Η Πάτρα όμηρος της επικοινωνιακής διαχείρισης του ΚΚΕ

Πρόσφατα κυκλοφόρησε στα social ένα AI βίντεο της Πάτρας της δεκαετίας του ’80-’90 και πολλοί μελαγχόλησαν. Που είναι η πόλη των λουλουδιών, των χρωμάτων, των σιντριβανιών, των υπέροχων καθαρών πλατειών, του τρένου που συνέδεε Πάτρα με Αθήνα, του γεμάτου με πλοία λιμανιού όπου χιλιάδες επιβάτες πήγαιναν στην Ιταλία και από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη; Ανατρέχεις στις μνήμες και πραγματικά λες κάθε πέρσι και καλύτερα.

Ύστερα κοιτάς δίπλα σου, το Αίγιο με το εξαιρετικό καλοκαιρινό του θέατρο, την Ναύπακτο που έγινε και σταθμός για την κρουαζιέρα, το Αγρίνιο όπου όλα του τα σιντριβάνια είναι καθαρά και λειτουργικά και αν πας πιο πέρα, την Καλαμάτα, τον Βόλο με τα θαυμάσια παραλιακά τους μέτωπα και τα παραδείγματα ατελείωτα!

Αναρωτιέσαι, λοιπόν, «τι γίνεται στην πόλη μου; γιατί νιώθω σα να βρίσκομαι 20 χρόνια πίσω και γιατί ακόμα και οι βασικές υποχρεώσεις του Δήμου, όπως η καθαριότητα, δεν απαντώνται από τους αρμόδιους;» Ψάχνοντας για απαντήσεις πέφτεις σε δύο μόνιμες δικαιολογίες: «δεν υπάρχει προσωπικό», «δεν υπάρχουν χρήματα».

Δεν θα εξετάσω αν κάτι από αυτά είναι αληθές, αφού μόνο η δημοτική αρχή έχει αυτή την πληροφορία και είναι πολυπαραγοντικό το θέμα, γι’ αυτό το μόνο που θα πω είναι το εξής: γιατί εμείς με αυτές τις δικαιολογίες μένουμε πίσω στις εξελίξεις και όχι οι υπόλοιπες πόλεις που προανέφερα και άλλες τόσες στην επικράτεια, οι οποίες είναι σίγουρο ότι έχουν επίσης λιγότερο προσωπικό και χρηματοδότηση από ότι θα ήθελαν;

Τον τελευταίο καιρό, με αφορμή κυρίως την καθαριότητα και την γενικότερη αισχρή εικόνα της πόλης (αφισορύπανση, εγκατάλειψη μνημείων, στασιμότητα στα θέματα του τρένου και του παραλιακού μετώπου κτλ), έχει βρεθεί πολλές φορές εκτεθειμένος ο δήμος μας. Ακόμα πιο πρόσφατα οι πυρκαγιές έδειξαν πόσο γυμνός είναι ο βασιλιάς και πως η διοίκηση γίνεται χωρίς σχέδιο, χωρίς οργάνωση, χωρίς προοπτική.

Όλα τα παραπάνω προσπαθεί με νύχια και με δόντια να τα κρατήσει εκτός δημοσιότητας η επικοινωνιακή ομάδα του Δήμου Πατρέων και παράλληλα να δημιουργήσει μια διαστρεβλωμένη εικόνα για το τι συμβαίνει στην Πάτρα. Σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχει όλο το κόμμα του ΚΚΕ με κάθε ανθρώπινο πόρο που διαθέτει. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την διάρκεια της συζήτησης για την αποτίμηση των πυρκαγιών και ενώ υπήρχαν περιοχές που δεν είχαν νερό να πιούν, διάφοροι «Πατρινοί» προωθούσαν τα βιντεάκια της δημοτικής αρχής των εκλογών του 2023 όπου «κάνει το 1 ευρώ 10»! Αστειότητες, αν δεν ήταν τα πράγματα τραγικά για πολλές πατρινές οικογένειες.

Συμπερασματικά, η δημοτική αρχή Πελετίδη αποτυγχάνει κυρίως σε δύο βασικά πράγματα: να κρατήσει την πόλη καθαρή και να εγγυηθεί την δημόσια ασφάλεια στο κομμάτι που της αναλογεί. Κάποια στιγμή η πραγματικότητα θα προσπεράσει τις ωραιοποιήσεις και τα μάτια θα ανοίξουν διάπλατα. Πολλοί είναι αυτοί που θα εκπλαγούν στο μέλλον και ακόμα και αυτοί που ακολουθούν πιστά τις κομματικές νόρμες θα συγκλονιστούν απέναντι στην πραγματικότητα της πόλης.