουνά και τα ζεστά σκανδιναβικά καφέ, το μέρος είναι γνωστό και ως hotspot για το Βόρειο Σέλας.
Λίγο πιο κάτω, στην έκτη θέση βρίσκεται και ένα ελληνικό χωριό. Πρόκειται για την Οία, στην πανέμορφη Σαντορίνη.
«Στη βόρεια άκρη της Σαντορίνης, η Οία απλώνεται σαν καταρράκτης από καθρέφτινες πισίνες υπερχείλισης, μπαλκόνια σκεπασμένα με μπουκαμβίλιες και ασβεστωμένα σπίτια σκαρφαλωμένα στους γκρεμούς -σκαλισμένα στην καλντέρα σαν κύβοι ζάχαρης- προς το Αιγαίο.
Την ημέρα, μποέμικες γκαλερί τέχνης και κομψές μπουτίκ σε καλούν με χειροποίητα κεραμικά και αέρινα καφτάνια - ενώ γαϊδουράκια με μακριές χαίτες αντηχούν στις πέτρινες στράτες και οι καμπάνες των εκκλησιών ηχούν πάνω από την καλντέρα», αναφέρει χαρακτηριστικά το Forbes για το νησιωτικό χωριό.
«Στο λυκόφως, πλήθη κυνηγών του ήλιου συγκεντρώνονται στο ερειπωμένο βενετσιάνικο κάστρο, με τις κάμερες έτοιμες, καθώς ο ουρανός πυρακτώνεται σε αποχρώσεις μανταρινιού και ρόδου. Κάτω, ο όρμος του Αμμουδίου φωτίζεται από ταβέρνες με φαναράκια που σερβίρουν φρέσκο χταπόδι και καλαμάρι δίπλα σε κύματα που λαμπυρίζουν στο φως του φεγγαριού -καθώς τεμπέλικες γάτες τεντώνονται πάνω σε ζεστές πέτρινες κόγχες- και οι ερωτευμένοι παρατείνουν τη στιγμή με ένα ποτήρι παγωμένο Ασύρτικο», προσθέτει.
Τα οκτώ κορυφαία χωριά της λίστας βρίσκονται όλα στην Ευρώπη, ενώ συνολικά 23 από τα 50 χωριά είναι διάσπαρτα στην ευρωπαϊκή ήπειρο.
Τα 50 πιο όμορφα χωριά του κόσμου, σύμφωνα με το Forbes:
- Μπίμπουρι, Αγγλία
- Χάλστατ, Αυστρία
- Ρέινε, Νορβηγία
- Γκίθορν, Ολλανδία
- Γκάσανταλουρ, Νήσοι Φερόε
- Οία, Ελλάδα
- Μπουρτάνζ, Ολλανδία
- Κότορ, Μαυροβούνιο
- Σιρακάβα-γκο, Ιαπωνία
- Μπατάντ, Φιλιππίνες
- Ράσελ, Νέα Ζηλανδία
- Μραούκ Ου, Μιανμάρ
- Αντέρ, Ιρλανδία
- Στεγκ, Λιχτενστάιν
- Εγκίσχαϊμ, Γαλλία
- Μαναρόλα, Ιταλία
- Βαλντεμόσα, Ισπανία
- Ζουζουάνγκ, Κίνα
- Γκαντρουκ, Νεπάλ
- Καμ Ταν, Βιετνάμ
- Μονσάντο, Πορτογαλία
- Ντολίνα, Σλοβακία
- Βικτόρια-μπάι-δε-σι, Καναδάς
- Πουρμαμάρκα, Αργεντινή
- Ιζαμάλ, Μεξικό
- Ουμπούντ, Ινδονησία
- Μότοβουν, Κροατία
- Ογκάνκουιτ, ΗΠΑ
- Μποκέτε, Παναμάς
- Σεφσάουεν, Μαρόκο
- Κόφι Μπέι, Νότια Αφρική
- Σίντι Μπου Σαΐντ, Τυνησία
- Λάουτερμπρουνεν, Ελβετία
- Μπαν Ρακ Τάι, Ταϊλάνδη
- Παρατί, Βραζιλία
- Γκαντάμες, Λιβύη
- Σαμαρέλ, Μαυρίκιος
- Μπαντιαγκάρα, Μάλι
- Τιτικαβέκα, Νήσοι Κουκ
- Ορταχισάρ, Τουρκία
- Γιουκασγιάρβι, Σουηδία
- Ογιανταϊτάμπο, Περού
- Μπιλάντ Σάιτ, Ομάν
- Αράνγκ Κελ, Πακιστάν
- Γκούντχεμ, Δανία
- Σέιδισφιορδούρ, Ισλανδία
- Λαογραφικό χωριό Χαχόε, Νότια Κορέα
- Τάτεβ, Αρμενία
- Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, Γερμανία
- Μαρσασλόκ, Μάλτα
