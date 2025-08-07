Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΩΪΜΟ
ΕΤΩΝ 66
Κηδεύουμε την Παρασκευή 8-8-2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Τράπεζας Αιγίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΑΝΕΛΛΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΜΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΦΥΚΑΣ, ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΨΑΡΡΑΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΩΪΜΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 89)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/8/2025 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΟΛΕΜΙ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Άννα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος & Ανδριάνα, Μαρία & Θεοφάνης, Πέτρος & Καλυψώ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Δήμητρα & Θεόδωρος Ντάσκας, Νίτσα χήρα Δημ. Πίτσου, Λεωνίδας & Δέσποινα Παπασημακόπουλου.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικόλαος, Άννα, Μαρία, Ιωάννης
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 – ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΦΩΤ. ΔΟΥΒΡΗ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΟΥΒΡΗ, ΕΒΕΛΥΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΙΛΙΚΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΔΟΥΒΡΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚ. ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ
ΕΤΩΝ 49
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΤΣΙΜΑΡΑ
ΕΤΩΝ 65
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9/8/2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας υιό, αδελφό & θείο
ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΕΣΙΡΗ
ΕΤΩΝ: 54
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 9-8-2025 και ώρα 11.00 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας {συνοικία Μακρυγιάννη} Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών.
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: Παναγιώτης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
Γεώργιος & Αναστασία Μπεσίρη,
Μάρθα & Σωτήριος Ρηγόπουλος,
Νίκη & Παναγιώτης Τσίτσικας,
Κωνσταντίνος Μπεσίρης
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
-------------
