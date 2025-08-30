Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 31 Αυγούστου και την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025

Κηδείες - Πένθη

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Ποτιδάνειας Φωκίδος

ΠΟΛΥΞΕΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 96 Κηδεύουμε την Δευτέρα 1-9-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών.

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 - 8 - 2025 & ΩΡΑ 6.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 5.30 Μ.Μ.

ΕΤΩΝ 65 Κηδεύουμε την Κυριακή 31-8-25 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Αραχωβιτίκων.

