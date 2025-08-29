Οι ευθύνες για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Πάτρα και η επόμενη μέρα

Λίγες μέρες μετά τις καταστροφικές φωτιές του Αυγούστου στην Πάτρα και την Αχαΐα, η περιοχή μετρά τις πληγές της. Την ίδια ώρα που κάποιοι πολίτες έχασαν τους κόπους μιας ζωής, το μπαλάκι των ευθυνών για την αντιμετώπιση της κατάστασης και των δύσκολων στιγμών μετακινείται μεταξύ Κυβέρνησης και Δήμου Πατρέων, και μάλιστα με μορφή σφοδρής αντιπαράθεσης.

Μία αντιπαράθεση όμως μεταξύ Κράτους και Δήμου δεν μπορεί να επιστρέψει στους πληγέντες όσα έχασαν, ούτε θα προετοιμάσει την πόλη προκειμένου να αντιμετωπίσει μία παρόμοια κατάσταση. Η κλιματική αλλαγή, η ξηρασία αλλά και οι φωτιές είναι θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά η Πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ & Β’ Βαθμού. Έχουν την υποχρέωση να προστατεύσουν τη ζωή των πολιτών πρώτα κι έπειτα τις περιουσίες τους. Φυσικά, και ένας Δήμος έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης και μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση μίας κρίσης, αν και δεν είναι ο μόνος που είναι επιφορτισμένος με αυτό το φορτίο.

Είναι σημαντικό ο Δήμος Πατρέων να μελετήσει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συνδράμει, αλλά και πώς να βρίσκεται σε ετοιμότητα. Η κατάσταση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πόλη ήταν πρωτόγνωρη. Ωστόσο, πρέπει να αναλογιστούμε για πόσα πράγματα είχε μεριμνήσει ο Δήμος και τι προετοιμασία είχε κάνει, ώστε να μπορεί να προσφέρει σε περίπτωση που βρεθεί αντιμέτωπη με τον εχθρό που παλεύει η χώρα κάθε καλοκαίρι. Τον δικό της σημαντικό ρόλο έχει η Περιφέρεια, αλλά και η Πολιτική Προστασία, που θα πρέπει να ενημερώνει τους πολίτες και να τους καθοδηγεί με ασφάλεια μέσα από μηχανισμούς σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Είναι επιτακτική ανάγκη όχι μόνο να δοθούν έγκαιρα αποζημιώσεις στους πληγέντες που έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά, αλλά και να σχεδιαστεί με προσοχή και συναίνεση η θωράκιση της Πάτρας και της Αχαΐας, καθώς οι πυρκαγιές είναι η νέα εφιαλτική πραγματικότητα που καλούμαστε να λάβουμε σοβαρά υπόψη, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ανθρώπινη ζωή, τους κόπους μιας ζωής των πολιτών, αλλά και την ομορφιά του τόπου μας.