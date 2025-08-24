Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26-8-2025

ΚΗΔΕΙΑ

TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΑΒΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ

ΕΤΩΝ 96

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 – 8 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.30 Π.Μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΚΑΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΧΑΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΛΑΒΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/8/25 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα, αδελφό,παππού & θείο

{ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ }

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ:90

Εκδημήσαντα εις κύριον τελούμε την εξόδιον ακολουθία

Δευτέρα 25-8-2025 και ώρα 5.00μ.μ από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών}

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: {πρεσβυτέρα} Γεωργία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ασπασία Καπετανοπούλου,

Νικόλαος & Δήμητρα Καπετανοπούλου,

Αλέξανδρος & Γεωργία Καπετανοπούλου,

Διονύσιος & Αγγελική Καπετανοπούλου,

Ανδρέας Καπετανόπουλος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ συζ. ΑΘ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-Χ. ΣΙΑΔΗΜΑ

ΕΤΩΝ 81

Αποβιώσασα κηδεύομεν την Δευτέρα 25-8-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών & ο Ενταφιασμός της στο Α΄ Κοιμητήριο Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

Αθανάσιος, Δημήτριος & Αναστασία, Λεωνίδας & Αλεξ/ρα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

Ηλίας & Αλεξάνδρα Σιαδήμα, Αστερία χήρα Νικ. Παναγιωτοπούλου, Κων/νος Αλεξόπουλος, Λ. Πετρόπουλος

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΓΚΑ

(ΕΤΩΝ 87)

Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 25/8/2025 & ώρα 12 μεσ Από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παραλίας Πατρών Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεώργιος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Αθανασία Τσίγκα Μαρία Τσίγκα

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

Βασιλική, Μαριάννα, Αναστασία

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ:

Μελίνα - Μαρία, Ευάγγελος

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ,

ΤΗΛ.- FAX: 2610 316106, ΚΙΝ.: 6972 119124,

e-mail: teletaianasto@gmail.com

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡ. ΘΩΜ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

{ΕΤΩΝ 82}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 10 Π.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ,

ΠΟΛΥΞΕΝΗ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: vadarakisfunerals@gmail.com

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΗΡ. ΟΔΥΣ. ΔΡΙΒΑ

{ ΕΤΩΝ 77 }

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΡΙΒΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΡΙΒΑ

ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: vadarakisfunerals@gmail.com

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ, ΓΙΑΓΙΑ κ ΘΕΙΑ

ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 52

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-8-2025 & ΩΡΑ 18:30 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 18:00 μ.μ

Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α

ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Μ Η Τ Ε Ρ Α Σ Ο Υ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α

ΦΩΤΕΙΝΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ κ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ κ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357

