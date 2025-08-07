Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  ΓΕΩΡΓ. ΠΡΩΪΜΟ

ΕΤΩΝ  66

Κηδεύουμε την Παρασκευή  8-8-2025 & ώρα  11 π.μ.  από τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Τράπεζας Αιγίου.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΜΑΡΙΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΑΝΕΛΛΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΜΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΦΥΚΑΣ, ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΨΑΡΡΑΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΩΪΜΟΥ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 89)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/8/2025 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΟΛΕΜΙ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Άννα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος & Ανδριάνα, Μαρία & Θεοφάνης, Πέτρος & Καλυψώ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Δήμητρα & Θεόδωρος Ντάσκας, Νίτσα χήρα Δημ. Πίτσου, Λεωνίδας & Δέσποινα Παπασημακόπουλου.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικόλαος, Άννα, Μαρία, Ιωάννης

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ 184 – ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟ ΦΩΤ. ΔΟΥΒΡΗ 

ΕΤΩΝ 84 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΟΥΒΡΗ, ΕΒΕΛΥΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΙΛΙΚΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΔΟΥΒΡΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚ. ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ

ΕΤΩΝ 49 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

---------------------

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΤΣΙΜΑΡΑ

ΕΤΩΝ 65

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9/8/2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας υιό, αδελφό & θείο     

ΙΩΑΝΝΗ  ΜΠΕΣΙΡΗ

ΕΤΩΝ: 54

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 9-8-2025 και ώρα 11.00 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας {συνοικία Μακρυγιάννη} Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο  Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών.

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: Παναγιώτης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

Γεώργιος & Αναστασία Μπεσίρη,

Μάρθα & Σωτήριος Ρηγόπουλος,

Νίκη & Παναγιώτης Τσίτσικας,

Κωνσταντίνος Μπεσίρης

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

-------------

 

