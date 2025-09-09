Ουρική αρθρίτιδα: 8 τροφές πλούσιες σε πουρίνες που πρέπει να περιορίσετε

Η ουρική αρθρίτιδα είναι μια επώδυνη πάθηση που προκαλείται από τη συσσώρευση ουρικού οξέος στις αρθρώσεις.

Ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη διαχείριση των συμπτωμάτων είναι ο περιορισμός των τροφών που είναι πλούσιες σε πουρίνες, οργανικές ενώσεις που όταν διασπώνται παράγεται ουρικό οξύ.

Παρόλο που η ουρική αρθρίτιδα μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ζωής, η σωστή διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Υπάρχουν 8 τροφές, πλούσιες σε πουρίνες, οι οποίες μπορεί να επιδεινώσουν την ουρική αρθρίτιδα και είναι σημαντικό να τις καταναλώνετε με μέτρο.

Τι είναι η ουρική αρθρίτιδα

Η ουρική αρθρίτιδα εμφανίζεται όταν τα ουρικά οξέα συσσωρεύονται στο σώμα σας και προκαλούν σχηματισμό κρυστάλλων στις αρθρώσεις σας. Ως ένας τύπος αρθρίτιδας, μπορεί να προκαλέσει επώδυνο πρήξιμο και φλεγμονή στις αρθρώσεις, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) .

Ένας τρόπος για να αντιμετωπίσετε τα συμπτώματα της ουρικής αρθρίτιδας είναι να περιορίσετε την κατανάλωση πουρινών, τις οποίες το σώμα σας διασπά σε ουρικό οξύ, σύμφωνα με την Mayo Clinic.

Τι είναι οι πουρίνες

Οι πουρίνες είναι οργανικές ενώσεις που παράγει το σώμα σας για να συνθέσει το DNA και να παράγει ενέργεια. Καταναλώνετε επίσης ορισμένες πουρίνες μέσω της τροφής.

Αφού διασπαστούν οι πουρίνες σε ουρικό οξύ, συνήθως αποβάλλετε ουρικό οξύ μέσω των ούρων. Όμως, εάν τα επίπεδα ουρικού οξέος παραμείνουν υψηλά, μπορεί να σχηματιστούν αιχμηροί κρύσταλλοι που προκαλούν ουρική αρθρίτιδα.

Σύμφωνα με το Κέντρο Αρθρίτιδας Johns Hopkins, τα συμπτώματα της ουρικής αρθρίτιδας είναι τα εξής:

Ξαφνικός πόνος

Πρήξιμο

Φλεγμονή

Θερμότητα

Η θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας δεν είναι πάντα απλή. Ένα πλάνο θεραπείας μπορεί να περιλαμβάνει έναν συνδυασμό φαρμακευτικής αγωγής, απώλειας βάρους και δίαιτας χαμηλής σε πουρίνες, σύμφωνα με μια ανασκόπηση στο περιοδικό Nutrients. Ωστόσο, ο μεταβολισμός του καθενός είναι διαφορετικός και υπάρχουν λίγες μελέτες που αποδεικνύουν πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι μια δίαιτα χαμηλή σε πουρίνες, σύμφωνα με το InformedHealth.org.

Το γεγονός ότι μια τροφή έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πουρίνες δεν σημαίνει ότι προκαλεί φλεγμονή. Οι φυτικές τροφές όπως τα φασόλια, οι φακές, το μπρόκολο και το σπανάκι περιέχουν υψηλές ποσότητες πουρινών, αλλά συνήθως δεν επιδεινώνουν την ουρική αρθρίτιδα.

Ωστόσο, ορισμένες τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε πουρίνες θεωρούνται υπεύθυνες για την αύξηση της φλεγμονής συμβάλλοντας ενδεχομένως στην επιδείνωση των συμπτωμάτων της ουρικής αρθρίτιδας.

Πριν κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στη διατροφή σας, μιλήστε με τον γιατρό σας ή έναν διαιτολόγο σχετικά με τις τροφές που μπορεί να σας προκαλούν ουρική αρθρίτιδα και πώς μπορείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε αρκετά θρεπτικά συστατικά και πρωτεΐνες στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

8 τροφές που πρέπει να καταναλώνετε με μέτρο εάν πάσχετε από ουρική αρθρίτιδα είναι οι εξής:

Μπέικον

Αντζούγιες

Σαρδέλες

Χοιρινή μπριζόλα

Χοιρινό συκώτι

Αλλαντικά

Σκουμπρί

Γαρίδες

Μπέικον

Το μαγειρεμένο χοιρινό μπέικον μπορεί να είναι νόστιμο, αλλά είναι μια από τις τροφές με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε ουρικό οξύ και πουρίνες, με 429 χιλιοστόγραμμα πουρινών για κάθε μερίδα 99 γραμμαρίων, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ. Το ίδιο ισχύει και για πολλά κόκκινα κρέατα, συμπεριλαμβανομένου του βοδινού και του αρνιού, σύμφωνα με την Κλινική Κλίβελαντ.

Το μπέικον έχει επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και κορεσμένα λιπαρά, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλή χοληστερόλη και καρδιακές παθήσεις.

Η κατανάλωση δύο φετών μπέικον ημερησίως για οκτώ χρόνια μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο άνοιας κατά 40%, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο The American Journal of Clinical Nutrition .

Αντζούγιες

Οι αντζούγιες είναι από τις τροφές με υψηλότερη περιεκτικότητα σε πουρίνες. Οι ωμές αντζούγιες περιέχουν 411 χιλιοστόγραμμα πουρινών για κάθε μερίδα 99 γραμμαρίων, ενώ οι κονσερβοποιημένες αντζούγιες περιέχουν 321 χιλιοστόγραμμα στο ίδιο μέγεθος μερίδας.

Οι αντζούγιες έχουν επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, παρέχοντας το 153% της συνιστώμενης ημερήσιας αξίας ανά κονσέρβα, σύμφωνα με τα διατροφικά στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA).

Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε νάτριο τις καθιστά επίσης μια δυνητικά επικίνδυνη επιλογή. Η υπερβολική ποσότητα νατρίου μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή αρτηριακή πίεση και άλλα προβλήματα.

Σαρδέλες

Όπως και άλλα θαλασσινά, οι σαρδέλες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πουρίνες. Μια μερίδα 99 γραμμαρίων κονσερβοποιημένων σαρδελών περιέχει 399 χιλιοστόγραμμα πουρινών, ενώ η ίδια μερίδα ωμών σαρδελών περιέχει 321 χιλιοστόγραμμα.

Ωστόσο, οι σαρδέλες θα μπορούσαν να έχουν πρόσθετα οφέλη για την υγεία. Το Ίδρυμα Αρθρίτιδας συνιστά λιπαρά ψάρια πλούσια σε ωμέγα-3 μερικές φορές την εβδομάδα λόγω των αντιφλεγμονωδών τους οφελών.

Χοιρινή μπριζόλα

Το χοιρινό κρέας μπορεί να είναι μια επιλογή άπαχης πρωτεΐνης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το τρώτε σε μεγάλες ποσότητες αν προσπαθείτε να αποφύγετε τις εξάρσεις ουρικής αρθρίτιδας. Μια μερίδα χοιρινού φιλέτου περιέχει 334 χιλιοστόγραμμα πουρινών.

Αν θέλετε να απολαύσετε χοιρινό κρέας με λιγότερες πουρίνες, δοκιμάστε κομμάτια με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε πουρίνες, όπως παϊδάκια, σπάλα και κόντρα φιλέτο.

Χοιρινό συκώτι

Τα εντόσθια θεωρούνται πιθανοί παράγοντες που πυροδοτούν την ουρική αρθρίτιδα, σύμφωνα με την Κλινική Cleveland. Το χοιρινό συκώτι περιέχει 289 χιλιοστόγραμμα πουρινών για κάθε 99 γραμμάρια. Αν και το κοτόπουλο θεωρείται συχνά πιο ασφαλής πηγή πρωτεΐνης, τα συκωτάκια κοτόπουλου έχουν υψηλή περιεκτικότητα. Τα μαγειρεμένα νεφρά βοδινού περιέχουν επίσης 231 χιλιοστόγραμμα πουρίνης ανά μερίδα.

Παρά την υψηλή περιεκτικότητά τους σε πουρίνες, τα εντόσθια μπορούν να αποτελέσουν καλές πηγές σιδήρου, πρωτεΐνης και βιταμίνης Β, σύμφωνα με την Κλινική Κλίβελαντ.

Ρωτήστε τον γιατρό σας ή έναν διαιτολόγο πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε αυτές τις τροφές από τη διατροφή σας για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε.

Αλλαντικά

Τα αλλαντικά θεωρούνται από τις λιγότερο υγιεινές πηγές πουρινών, σύμφωνα με την Κλινική Mayo. Το αλλαντικό, για παράδειγμα, περιέχει 250 χιλιοστόγραμμα πουρινών για κάθε 99 γραμμάρια.

Όπως και το μπέικον, οι φέτες αλλαντικού υφίστανται επεξεργασία. Συχνά περιέχουν χημικά συντηρητικά και υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ακόμα και η κατανάλωση πέντε φετών αλλαντικού κάθε εβδομάδα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων κατά 46%, σύμφωνα με το UCLA Health.

Σκουμπρί

Σε κονσέρβα ή όχι, το σκουμπρί είναι μεταξύ των τροφών που πρέπει να αποφύγετε ή να περιορίσετε εάν έχετε ουρική αρθρίτιδα. Μια μερίδα 99 γραμμαρίων σκουμπρί σε κονσέρβα έχει 246 χιλιοστόγραμμα πουρινών. Το ωμό σκουμπρί έχει 194 χιλιοστόγραμμα πουρινών για κάθε 99 γραμμάρια.

Γαρίδες

Γενικά, τα οστρακοειδή έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πουρίνες, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ. Οι γαρίδες μπορεί να είναι από τις πιο σημαντικές που πρέπει να αποφεύγετε εάν έχετε ουρική αρθρίτιδα, καθώς περιέχουν 234 χιλιοστόγραμμα πουρινών για κάθε μερίδα 99 γραμμαρίων. Αυτό ισοδυναμεί περίπου με 8 έως 10 μικρές γαρίδες.

Αν ψάχνετε για εναλλακτικές λύσεις για τα οστρακοειδή, τα μύδια σε κονσέρβα (62 χιλιοστόγραμμα πουρινών ανά μερίδα) μπορεί να είναι μια καλή επιλογή. Αλλά γενικά καταναλώνετε τα οστρακοειδή με μέτρο για να αποφύγετε τις εξάρσεις.

