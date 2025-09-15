Στον παράδεισο με 255 ευρώ ενοίκιο

Τι άλλο εκτός από παράδεισος, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μια χώρα στην οποία οι πολίτες της πληρώνουν μέσο ενοίκιο για το σπίτι τους 255 ευρώ; Όνειρο θερινής –έστω αποκαλόκαιρου- νυχτός θα πείτε;

Όχι. Μάλιστα, αυτή η χώρα δεν είναι κάποιο μακρινό μας κράτος στο οποίο οι ιθύνοντες έχουν βρει λύση μαγική στη στεγαστική κρίση. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτή η χώρα είναι η Ελλάδα!

Ναι, στην ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ειπώθηκε ακριβώς το προαναφερθέν στατιστικό, αγνοώντας απόλυτα το ότι όχι μόνο δεν απηχεί την πραγματικότητα που ζουν οι πολίτες, αλλά η χρήση του ως επιχείρημα μοιάζει σαν να τους βγάζει και τη γλώσσα. Προφανώς, δεν χρειάζεται κανείς να έχει οικονομικές γνώσεις για να καταλάβει πως το παραπάνω νούμερο προκύπτει από την επέλαση του τέρατος της φοροδιαφυγής –και- στην αγορά ακινήτων.

Ας παραβλέψουμε όμως το συγκεκριμένο ατόπημα κι ας επικεντρωθούμε στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης η οποία τείνει να εξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα. Μελέτες έχουν δείξει πως από την ελληνική αγορά λείπουν περί τα 180 χιλιάδες ακίνητα –πραγματικότητα η οποία έχει διαμορφωθεί από συνδυασμό παραγόντων όπως η εξάπλωση του airbnb, το πρόγραμμα της χρυσής βίζας, ακόμα και προγράμματα που είχαν αντίθετη στόχευση όπως το «Σπίτι μου», αλλά εκ του αποτελέσματος εκτόξευσαν περαιτέρω τις τιμές.

Συνεπώς, η αγορά έχει άμεση ανάγκη από σημαντικό αριθμό νέων ακινήτων, ώστε η αύξηση της προσφοράς να αρχίσει να πλησιάζει την ζήτηση και να ξεκινήσει η μείωση των τιμών. Τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για όλα αυτά; Πλην ορισμένων ημίμετρων όπως η ανακαίνιση χιλίων κατοικιών με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και άλλα παρεμφερούς χαμηλής δυναμικής, απέφυγε για πολλοστή φορά να αγγίξει τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Αυτός δεν είναι άλλος από τα κενά ακίνητα ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται ρεαλιστικά σε πάνω από 300 χιλιάδες!

Πριν τη ΔΕΘ είχαν κυκλοφορήσει σενάρια επιβολής φόρου σε τέτοια ακίνητα ώστε να κινητροδοτηθούν οι ιδιοκτήτες τους και να τα επαναφέρουν στην αγορά. Αίφνης, άλλη μία μειοψηφία, από αυτές που έχουμε συνηθίσει να τυραννούν την χώρα και τις προοπτικές της εδώ και δεκαετίες επειδή απλά «φωνάζει» δυνατά, βγήκε στο προσκήνιο. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων αντέδρασαν με σφοδρότητα, χρησιμοποιώντας ως επιχειρήματα χιλιοειπωμένες καραμέλες περί σεβασμού στην ατομική ιδιοκτησία, υπερφορολόγησης και άλλων παραμφερών τα οποία θυμάται η κάθε κοινωνική ομάδα όταν πλησιάζει να θιχτεί μία δική της «κατάκτηση».

Όλοι αυτοί λησμονούν πως η ατομική ιδιοκτησία δεν σημαίνει ατομική ασυδοσία και πως η περιουσία τους δεν βρίσκεται σε κενό αέρος, αλλά σε μία χώρα οι οποία έχει –υποτίθεται- νόμους που διέπουν και την συγκεκριμένη αγορά, στην οποία προφανώς και ο καθένας δεν μπορεί να κάνει ότι του καπνίσει. Σε μία χώρα όπου το στεγαστικό αποτελεί το μεγαλύτερο βραχνά για τις νέες –κι όχι μόνο- γενιές, το συγκεκριμένο μέτρο φορολόγησης θα μπορούσε να γίνει το πρώτο σημαντικό βήμα προς λύση του γόρδιου δεσμού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μία ακόμα φορά αποδείχθηκε άτολμος και επέλεξε να μην σπάσει αβγά. Θα πει κανείς πως δεν το έκανε στα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης και παντοδυναμίας του, θα το κάνει τώρα; Ορθό, αλλά εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για τις πιθανότητες πολιτικής επιβίωσης του εκάστοτε Πρωθυπουργού, αλλά για το ότι η χώρα βαδίζει ξανά εντός ενός τούνελ σκοτεινού, στο οποίο εάν δεν φανεί σύντομα κάποιο φως στην άκρη του, οι πιθανότητες είναι να αποδειχθεί πως πρόκειται για λαβύρινθο. Κι άντε τώρα να ψάχνεις για μίτους και Αριάδνες…