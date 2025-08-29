Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31-8-2025

Μνημόσυνα
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30/8/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΟΜΟΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΓΙΑΓΙΑΣ κ ΘΕΙΑΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΦΟΡΑ
ΕΤΩΝ 85
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΕΒΑΣΤΗ κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ κ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ κ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΤΣΩΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30-8-2025 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΞΕΝ. ΠΟΥΠΟΥΝΑΚΗ
ΕΤΩΝ 73
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΑ, ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΑ ( χήρα ) ΧΡ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΛΙΤΣΑ ΠΟΥΠΟΥΝΑΚΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30-8-2015 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Του Σωτήρος Εγλυκάδος 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΜΑΡΙΑΣ (χήρας) ΑΝΑΣΤ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΞΥΠΟΛΙΑ
ΕΤΩΝ 90
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ, ΗΛΙΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ, ΣΟΥΖΑΝΑ ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31/8/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΓΙΑΓΙΑΣ κ ΑΔΕΛΦΗΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΑΣΣΙΑ
ΕΤΩΝ 83
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΑΤΙΝΑ κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ, ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 31-8-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πλατανίου Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΜΑΡΙΑΣ (χήρας) ΓΕΩΡΓ. ΣΚΙΡΛΗ
ΕΤΩΝ 92
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως
προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΚΙΡΛΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΚΙΡΛΗ
OI AAEADOI
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΑΠΤΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΟΣ & ΜΟΝΙΚΑ, ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025 και ώρα 8:00 πμ στον Ιερό Ναό Παναγία Η Βοήθεια Π. Γ. Ν. Πατρών ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΜΑΡΙΑΣ (χήρα) ΗΛ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΓΛΑΪΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ, ΑΝΝΑ ΜΕΤΣΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΛΥΔΙΑ, ΗΛΙΑΣ, ΜΑΡΙΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025 και ώρα 9:00 πμ στον Παλαιό Ιερό Ναό Αγ. Ανδρέα Πατρών 40ημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΠΙΠΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 75)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΚΕΛΛΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΚΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31/8/2025 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΧΗΡΑΣ) ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΕΛΙΣΣΗ
ΕΤΩΝ 93
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΗ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΟΠΗ ΜΕΛΙΣΣΗ, ΤΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ) ΗΛ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ) ΚΩΝ. ΚΑΦΕΤΖΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30 – 8 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 80
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------------
MNHMOΣYNO
Τελούμε την Κυριακή 31-8-2025 και ώρα 9.00π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στο Μαζαράκι Αχαΐας για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
μητέρας , γιαγιάς, αδελφής & θείας
ΣΟΦΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ. ΜΠΑΡΑΚΟΥ
ΕΤΩΝ:68
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Αντώνιος & Μαρία Μπαράκου,Μαρία & Κωνσταντίνος Τσίρκας
Η ΕΓΓΟΝΗ:Κωνσταντίνα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 31-8-2025 και ώρα 9.00π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στο Λεόντιο Αχαΐας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου,πατέρα,αδελφού,παππού & θείου
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ:73
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Σοφία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Φώτιος Κουτρόπουλος & Παρασκευή Κοκοβίκα, Αγγελική Κουτροπούλου & Νικόλαος Ζάγαρης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Σωτήριος , Σοφία ,Κλεονίκη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 31-8-2025 και ώρα 9.00π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Άρλα Αχαΐας για την ανάπαυση της ψυχής του
αγαπημένου μας πατέρα,αδελφού,παππού & θείου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ:84
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αναστασία & Γεώργιος, Αλέξιος & Ελένη, Ιωάννης & Αντωνία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 31-8-2025 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Σκιαδά Τριταίας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα,αδελφού,παππού & θείου ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣ.ΜΠΑΡΔΑΚΗ
ΕΤΩΝ:84
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Ιωάννα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Γεωργία & Αθανάσιος Μυσιρλάκης,Βασιλική & Παναγιώτης Παπαχαραλάμπους,Ιωάννης Μπαρδάκης,Βασίλειος & Ολυμπία Μπαρδάκη,Γεώργιος & Αγγελική Μπαρδάκη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΑΡΑΒΙΤΗ
(ΕΤΩΝ 77)
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ:ΑΝΝΑ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΡΥΣΑ ΚΑΡΑΒΙΤΗ,ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΒΙΤΗ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΒΙΤΗ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ:ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,ΑΝΝΑ,ΜΙΧΑΗΛ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ,ΓΙΩΤΑ χήρα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΥΡΙΝΗ,ΒΑΣΩ χήρα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΒΙΤΗ,
ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΛΑΙΟΣ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
----------------------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 31-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΒΑΣ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,ΘΕΟΦΑΝΗΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΨΗ
ΕΤΩΝ 91
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
O ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΧΗΡΑΣ ΑΝΔΡ. ΠΙΤΣΗ
ΕΤΩΝ 82
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΟΥΡΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΤΣΗ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΙΤΣΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΘΕΑΝΩ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 31-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΒΕΛΙΜΑΧΙΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΗΛ. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΤΩΝ 49
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ & Ο ΜΝΗΣΤΗΡ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ,
ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΗΛΙΑΣ & ΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ,
ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΡΕΒΥΤΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΙΕΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΑ & ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------------------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑΣ ΙΩΑΝ. ΚΑΣΠΙΡΗ
ΕΤΩΝ 71
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
O ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΣΠΙΡΗ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΣΠΙΡΗ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣΠΙΡΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΖΑΡΑΚΗ,ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ,ΠΑΥΛΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΟΥΤΕΛΗΣ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΒΙΚΥ ΜΑΖΑΡΑΚΗ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ,
ΛΟΥΚΑΣ & ΒΑΛΕΡΙ ΜΑΖΑΡΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΤΣΟΣ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ,
ΔΗΜΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΣΠΙΡΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ χηρα ΔΗΜ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΣΠΙΡΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------------------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31/8/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 ΠΜ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΟΒΡΥΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΘ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ
(ΕΤΩΝ 53)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ.
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Μνημόσυνο
Τελούμε Το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 και ώρα 8:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Ζαρουχλεΐκων, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΑΦΕΝΤΖΗ
(ΕΤΩΝ 74)
Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας
Τα παιδιά του: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ
Τα αδέλφια του: ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΛΟΓΕΡΑ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ,ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΟΥΤΗΣ
Ο εγγονός Μιχαήλ
Οι λοιποί συγγενείς
Μνημόσυνο
Τελούμε Το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 και ώρα 8:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Επισκοπής Πατρών 40/νθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας
ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΧΡ. ΠΗΤΤΑ
(ΕΤΩΝ 71)
Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας
Τα εγγόνια της: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΑΓΓΕΛΙΚΗ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΡΕΤΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ
Τα αδέλφια της: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΗΤΤΑ- ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
Οι ανεψιοί της: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΧΡΗΔΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΟΛΑ
Οι λοιποί συγγενείς
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ,
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΓ. ΒΑΓΕΝΑ ΕΤΩΝ 82
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΕΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΓΕΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑ
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΕΜΠ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ,
40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓ.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΡΙΦΙΛΛΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΑΝ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ : ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
Ο ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΙΓΑΝΟΚΑΜΠΟΥ
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΙΤΣΟΥ
ΕΤΩΝ 44
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΙΧΑΛΗΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ Δ. ΚΙΤΣΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΛΚΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
Ο ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΑΡΑΝΤΑ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ, ΜΑΝΑΣ, ΓΙΑΓΙΑΣ, ΠΡΟΓΙΑΓΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 31-8-2025 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΤΣΟΣ, ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ,
40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΘΕΟΔ. ΤΖΑΒΑΡΑ
ΕΤΩΝ 86
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΡΟΔΙΝΗΣ
40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΩΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΚΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΝΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ. ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΔΑΝΑΗ, ΕΛΕΝΗ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΥΛΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ,
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΝΝΑΣ ΧΗΡΑΣ ΙΩΑΝ. ΚΟΛΟΜΒΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΟΜΒΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΝΝΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΘΕΡΙΑΝΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΠΟΔΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---
