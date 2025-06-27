Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Ιουνίου 2025

Μνημόσυνα
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΜΠΕΤΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ - ΕΤΩΝ 96
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΕΥΘΑΛΙΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΕΛΕΝΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΛΑΓΩΝΙΚΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΚΡΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/6/2025 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 44
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ) ΗΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ) ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ & ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 28 Ιουνίου 2025 και ώρα 8:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Κυριακής Αγίου Βασιλείου, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΧΡ. ΤΣΕΛΗ
(ΕΤΩΝ 80)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΓΛΑΪΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΣΠΙΡΗ
{ΕΤΩΝ 90}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
H ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΙΡΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΑΣΠΙΡΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΛΗ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΣΠΙΡΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΜΑΙΡΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΘΑΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜ. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 71
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
TA ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΛΙΖΑ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΧΗΡΑ ΣΑΒ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ΣΟΥΛΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΗΡΑ ΑΓΓ. ΚΟΡΔΩΝΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΦΗ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΛΕΚΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΝΕΛΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/6/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ χήρας ΧΑΡΑΛ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΕΤΩΝ 88
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΠΑΝΩΡΑΙΑ (ΧΗΡΑ ΚΩΝ.) ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΪΔΩ ( ΧΗΡΑ ΠΑΝ.) ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/6/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ χήρας ΧΑΡΑΛ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΕΤΩΝ 88
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΠΑΝΩΡΑΙΑ (ΧΗΡΑ ΚΩΝ.) ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΪΔΩ ( ΧΗΡΑ ΠΑΝ.) ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 28/6/2025 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλείκων Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας
ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΣΤΡΕΚΛΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ (80)
Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις
Τα αδέλφια της: Βασιλική (χήρα) Βασ. Μεντζελόπουλου, Χαράλαμπος Πετρόπουλος, Βασιλική (χήρα) Γεωργ. Πετρόπουλου, Παντελής & Θεοδώρα Κώτσης, Σταυρούλα Φλιατούρα, Ελένη Γρίβα, Χριστίνα Πετροπούλου, Ανδριάννα Οικονομοπούλου, Βασίλειος & Κατίνα Πετροπούλου.
Τα εγγόνια της: Μπέττυ, Ζαχαρούλα, Μαρία-Κωνσταντίνα
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜOΣΥΝΩN ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α' ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501
Β ́ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444,
κιν.: 6932 885964.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 28/6/2025 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλείκων Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 80
Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις
Η σύζυγος του: Ασπασία
Τα παιδιά του: Χριστίνα Παρασκευοπούλου, Ιωάννα & Δημήτριος Τσάμης
Τα αδέλφια του
Τα εγγόνια του
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜOΣΥΝΩN ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α' ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501
Β ́ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444,
κιν.: 6932 885964.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 28/6/2025 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου (Κοιμητηρίου) Νιφορείκων, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας
ΞΑΝΘΗΣ (χήρας) ΝΙΚ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ (89)
Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις
Τα παιδιά της: Βασίλειος & Βάσω Πετροπούλου, Βικτωρία (χήρα) Αγγελ. Κανακάκη
Τα εγγόνια της: Νίκος, Μαρία, Ραφαήλ
Τα αδέλφια της: Σία & Νίκος Ασημακόπουλος, Νικολίτσα (χήρα) Νικ. Γιαννοπολίτη
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜOΣΥΝΩN ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α' ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501
Β ́ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444,
κιν.: 6932 885964.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 28-6-2025 & ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ριγανίου Ναυπακτίας 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΛΕΩΝΙΔΑ ΙΩΑΝ.
ΤΣΑΚΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ- ΕΤΩΝ 61
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
H MHTEPA TOY:
ΠΑΤΡΟΥΛΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΤΣΑΚΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΚΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑΛΙΑΣ ΑΓΑΘΗ ΤΣΑΚΟΥ & ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 29-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΟΥΔΗ
ΕΤΩΝ 80
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΡΙΦΥΛΗ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΨΙΝΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΕΝΑΣ) Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΕΙΡΗΝΗΣ) χήρας ΚΩΝ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 Ιουνίου 2025 και ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων (Α' Κοιμητήριο Πατρών), ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜ. ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 58
Παρακαλούμε όλους, όσοι τιμούν την μνήμη του να προσέλθουν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η μητέρα του: Σωτηρία (χήρα) Δημ. Γιαννάτου
Οι αδελφοί: Ουρανία & Νικόλαος Πολιτόπουλος
Οι ανηφιές; Ευφροσύνη, Σωτηρία
Οι θείοι
Οι εξάδελφοι
Οι λοιποί συγγενείς.
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 Ιουνίου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου Αγυιάς Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΗΛ. ΓΙΑΧΟΥ
(ΕΤΩΝ 95)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΗΛΙΑΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΙΑΧΟΥ
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΦΡΟΥΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΧΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ χήρας ΝΙΚ.
ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ
ΕΤΩΝ 95
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΕΛΕΝΑ ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΝΑΝΣΥ, ΓΚΡΕΙΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΦΙΛΙΩ, ΣΠΥΡΟΣ.
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΧ. ΚΟΡΑΚΑ
(ΕΤΩΝ 64)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΜΙΧΑΗΛ & ΕΛΕΝΗ,
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡ.Μ. ΚΟΡΑΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΝΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΧΗΡ. Α. ΚΟΡΑΚΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 - 6 - 2025 και ώρα 9,00 π.μ. στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος Άνω Αλισσού, 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπημένης μας
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ χήρας ΠΕΤΡΟΥ
ΝΤΟΥΜΑ
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν και να προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΝΑΤΑΣΑ, ΠΑΥΛΙΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΔΑΝΑΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΙΜΩΝΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 - 6 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΟΙΡΕΪΚΩΝ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 68
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΛΕΑΝΘΗΣ & ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΟΛΥΤΙΜΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΞΑΣ,
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΤΑΣΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ,
ΚΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/6/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΣΩΤ.
ΚΟΛΛΥΡΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΙΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΒΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/6/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ χήρας ΦΩΤ.
ΔΟΥΡΑΜΑΝΗ
ΕΤΩΝ 88
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΥΡΑΜΑΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΗΛΙΚΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΙΩΑΝΝΑ, ΣΠΥΡΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΦΩΤΙΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΧΗΡΑ ΠΑΝ.) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/6/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ (Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤ.
ΜΑΡΝΕΡΑ
ΕΤΩΝ 80
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΙΣΤΕΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
XΡΗΣΤΟΣ & ΑΡΧΟΝΤΩ ΜΑΡΝΕΡΑ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΝΕΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΒΑΣΙΛΗΣ. ΑΡΙΣΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/6/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚ.
ΝΤΑΛΑΠΑ
ΕΤΩΝ 82
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΑΛΑΠΑ - ΒΕΣΚΟΥΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΤΑΛΑΠΑ
ΣΟΦΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ (ΧΗΡΑ ΔΗΜ.) ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΛΑΠΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ.) ΝΤΑΛΑΠΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΒΕΣΚΟΥΚΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/6/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡ.
ΜΑΚΡΗ
ΕΤΩΝ 89
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΡΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29/6/2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Παλαιάς Περιστέρας, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΝΤΑΡΓΑΡΑ
ΕΤΩΝ (99)
Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις
Τα παιδιά του: Ανδρέας & Αθανασία Νταργάρα
Τα εγγόνια του: Αικατερίνη, Μαρία, Βασιλική
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜOΣΥΝΩN ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α' ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501
Β ́ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444,
κιν.: 6932 885964.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29-6-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ (χήρας) ΕΛΕΥΘ. ΣΟΛΔΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΩΝ 93
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
TA ANHΨIA:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ, ΕΛΕΝΗ ΤΑΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29-6-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών 40/ήμερο & 3/ετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής των πολυαγαπημένων μας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 52 ΕΤΩΝ 83
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη τους όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΜΗΤΕΡΑ & ΣΥΖΥΓΟΣ:
ΕΥΘΥΜΙΑ (χήρα) ΣΤΕΡΓ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ & ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ & ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ, ΦΩΤΙΟΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
OI EΞAΔEΛΦOI
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29-6-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών Πανεπιστημίου Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΜ.
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΤΕΙ
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΜΑΝΟΣ & ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΡΓΥΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΟΥΛΑ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ, ΑΡΤΕΜΙΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29-6-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας
ΜΟΡΦΩΣ-ΡΟΖΑΛΙΑΣ ΕΥΣΤΡ.
MANTZOYPANH
ΕΤΩΝ 80
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ & ΣΤΗΒΕΝ ΚΟΥΡΕΛ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
OI ANEΨIOI
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29-6-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΤΩΝ 55
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΥΡΣΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
TA ΑΔΕΛΦΙΑ TOY:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ, ΚΩΝ/ΝΑ & ΒΥΡΩΝ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ.
OI ANEΨIOI
OI ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ”
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ), THΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, KIN.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΣΤΑ ΔΕΜΕΝΙΚΑ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΒΑΪΑΣ ΡΙΖΟΥ ΤΣΙΑΝΤΑΡΙΔΗ
ΕΤΩΝ 78
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΡΙΖΟΣ
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΤΑΥΡΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΚΙΔΗΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΑΝΤΑΡΙΔΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-----------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ χήρας ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
--------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΙΩΑΝ. ΚΑΪΑΦΑ
ΕΤΩΝ 87
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΗ ΧΗΡΑ ΜΑΚΗ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΪΑΦΑ, ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΪΑΦΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΤΩΝ 76
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑΣ χήρας ΚΩΝ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΖΩΗ ΧΗΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΓΛΕΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΟΦΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 77
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ,
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΓΚΟΛΦΩΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΑΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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