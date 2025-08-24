Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26-8-2025

Back to Top
ΚΗΔΕΙΑ

TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΑΒΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ

ΕΤΩΝ 96

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 – 8 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.30 Π.Μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΚΑΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΧΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΛΑΒΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/8/25 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

--------------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα, αδελφό,παππού &  θείο

{ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ }

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ:90

Εκδημήσαντα εις κύριον τελούμε την εξόδιον ακολουθία

Δευτέρα 25-8-2025 και ώρα 5.00μ.μ από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών}

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: {πρεσβυτέρα} Γεωργία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ασπασία Καπετανοπούλου,

Νικόλαος & Δήμητρα Καπετανοπούλου,

Αλέξανδρος & Γεωργία Καπετανοπούλου,

Διονύσιος & Αγγελική Καπετανοπούλου,

Ανδρέας Καπετανόπουλος

 ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ   ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

 ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

-----------------------------

 ΚΗΔΕΙΑ

Την  αγαπημένη  μας

σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  συζ. ΑΘ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-Χ.  ΣΙΑΔΗΜΑ

ΕΤΩΝ   81
Αποβιώσασα κηδεύομεν  την  Δευτέρα  25-8-2025  &  ώρα 11 π. μ.   από  τον   Ιερό Ναό  Αγίας Σοφίας Πατρών & ο Ενταφιασμός της στο  Α΄ Κοιμητήριο Πατρών.

Ο   ΣΥΖΥΓΟΣ         ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ         ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ  ΤΗΣ

Αθανάσιος, Δημήτριος & Αναστασία, Λεωνίδας & Αλεξ/ρα        

ΤΑ   ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

Ηλίας & Αλεξάνδρα Σιαδήμα, Αστερία χήρα Νικ. Παναγιωτοπούλου, Κων/νος Αλεξόπουλος, Λ. Πετρόπουλος

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΓΚΑ
(ΕΤΩΝ 87)
Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 25/8/2025 & ώρα 12 μεσ Από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παραλίας Πατρών Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεώργιος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Αθανασία Τσίγκα Μαρία Τσίγκα
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
Βασιλική, Μαριάννα, Αναστασία
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ:
Μελίνα - Μαρία, Ευάγγελος
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ,

ΤΗΛ.- FAX: 2610 316106, ΚΙΝ.: 6972 119124,

e-mail: teletaianasto@gmail.com

-----------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡ. ΘΩΜ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

{ΕΤΩΝ 82}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 10 Π.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ,

ΠΟΛΥΞΕΝΗ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ                    ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com

----------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΗΡ. ΟΔΥΣ. ΔΡΙΒΑ

{ ΕΤΩΝ 77 }

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΡΙΒΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΡΙΒΑ

ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com

------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ, ΓΙΑΓΙΑ κ ΘΕΙΑ

ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 52

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-8-2025 & ΩΡΑ  18:30 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ   ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 18:00 μ.μ

Τ Α    Π Α Ι Δ Ι Α

ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η    Μ Η Τ Ε Ρ Α    Σ Ο Υ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τ Α   Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α

ΦΩΤΕΙΝΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τ Α    Α Δ Ε Λ Φ Ι Α

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ κ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ κ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Ι   Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι               Ο Ι   Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

 Ο Ι   Λ Ο Ι Π Ο Ι   Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

 ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165  Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357

------------------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 75)
Αποχαιρετούμε σε στενό οικογενειακό κύκλο την Τρίτη 26/8/2025 & ώρα 10:10 π.μ στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Θεοδώρα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: Νίκη Μιχαλοπούλου Ελένη & Ευάγγελος Τάτσης
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ,

ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106, KIN.: 6972 119124,

e-mail: teletaianasto@gmail.com

-------------------------------------------

