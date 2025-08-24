Τουρκία: Δύο σεισμοί 4,8 και 4,5 Ρίχτερ

Μεταξύ Σμύρνης και Μπαλικεσίρ το επίκεντρο
Δύο σεισμοί μεγέθους 4,8 και 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν στη δυτική Τουρκία με διαφορά 16 λεπτών η μία δόνηση από την άλλη το βράδυ της Κυριακής (24.08.2025).
Οι δύο σεισμοί προέρχονται από την περιοχή ανάμεσα στη Σμύρνη και το Μπαλικεσίρ στη δυτική Τουρκία.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο των σεισμικών δονήσεων εντοπίζεται 55 χιλιόμετρα νότια από το Μπαλικεσίρ και 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σμύρνης.
Το εστιακό βάθος των 4,8 βαθμών βρίσκεται στα 7 χιλιόμετρα, ενώ των 4,5 R στα 11 χλμ.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr