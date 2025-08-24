Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26-8-2025

Πένθη - Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΑΒΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 – 8 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.30 Π.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΚΑΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΧΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΛΑΒΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/8/25 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
--------------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα, αδελφό,παππού & θείο
{ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ }
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ:90
Εκδημήσαντα εις κύριον τελούμε την εξόδιον ακολουθία
Δευτέρα 25-8-2025 και ώρα 5.00μ.μ από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών}
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: {πρεσβυτέρα} Γεωργία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ασπασία Καπετανοπούλου,
Νικόλαος & Δήμητρα Καπετανοπούλου,
Αλέξανδρος & Γεωργία Καπετανοπούλου,
Διονύσιος & Αγγελική Καπετανοπούλου,
Ανδρέας Καπετανόπουλος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
-----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ συζ. ΑΘ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-Χ. ΣΙΑΔΗΜΑ
ΕΤΩΝ 81
Αποβιώσασα κηδεύομεν την Δευτέρα 25-8-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών & ο Ενταφιασμός της στο Α΄ Κοιμητήριο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
Αθανάσιος, Δημήτριος & Αναστασία, Λεωνίδας & Αλεξ/ρα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
Ηλίας & Αλεξάνδρα Σιαδήμα, Αστερία χήρα Νικ. Παναγιωτοπούλου, Κων/νος Αλεξόπουλος, Λ. Πετρόπουλος
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΓΚΑ
(ΕΤΩΝ 87)
Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 25/8/2025 & ώρα 12 μεσ Από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παραλίας Πατρών Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεώργιος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Αθανασία Τσίγκα Μαρία Τσίγκα
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
Βασιλική, Μαριάννα, Αναστασία
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ:
Μελίνα - Μαρία, Ευάγγελος
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ,
ΤΗΛ.- FAX: 2610 316106, ΚΙΝ.: 6972 119124,
e-mail: teletaianasto@gmail.com
-----------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡ. ΘΩΜ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
{ΕΤΩΝ 82}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 10 Π.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ,
ΠΟΛΥΞΕΝΗ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
----------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΗΡ. ΟΔΥΣ. ΔΡΙΒΑ
{ ΕΤΩΝ 77 }
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΡΙΒΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΡΙΒΑ
ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ, ΓΙΑΓΙΑ κ ΘΕΙΑ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 52
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-8-2025 & ΩΡΑ 18:30 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 18:00 μ.μ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η Μ Η Τ Ε Ρ Α Σ Ο Υ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α
ΦΩΤΕΙΝΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ κ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ κ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
------------------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 75)
Αποχαιρετούμε σε στενό οικογενειακό κύκλο την Τρίτη 26/8/2025 & ώρα 10:10 π.μ στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Θεοδώρα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: Νίκη Μιχαλοπούλου Ελένη & Ευάγγελος Τάτσης
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ,
ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106, KIN.: 6972 119124,
e-mail: teletaianasto@gmail.com
-------------------------------------------
