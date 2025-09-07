Ηλεία: Διάρρηξη σε σούπερ μάρκετ με «λεία» το ΑΤΜ τα ξημερώματα

Μια θρασύτατη ομάδα πέντε ατόμων “χτύπησε” τα ξημερώματα της Κυριακής, σε σούπερ μάρκετ στην είσοδο της πόλης της Αμαλιάδας με λεία το ποσό των 4000 ευρώ.

Οι πέντε φορούσαν κουκούλες και γάντια για να αποκρύψουν τα χαρακτηριστικά τους και παραβίασαν πόρτα εξόδου ασφαλείας στις 3.50 το πρωί.

Οι δράστες φαίνεται να γνώριζαν που και πως να κινηθούν… Έφτασαν στο χώρο των γραφείων, όπου υπήρχε ΑΤΜ, το οποίο αφαίρεσαν με το ποσό που υπήρχε σε αυτό.

Το φόρτωσαν στο αυτοκίνητο που είχαν κλέψει στην περιοχή των Λεχαινών και απομακρύνθηκαν σε ελάχιστο χρόνο προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στην Αστυνομία σήμανε συναγερμός και υπήρξε άμεση κινητοποίηση για τον εντοπισμό των δραστών.

Τελικά οι οι δράστες φαίνεται πως κινήθηκαν προς τον Κόροιβο όπου και εγκατέλειψαν το όχημα που χρησιμοποίησαν και φρόντισαν για να σβήσουν τα ίχνη τους βάζοντάς του φωτιά.

Εκτιμάται πως εκεί τους περίμεναν είτε συνεργοί τους, είτε είχαν αφήσει κάποιο άλλο αυτοκίνητο για να διαφύγουν.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας.

ΠΗΓΗ ilialive.gr