Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15-9-2025

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓ. ΛΑΔΑ

ΕΤΩΝ 67

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΕΧΟΥΡΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΞΑΝΘΗ ΛΑΔΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ,

ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΔΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΔΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΔΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΒΑΖΟΥΛΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΧΑΡΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ    ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

-------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΛΕΞ. ΚΩΣΤΗΡΗ

{ΕΤΩΝ 90}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com

 

