Στη φετινή ΔΕΘ ξεκαθάρισε το πολιτικό σκηνικό

Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και οι παρουσίες των πολιτικών αρχηγών εκεί, άφησαν ένα καθαρό αποτύπωμα στην πολιτική μας ζωή.

Για πρώτη φορά, μετά από αρκετά χρόνια, προέκυψε με σαφήνεια το πολιτικό δίπολο ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ανάμεσα στο Νίκο Ανδρουλάκη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν πάρουμε υπ’ όψιν ότι για χρόνια η ΔΕΘ ήταν ένα προνομιακό πεδίο για τη Νέα Δημοκρατία και τον πρωθυπουργό που εμφανίζονταν εκεί, άνευ αντιπάλου, φέτος η κατάσταση άλλαξε άρδην.

Το ΠΑΣΟΚ εμφανίσθηκε με ένα πρόγραμμα ισχυρό, συνεκτικό και κοστολογημένο που τράβηξε την προσοχή. Το ΠΑΣΟΚ δεν περιορίστηκε στην αυστηρή κριτική στα έργα και τις ημέρες των κυβερνητικών αντιπάλων του, αλλά έδωσε και το έναυσμα για μια πολιτική αλλαγή προς όφελος της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.

Τέθηκε ανοιχτά και δημόσια ο βασικός μας στόχος. Αυτό που θέλουμε και επιζητούμε από τον ελληνικό λαό είναι στις επόμενες εκλογές το ΠΑΣΟΚ να

είναι πρώτο έστω με μια ψήφο διαφορά. Ο εκλογικός μας στόχος είναι υψηλός και σίγουρα όχι εύκολος. Ισχυρά συμφέροντα που στηρίζουν την κυβέρνηση, ή που προωθούν άλλες επιλογές όπως για παράδειγμα εκείνη του κ. Τσίπρα, θα κάνουν ότι μπορούν για να μας εμποδίσουν.

Ωστόσο το στοίχημα μπήκε και πλέον η απόφαση ανήκει στο εκλογικό σώμα. Ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται μια τρίτη ευκαιρία και ο στόχος του ΠΑΣΟΚ αποκτά νόημα και περιεχόμενο. Είναι βέβαιο πως μόνο το ΠΑΣΟΚ είναι σε θέση να κινητοποιήσει και να κινητοποιηθεί για την επίτευξη του στόχου της πολιτικής αλλαγής.

Στη συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν σαφής: «Ο λαός θα ψηφίσει, θα αποφασίσει και αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα θα εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Όποιος θέλει μπορεί να συζητήσει μαζί μας. Έχουμε πρόγραμμα γενναίας πολιτικής αλλαγής».

Το τοπίο ξεκαθάρισε. Είναι πια καιρός να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας.