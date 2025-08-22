Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24-8-2025

ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥΣ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 / 8 / 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΤΕΛΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΤΕΛΗ, ΖΗΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΤΕΛΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΕΡΕΥΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΠΑΤΕΛΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΤΕΛΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΌΛΥΖΩΗΣ, ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΗΛ. ΦΡΙΝΤΖΑΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΛΕΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΜΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΛΙΩΠΗΣ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ, ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΟΥΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ, ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/8/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:45 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΑΔΕΛΦΟΥ

ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Όλγα

Τελούμε το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 και ώρα 8.30 π.μ. Ετήσιο Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σαραβαλίου Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας

ΕΤΩΝ 95 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΗΛΙΟΣΤΑΛΑΚΤΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΖΩΗ & ΝΟΤΗΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 23-8-2025 & ώρα 8.30 π. μ. στον Νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΟΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΙΑΤΡΟ

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας

Τελούμε το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 και ώρα 8:30 πμ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλανδρίτσας Ερυμάνθου 40ημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

από ώρα 6.30 εως 8.30 π.μ στον Ι.Ν Αγ. Κων/νου και Ελένης Αρόης Πατρών.

σας προσκαλούμε να προσευχηθείτε μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του στην Θεία Λειτουργία και το Ιερόν Μνημόσυνον που θα τελέσουμε το Σάββατο 23-8-2025

Με την συμπλήρωση 40 ημερών από την κοίμηση του πολυαγαπημένου μας συζύγου,πατέρα ,παππού & αδελφού

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Βασιλική (χήρα Σταύρ. Λαμπρόπουλου), Ρένα (χήρα Νικολ. Αργυρόπουλου), Δήμητρα και Πέτρος Μόσχος

Τελούμε ετήσιο μνημόσυνο το Σάββατο 23/08/2025 και ώρα 08:30 π.μ. εις τον ιερό ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλέικα Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

TΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 - 8 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ.

ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ



ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ



ΕΤΩΝ 90



ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ

ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ



Ο ΣΥΖΥΓΟΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΝΑΝΣΥ & ΟΘΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ



ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ , ΓΕΩΡΓΙΑ , ΣΤΕΛΙΟΣ

ΦΩΤΗΣ , ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , ΣΤΕΛΙΟΣ



ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ



ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/8/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΚΙΑΔΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ κ ΘΕΙΟΥ

ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 90

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ



ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α

ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ

Τ Α Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΙΛΕΝΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ

Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α

Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ (ΠΑΡΗ) ΚΩΝ. ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΕΤΩΝ 39

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΣΗΣ

Η ΜΝΗΣΤΗ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ

ΟΙ ΠΑΠΠΟΙ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΚΟΓΙΩΝΗ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ,

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΧΡΙΣΤ. ΛΟΥΚΑ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 89

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ

ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ

ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΔΗΜ. ΤΖΑΚΩΣΤΑ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΑΒΟΛΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΟΦΗ ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΓΔΑ ΤΖΑΚΩΣΤΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ,

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΑΣ ΧΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΓΚΟΝΤΑ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΝΤΡΑΤΖΗ – ΕΤΩΝ 90

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΚΟΝΤΑ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΟΛΓΑ ΓΚΟΝΤΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΟΡΕΣΤΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΙΑΝΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΕΤΩΝ 72

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΤΖΕΝΗ ΚΑΙ ΤΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ ΦΑΚΟΥ, ΦΙΦΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΤΖΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ,

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΧΗΡΑΣ ΑΝΤ. ΖΑΡΟΝΙΚΑ

ΕΤΩΝ 94

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ

ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΟΥΛΗ ΖΑΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΗΛΙΓΑΔΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΤΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΖΕΤΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΝΑΣΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. ΣΧΟΙΝΑ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΟΣΕ - ΕΤΩΝ 68

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΙΕΡΕΥΣ ΚΑΙ Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΘΑ ΣΧΟΙΝΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-8-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κάτω Καστελοκάμπου Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας

ΑΝΝΑΣ ( χήρας ) ΝΙΚ. ΚΟΥΝΑΔΗ

ΕΤΩΝ 94

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΥΝΑΔΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΝΙΚΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΝΑΔΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ, ΑΝΝΑ & ΒΛΑΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-8-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΤΑΥΡ. KYPATZH

ΕΤΩΝ 64

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ

ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ( χήρα ) ΣΤΑΥΡ. ΚΥΡΑΤΖΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ & ΑΝΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-8-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Ανθουπόλεως 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας

ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΝΕΤΑ

ΕΤΩΝ 59

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΩΡΑ, ΕΛΕΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΓΑΛΑΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ Η ΑΔΕΛΦΗ

ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΕΤΑ & Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-8-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νιφορεΐκων Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 94

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-8-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας Πατρών 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας

ΙΩΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΓΕΛΗ

ΕΤΩΝ 86

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΠΑΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-8-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πλατανίου Ρίου

40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας

ΖΩΗΣ ΦΩΤ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΣΥΖΥΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΗΝΑ – ΕΤΩΝ 54

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΑ Πρεσβυτέρα (χήρα Ιερέως ΦΩΤ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ)

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΨΗΝΑ,

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΨΗΝΑ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/8/2025 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΤΡΕΧΛΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 94

ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΖΩΗ, ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ THN ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ (ΜΥΛΟΙ) 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤ. ΡΑΠΑΝΟ

( ΕΤΩΝ 68 )

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΙΣΤΕΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΠΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΑΣ

Ο ΑΝΙΨΙΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος Ζαρουχλεϊκα Πατρών 40ημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας

ΜΑΡΙΑΣ (χήρα) ΑΝΑΣΤ. ΓΚΟΥΣΚΟΥ

(ΕΤΩΝ 88)

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΘΗΝΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΓΚΟΥΤΖΟΥΜΑΝΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΓΚΟΥΣΚΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΚΑΛΑΦΑΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΑΝΤ. ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Μνημόσυνο

Τελούμε την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 και ώρα 9 π.μ. 40ήμερο Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σελλών Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας

ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΝΟ

ΕΤΩΝ 67

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:

Βασίλειος Μαρίνος, Μαρία & Αριστείδης Γαλαζούλας,

Λίτσα χήρα Γεωργ. Λιανού,

Αργυρώ & Ανδρέας Διαμαντόπουλος, Λάμπρος Μαρίνος

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Μνημόσυνο

Τελούμε την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 και ώρα 9 π.μ.Ετήσιο Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Αιμιλιανού Πατρώνγια την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜ. ΜΟΥΖΟΥ (ΜΟΚΑΚΗ)

ΕΤΩΝ 69

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ:

Αλεξάνδρα & Δημήτριος Παναγιωτόπουλος,

Δημήτριος & Μαίρη Μούζου, Πέτρος & Ουρανία Μούζου,

Μαρία & Ιωάννης Δελακούδας, Παναγιώτης & Νικολέτα Μούζου,

Ανδρέας & Ιωάννα Μούζου

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ, ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΙΨΙΟΙ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Μνημόσυνο

Τελούμε την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 και ώρα 9 π.μ. Ετήσιο & Σαρανταετές Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Κουμπρή Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής των αγαπημένων μας

ΜΙΧΑΗΛ & ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑ

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη τους να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής τους.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ:

Βασιλική & Χρήστος, Σταύρος & Αδαμαντία,

Παναγιώτα & Σταμάτης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥΣ:

Παναγιώτης & Ελευθερία, Χρήστος & Ευτυχία,

Αναστάσιος & Ελένη Τσεκούρα,

Κούλα χήρα Νικ. Θεοδωρόπουλου,

Μαρία χήρα Νικ. Αντωνόπουλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΟΙ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΥΖ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 93

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΜΕΝΟΥΝΟΥ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24/8/2025 και ώρα 9.30πμ στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεϊκων Πατρών 40/νθημερο μνημόσνο για την ανάπαυση της ψυής του πολυαγαπημένου μας

ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚ. ΤΣΑΜΗ

Ετών 88

Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε και ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις

Η σύζυγος: Τούλα

Τα παιδιά του: Νικόλαος Τσάμης, Κωνσταντίνα Τσάμη

Τα αδέλφια του: Αγγελος Τσάμης, Τούλα και Ανδρέας Μανίκας, Κων/να (χηρα) Ιωαν. Τσαμη, Άννα (χηρα) Μεν. Τσαμη, Χρήστος και Γιασμιν Φασουλη, Γεωργιος και Ακριβή Φασουλή

Τα ανίψια του Οι εξάδελφοι Οι λοιποι συγγενείς

