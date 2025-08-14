Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025.

Κριός

Η πραγματική σοφία αποκτάται πάντοτε μέσα από τα λάθη που κάνουμε και από τα διδάγματα που παίρνουμε κάθε φορά. Μην αισθάνεστε άσχημα λοιπόν για λάθη που κάνατε, απλά μην τα επαναλαμβάνετε. Κάποια προβλήματα επικοινωνίας που εμφανίζονται σήμερα στην σχέση σας, οφείλονται πιθανότατα στην επιθετικότητα ή στην υπερβολική σας ευθιξία. Εάν δεν κάνετε εσείς ένα βήμα πίσω, τα πράγματα θα επιδεινωθούν.

Ταύρος

Ημέρα ηρεμίας για εσάς, συντροφιά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Απωθήστε την καθημερινότητα και τα προβλήματα και γεμίστε τις μπαταρίες σας. Το αίσθημα της ικανοποίησης θα είναι έντονο, καθώς αισθάνεστε δικαιωμένοι για την σκληρή δουλειά και την υπομονή σας. Καιρός να χαλαρώσετε και να διασκεδάσετε λίγο.

Δίδυμοι

Η μέρα θα φέρει αισιοδοξία και θετικές προοπτικές, αλλά θα είστε πολύ αναποφάσιστοι ή αναβλητικοί, με αποτέλεσμα να χάσετε την δυναμική της στιγμής. Η έλλειψη συγκέντρωσης ή η αδυναμία εστίασης ίσως επίσης να οδηγήσει σε λάθη ή παραλείψεις. Ας μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητες σας και ας μην υποσχόσαστε πράγματα που δεν μπορείτε να τα τηρήσετε, γιατί όλη αυτή η αισιοδοξία και η υπερβολή θα μπορούσαν πολύ εύκολα να οδηγήσουν σε απογοητεύσεις.

Καρκίνος

Είναι η μέρα που θα πρέπει να βάλετε λίγο φρένο στους ξέφρενους ρυθμούς σας και να ακούσετε προσεκτικά τους άλλους, κυρίως τον σύντροφο σας, τι έχουν να σας πουν. Με την συζήτηση μπορούν να λυθούν πολλά προβλήματα. Η μέρα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και ελπιδοφόρες εξελίξεις! Μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη ή μια νέα ερωτική σχέση για τους αδέσμευτους, που μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής για τα αισθηματικά σας.

Λέων

Η σημερινή μέρα φέρνει ευνοϊκές συνθήκες στις συνεργασίες σας, καθώς και στην προσωπική ζωή. Το περιβάλλον σας μπορεί να αλλάξει τώρα, νέα πρόσωπα να εμφανιστούν στην ζωή σας, νέοι φιλόδοξοι στόχοι να προκύψουν, καθώς και ενδιαφέρουσες προτάσεις να κάνουν την εμφάνιση τους. Η ομαδική εργασία θα είναι αποδοτική και θα αποφέρει στο ζώδιο σας επιτυχία και κέρδη. Ομοϊδεάτες θα βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας και να εξελιχθείτε επαγγελματικά.

Παρθένος

Μην αναιρείτε χωρίς σημαντικό λόγο κάποιες υποσχέσεις που δώσατε, ακόμη και να το μετανιώσατε. Οφείλετε να κρατήσετε τον λόγο σας. Έχετε επίσης την διάθεση να βγείτε και πάλι από το καβούκι σας και να συγχρωτιστείτε με τον κόσμο. Καιρός ήταν, μια και τον τελευταίο καιρό σας έχουν απορροφήσει τα προβλήματα της καθημερινότητας σας.

Ζυγός

Οι δυσκολίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος έχουν περάσει και εσείς μπορείτε πια να πάρετε μια βαθιά ανάσα. Μην θυσιάζετε τις αξίες σας μόνο και μόνο για να κατακτήσετε κάτι που θέλετε πολύ. Επενδύστε στην ομαδική δουλειά και η επιτυχία θα σας βρει όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αφιερώστε χρόνο σε αγαπημένα πρόσωπα, μέσα από την παρουσία των οποίων θα ανανεωθείτε και εσείς.

Σκορπιός

Θα αισθανθείτε σήμερα ότι είστε απόλυτα ευχαριστημένοι με την δουλειά σας. Θεωρείτε ότι είστε πιστοί στις στοχεύσεις σας και συνεπείς και τίμιοι απέναντι στους συνεργάτες ή συναδέλφους. Όσο και αν προσπαθείτε να είστε παντού καλοί και να προσπαθείτε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ένα δεν καταφέρετε να ισορροπήσετε εσείς και να είστε εσείς καλά, τίποτε το θεαματικό δεν μπορεί να γίνει.

Τοξότης

Οι δεσμευμένοι θα μπορούσατε να κάνετε ένα ταξιδάκι για να χαλαρώσετε και να ανανεωθείτε ψυχικά. Η συνάντηση σας με ασυνήθιστους ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες ή διαφορετικών αντιλήψεων, θα σας γεμίσει θετικά συναισθήματα και θα εξάψει την φαντασία σας. Στις προσωπικές σας σχέσεις σας περιμένουν ευχάριστες αλλαγές και μια ενδιαφέρουσα σεξουαλική ζωή με το ταίρι σας. οι ελεύθεροι θα έχετε την ευκαιρία σήμερα να γνωρίσετε ένα πρόσωπο που θα σας κινήσει την περιέργεια και θα θελήσετε να το γνωρίσετε καλύτερα.

Αιγόκερως

Σήμερα υπάρχει η απόλυτη ανάγκη για διαύγεια και τάξη στην ζωή σας, να περιβάλλεστε από αξιόπιστους και ειλικρινείς ανθρώπους. Μυστικά ή λεπτομέρειες που αγνοούσατε θα έρθουν ενδεχομένως στην επιφάνεια και θα καταφέρετε να αποκαλύψετε τους ψεύτες και δολοπλόκους που σας περιβάλλουν ή όσους έχουν κρυφές ατζέντες. Η απομάκρυνση όλων αυτών των δόλιων ανθρώπων από το πλευρό σας υπόσχεται καλή τύχη και ευημερία στην συνέχεια.

Υδροχόος

Η μέρα γεννά καλλιτεχνικές ανησυχίες, φαντασία και ονειροπόληση! Τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα χαρακτηρίζονται για την καλαισθησία και την πρακτικότητα τους. Με την οξυμένη διαίσθηση που μας χαρίζει ο πλανητικό σκηνικό, μπορεί να οδηγηθείτε, ίσως και κατά λάθος, σε σωτήριες αποφάσεις. Πέρα από αυτό, η μέρα προσφέρεται για χαλάρωση, ξεκούραση και αναζωογόνηση.

Ιχθείς

Η μέρα θα αποτελέσει για σας μια πολύ καλή ευκαιρία να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας. Φροντίστε να ελέγξετε εάν έχουν πληρωθεί οι λογαριασμοί σας, εάν έχουν αποπληρωθεί τα χρέη ή μήπως έχετε παραλείψει να πληρώσετε κάτι σημαντικό. Πέραν των οικονομικών σας, η έκλειψη μπορεί να φέρει επιθετικότητα και εκνευρισμό, γι’ αυτό θα ήταν καλό να φροντίσετε να ελέγξετε τα νεύρα σας.