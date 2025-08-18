Αυτά τα ζώδια είναι πιθανότερο να καταλήξουν χωρίς σύντροφο

Από το να αγαπούν τη μοναχικότητά τους μέχρι να αντιτίθενται στις προσδοκίες της κοινωνίας, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ορισμένοι άνθρωποι επιλέγουν την ελευθερία τους.

Για ορισμένα ζώδια, το να μην βρίσκονται σε κάποιον γάμο ή σε σοβαρή σχέση είναι μια επιλογή. Μια ματιά στον αστρολογικό τους χάρτη, μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα πάνω σε αυτό.

Παρθένος

Κανείς δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα υψηλά στάνταρντ μιας Παρθένου. Το πρακτικό αυτό ζώδιο, κάνει τα πάντα για να προστατεύει την ενέργεια και την ηρεμία του, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να αποχωρήσουν από μία σχέση.«Οι Παρθένοι παραμένουν ελεύθεροι επειδή φοβούνται μήπως χάσουν την ταυτότητά τους. Προτιμούν να είναι μόνοι, παρά με το λάθος άτομο», λέει η Desiree Roby Antila, αστρολόγος στο bustle.com.

Τοξότης

Οι αιώνια αδέσμευτοι του ζωδιακού κύκλου. Οι Τοξότες θέλουν διαρκώς να εξελίσσονται και να δοκιμάζουν νέα πράγματα, γεγονός που δεν είναι πάντα βολικό όταν βρίσκονται σε σχέση. Επιπλέον, η ιδέα ενός σοβαρού δεσμού αποκλείει κάθε διασκεδαστική και απρόσμενη περιπέτεια που μπορεί να προκύψει. «Ο Τοξότης είναι το ελεύθερο πνεύμα του ζωδιακού κύκλου, που κοιτάζει για πάντα προς τον ανοιχτό ορίζοντα. Το να παραμένουν σε μία σχέση για πάρα πολύ καιρό έρχεται σε αντίθεση με τη φιλοσοφία ζωής τους», σημειώνει η ειδικός.

Υδροχόος

Η ανεξαρτησία των Υδροχόων είναι εξαιρετικά σημαντική για εκείνους. Είναι ικανοποιημένοι όταν κάνουν πράγματα μόνοι τους και προτιμούν στη ζωή τους να μην εξαρτώνται από τις προσδοκίες μιας σχέσης. Γνωστοί ως καινοτόμοι και ανοιχτόμυαλοι, τείνουν να αμφισβητούν τις κοινωνικές νόρμες. «Οι Υδροχόοι απολαμβάνουν ό,τι θεωρούν κατάλληλο χωρίς να χρειάζονται μια σχέση για επιβεβαίωση. Με κυβερνήτη τους τον Ουρανό οι κινήσεις τους δύσκολα προβλέπονται και ακόμη πιο δύσκολα ανοίγονται σε άλλους».

ΠΗΓΗ marieclaire.gr