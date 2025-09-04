Καναδάς: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες μετά από επίθεση με μαχαίρι

Η αστυνομία του Καναδά ανακοίνωσε ότι ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στην κοινότητα Hollow Water First Nation, στην επαρχία Μανιτόμπα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο ύποπτος της επίθεσης, ο οποίος ήταν υπό έρευνα, βρέθηκε νεκρός λίγο μετά το συμβάν. Σύμφωνα με τις Αρχές οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν με αεροδιακομιδή ή ασθενοφόρα σε τοπικά νοσοκομεία, με τραύματα διαφορετικής σοβαρότητας.

Η Ομοσπονδιακή Χωροφυλακή (RCMP) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και τους κατοίκους της κοινότητας, εκφράζοντας τη θλίψη της για τη «χωρίς λόγο βία».