Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΩΪΜΟ

ΕΤΩΝ 66

Κηδεύουμε την Παρασκευή 8-8-2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Τράπεζας Αιγίου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΑΝΕΛΛΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΜΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΦΥΚΑΣ, ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΨΑΡΡΑΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΩΪΜΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 89)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/8/2025 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΟΛΕΜΙ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Άννα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος & Ανδριάνα, Μαρία & Θεοφάνης, Πέτρος & Καλυψώ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Δήμητρα & Θεόδωρος Ντάσκας, Νίτσα χήρα Δημ. Πίτσου, Λεωνίδας & Δέσποινα Παπασημακόπουλου.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικόλαος, Άννα, Μαρία, Ιωάννης

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΦΩΤ. ΔΟΥΒΡΗ

ΕΤΩΝ 84

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΟΥΒΡΗ, ΕΒΕΛΥΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΙΛΙΚΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΔΟΥΒΡΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚ. ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ

ΕΤΩΝ 49

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

