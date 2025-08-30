Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 31 Αυγούστου και την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΗΛΙΑ ΣΩΤ. ΣΠΥΡΟΥ
ΕΤΩΝ 65
Κηδεύουμε την Κυριακή 31-8-25 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Αραχωβιτίκων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΛΓΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΡΕΝΑ & ΣΠΥΡΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΦΑΤΜΕ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΓΙΩΡΓΟΣ, ΟΛΓΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΟΛΓΑ (χήρα) ΔΗΜ.
ΤΣΕΛΕΠΙΔΗ
(ΕΤΩΝ 93)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 4.00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΑ ΣΙΝΩΠΗ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ (χήρα) ΔΙΑΜ. ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΟ ΚΛΑΜΠΑΝΑ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 - 8 - 2025 & ΩΡΑ 6.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 5.30 Μ.Μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΛΑΜΠΑΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΕΤΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΛΑΜΠΑΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ΜΑΡΙΑ- ΑΝΝΑ , ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΠΟΛΥΞΕΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
Κηδεύουμε την Δευτέρα 1-9-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Ποτιδάνειας Φωκίδος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΤΙΝΑ, ΕΛΕΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
