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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21-6-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA    

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΛΕΓΑ

(ΕΤΩΝ 95)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20  ΙΟΥΝΙΟΥ  & ΩΡΑ 5.30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΛΕΓΑ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΛΕΓΑ

Η ΑΔΕΛΦΗ:

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ   

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟ ΕΥΑΓ. ΒΕΛΕΝΤΖΑ 

ΕΤΩΝ 83 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, 

ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα.

Τηλ. 2610-324.855, 2610-324.838.

β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610-326.842.

https://www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΓΕΡΑΣΙΜΟ  ΝΙΚ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ

ΕΤΩΝ  85

Κηδεύουμε την Παρασκευή  20-6-2025  & ώρα  10 π. μ. από  τον  Ιερό  Ναό  Αγίας Παρασκευής Πατρών. Η  ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: ΞΑΝΘΙΠΗ 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο  ΑΔΕΛΦΟΣ: ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

Ο  ΕΓΓΟΝΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙA    

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΝΙΚ. ΖΗΚΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 50)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20  ΙΟΥΝΙΟΥ  & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν.  ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΣΟΦΙΑ ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΙΟΠΗ ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΚΑΡΠΑΝΟ 

ΕΤΩΝ 69 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΠΑΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ-ΑΟΥΡΟΡΑ ΚΑΡΠΑΝΟΥ. 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ».

*Γραφείο Τελετών «ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα.

Τηλ. 2610-324.855, 2610-324.838.

β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610-326.842.

https://www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΑ (ΝΙΤΣΑ) ΒΕΡΡΑ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ. 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛ. ΒΕΡΡΑ 

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΓΑΛΑΤΕΙΑ 

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ ΑΛΕΣΣΙ,ΜΑΝΩΛΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΕΡΡΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΕΡΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΕΡΡΑ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΑΝΤΑ ΒΕΡΡΑ, ΑΡΧΟΝΤΩ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΒΕΡΡΑ, ΕΙΡΗΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΡΤΖΑΡΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΟΥΔΗΜΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τoν αγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο    

ΗΛΙΑ  ΤΟΥ  ΒΑΣ. 

ΛΑΖΑΡΗ

ΕΤΩΝ: 76

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 21-6-2025 και ώρα 11.00 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Παραλίας Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών}.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ασημίνα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Καλλιόπη Λάζαρη,

Παναγιώτα Λάζαρη

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτριος, Ηλίας, Ασημίνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ    

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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