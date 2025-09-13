Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓ. ΛΑΔΑ
ΕΤΩΝ 67
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΕΧΟΥΡΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΞΑΝΘΗ ΛΑΔΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΔΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΔΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΔΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΒΑΖΟΥΛΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΧΑΡΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
-------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΛΕΞ. ΚΩΣΤΗΡΗ
{ΕΤΩΝ 90}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
