Το Πανεπιστήμιο Πατρών συγχαίρει τους μαθητές και μαθήτριες που έδωσαν φέτος Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά και τις οικογένειές τους που τους στήριξαν στο δύσκολο αυτό ταξίδι, αναφέρει σε ανακοίνωσή του και συνεχίζει:

Τώρα που πλησιάζει η ώρα για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών σας καλεί να ανακαλύψετε μια εκπαιδευτική εμπειρία που συνδυάζει υψηλού επιπέδου σπουδές, έρευνα αιχμής και μια ζωντανή και δημιουργική φοιτητική ζωή.

Γιατί να επιλέξεις να σπουδάσεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών;

Γιατί το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρει:

Προγράμματα Σπουδών Υψηλής Ποιότητας: 7 Σχολές, 31 Τμήματα με εξειδικευμένες γνώσεις σε όλους τους κλάδους, με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και τρόπους αξιολόγησης.

Αναγνωρισιμότητα: Βρίσκεται στη θέση 721-730 μεταξύ 8.467 ιδρυμάτων στον κόσμο στην QS World University Rankings και επενδύει στη διεθνή παρουσία του και εξωστρέφεια.

Έρευνα, Καινοτομία: Ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια στη χώρα που δραστηριοποιούνται στην έρευνα, με σημαντικές διεθνείς συνεργασίες, διακρίσεις και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

Φοιτητική Ζωή: Φοιτητικές εστίες, βιβλιοθήκη, πολιτιστικές και φοιτητικές ομάδες, αθλητικές δραστηριότητες και 4 campus (2 στην Πάτρα – Ρίο και Κουκούλι, 1 στο Αγρίνιο και 1 στο Μεσολόγγι). Φεστιβάλ Υποδοχής πρωτοετών φοιτητών/τριών «Welcome to UP». Το μεγαλύτερο Καρναβάλι της χώρας και όχι μόνο! Εύκολη και άνετη πρόσβαση στην πόλη της Πάτρας και στα campus. Συνδυασμός βουνού με θάλασσα σε ελάχιστο χρόνο και σχετικά χαμηλό κόστος φοιτητικής ζωής. Πλήθος επιστημονικών συνεδρίων σε ετήσια βάση που δίνουν την δυνατότητα επαφής και γνωριμίας με επιστήμονες, εταιρείες, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, ινστιτούτα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της χώρας και του εξωτερικού.

Υποστήριξη των Φοιτητών/τριών: Ψυχοκοινωνικές δομές, υποτροφίες και πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις που δίνουν τη δυνατότητα απόκτησης εμπειριών στην αγορά εργασίας, παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που προετοιμάζουν τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας για μία δυναμική είσοδο στην αγορά εργασίας, την επιλογή των επόμενων βημάτων στην ακαδημαϊκή τους πορεία, την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την ανάδειξη των ικανοτήτων τους.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών με μια ματιά

3 πόλεις: Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο,

7 Σχολές

31 Τμήματα και αντίστοιχα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Συμμετοχή σε δύο ξενόγλωσσα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

48 Μεταπτυχιακά προγράμματα εκ των οποίων 8 ξενόγλωσσα

31 Διδακτορικά προγράμματα εκ των οποίων το ένα ξενόγλωσσο

27.116 ενεργοί/ές προπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες

2.220 μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες

1.787 υποψήφιοι/ες διδάκτορες

738 μέλη ΔΕΠ

180 Εργαστήρια

18 Κλινικές

Ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο με Όραμα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, με την έντονη παρουσία του στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, δεν αποτελεί μόνο έναν τόπο μάθησης, αλλά εμπνέει, εξελίσσει και ενδυναμώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να γίνουν οι αυριανοί επιστήμονες, επαγγελματίες και πολίτες του κόσμου.

Σας καλούμε να εξερευνήσετε τις επιλογές που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών, να επιλέξετε ένα δρόμο γνώσης, δημιουργικότητας και προοπτικής.

«Το μέλλον ανήκει σε εκείνους που το προετοιμάζουν».

Επιλέξτε Πανεπιστήμιο Πατρών. Επενδύστε στο αύριο.

Περισσότερες πληροφορίες: www.upatras.gr

My UPatras: https://my.upatras.gr/

Welcome to UP: https://welcometoup.upatras.gr/