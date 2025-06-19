Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21-6-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΛΕΓΑ
(ΕΤΩΝ 95)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 5.30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΛΕΓΑ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΛΕΓΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟ ΕΥΑΓ. ΒΕΛΕΝΤΖΑ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα.
Τηλ. 2610-324.855, 2610-324.838.
β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610-326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΝΙΚ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύουμε την Παρασκευή 20-6-2025 & ώρα 10 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΞΑΝΘΙΠΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΝΙΚ. ΖΗΚΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 50)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΣΟΦΙΑ ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΟΠΗ ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΚΑΡΠΑΝΟ
ΕΤΩΝ 69
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΠΑΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ-ΑΟΥΡΟΡΑ ΚΑΡΠΑΝΟΥ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ».
*Γραφείο Τελετών «ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα.
Τηλ. 2610-324.855, 2610-324.838.
β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610-326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ (ΝΙΤΣΑ) ΒΕΡΡΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛ. ΒΕΡΡΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΓΑΛΑΤΕΙΑ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ ΑΛΕΣΣΙ,ΜΑΝΩΛΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΕΡΡΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΕΡΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΕΡΡΑ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΑΝΤΑ ΒΕΡΡΑ, ΑΡΧΟΝΤΩ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΒΕΡΡΑ, ΕΙΡΗΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΡΤΖΑΡΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΟΥΔΗΜΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τoν αγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο
ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣ.
ΛΑΖΑΡΗ
ΕΤΩΝ: 76
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 21-6-2025 και ώρα 11.00 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Παραλίας Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών}.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ασημίνα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Καλλιόπη Λάζαρη,
Παναγιώτα Λάζαρη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτριος, Ηλίας, Ασημίνα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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