Εκδήλωση - σταθμός για την Ενιαία Υγεία στην Ελλάδα το 2 ο One Health Forum στο Πολεμικό Μουσείο

Με μια εκδήλωση - σταθμό για την προαγωγή και διάδοση της Ενιαίας Υγείας στην Ελλάδα αλλά και σ’ όλη την Μεσόγειο, το απόγευμα της Τρίτης 3 Ιουνίου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, έγινε η επίσημη παρουσίαση του Μεσογειακού Κέντρου Καινοτομίας για την Ενιαία Υγεία (MED-OHC), στο πλαίσιο των εργασιών του 2ου One Health Forum, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Οι εργασίες ξεκίνησαν με καλωσόρισμα απ’ την Πρόεδρο του Μεσογειακού Κέντρου Ελένη Παυλίδου η οποία υπογράμμισε ότι σκοπός της νέας δομής είναι η κοινή στράτευση επιστημονικών δυνάμεων και πεδίων στην πρόληψη πανδημικών, περιβαλλοντικών ή επισιτιστικών κρίσεων.

Με συντονιστή τον Παύλο Ευθυμίου, Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Ελλήνων Επιχειρηματιών και Εντεταλμένο Σύμβουλο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, ακολούθησαν οι εισαγωγικές ομιλίες απ’ τον Καθηγητή και πρώην Αντιπρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Σέρκο Χαρουτουνιάν, Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του FAO (Food Agriculture Organization) για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ Αντώνη Φιλιππή και την Καθηγήτρια στο Τμήμα Δασολογίας του Α.Π.Θ. και Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του MED - OHC, Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου οι οποίοι και αναφέρθηκαν στις γενικές αρχές της Ενιαίας Υγείας αλλά και στον ρόλο και στις προοπτικές του MED - OHC.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. «Στεκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι της ανθρώπινης ιστορίας», είπε στον χαιρετισμό του ο κ. Παπανδρέου. Και πρόσθεσε: «Το 75% των νέων λοιμωδών νοσημάτων των τελευταίων δεκαετιών προέρχεται από ζώα. Η COVID-19, η γρίπη των πτηνών, ο ιός Έμπολα δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα της καταστροφής των φυσικών οικοτόπων και της εντατικής υπερ-εκμετάλλευσης των ζώων. Παράλληλα, η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά -με τα υπερ-βακτηρίδια- απειλεί να μας επιστρέψει σε μια προ αντιβίωσης εποχή. Ήδη έχουμε 1,27 εκατομμύρια θανάτους ετησίως άμεσα από ανθεκτικά μικρόβια και σχεδόν 5 εκατομμύρια σχετιζόμενους θανάτους ετησίως παγκοσμίως, περισσότερους από όσους προκαλεί η ελονοσία και η φυματίωση μαζί».

«Αυτή η κρίση δεν είναι θεωρητική», συνέχισε ο κ. Παπανδρέου. «Είναι η καθημερινότητά μας. Και μας θυμίζει μια αμείλικτη αλήθεια: εμείς -τα ανθρώπινα όντα- και άρα η υγεία μας δεν είναι απομονωμένη, προστατευμένη μέσα σε μια φούσκα. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία των ζώων, την υγεία του περιβάλλοντος και του ίδιου του πλανήτη. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε ένα νέο παράδειγμα, μια ενοποιητική οπτική που θα αποτελέσει πυξίδα για να πλοηγηθούμε σε αυτή την ταραγμένη εποχή. Αυτή η πυξίδα είναι η Ενιαία Υγεία».

Στον χαιρετισμό του ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας επεσήμανε ότι «το MED-OHC αποτελεί ένα εγχείρημα που ενώνει τις δυνάμεις του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό τομέα, με στόχο την ανάπτυξη του ως Κόμβο Βιοασφάλειας, Πρόληψης και Συνεργασίας στη Μεσόγειο, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην επιστημονική και αγροδιατροφική καινοτομία της Μεσογείου. Με την επίσημη παρουσίαση του Μεσογειακού Κέντρου Καινοτομίας για την Ενιαία Υγεία, να αποτελεί ισχυρό βήμα προς το μέλλον, καθώς στο Υπ.ΑΑΤ στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, καθώς πιστεύουμε ότι η αγροτική πολιτική δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την καινοτομία».

«Η καρδιά της Ενιαίας Υγείας χτυπά στην ένωση επιστήμης και πράξης», ανέφερε ο Υφυπουργός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεργασίας όλων των κρίκων της αλυσίδας, από την έρευνα έως την παραγωγή. Καταλήγοντας, ο κ. Κέλλας επεσήμανε πως το MED - OHC δεν αποτελεί απλώς ένα νέο Κέντρο, αλλά μια νέα στρατηγική για τη Μεσόγειο, με την Ελλάδα στον πυρήνα της». «Από το χωράφι, στο ράφι. Κι από το εργαστήριο, στο δημόσιο συμφέρον. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε τη γνώση, την επιστήμη και την παραγωγή», υπογράμμισε Ο κ. Κέλλας.

Στον χαιρετισμό του ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου ξεκίνησε τονίζοντας ότι αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχει στην παρουσίαση του MED-OHC, δομή η οποία επιδιώκει να εργαστεί συστηματικά με σκοπό την επίτευξη ενός βιώσιμου οικοσυστήματος. «Η εμπειρία της πανδημίας Covid - 19, ανέδειξε την μεγάλη αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου - ζώων - περιβάλλοντος και κατέστησε επιτακτική την ανάγκη συνεργασίας. Η Ευρώπη καλείται να διαχειριστεί θέματα όπως η ποιότητα ζωής, οι ζωο-ανθρωπονόσοι, η μικροβιακή αντοχή, η κλιματική αλλαγή, δημιουργώντας ένα ενιαίο οικοσύστημα αντιμετώπισης», επεσήμανε ο κ. Παπαϊωάννου.

Συνεχίζοντας ο Υφυπουργός Παιδείας κατέθεσε την εμπειρία του από την πρόσφατη επίσκεψή του στη Γιουχάν, στην Κίνα από όπου και ξεκίνησε, η πρόσφατη πανδημία.

«Η επίτευξη των στόχων του MED-OHC συνάδει απόλυτα με τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η Εκπαίδευση, καθώς το νέο εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον μετά την πανδημία καλεί τα Πανεπιστήμια να αναδιαμορφώσουν και να εμπλουτίσουν το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξής τους», είπε ο κ. Παπαϊωάννου. Κλείνοντας ο Υφυπουργός Παιδείας κάλεσε όλα τα ερευνητικά κέντρα, τα Πανεπιστήμια και όλους τους φορείς να συνδράμουν, ώστε να μπορούν «να αναπτυχθούν γνωστικές αντιμετώπισης, ξεφεύγοντάς από τον συμβατικό τρόπο σκέψης, ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε περαιτέρω».

Ο Διαμαντής Γκολιδάκης, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, μέσω του χαιρετισμού που απέστειλε, μεταξύ άλλων, επεσήμανε ότι «σε μια εποχή όπου οι προκλήσεις που αφορούν την υγεία του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος αλληλοδιαπλέκονται και εντείνονται, η προσέγγιση της Ενιαίας Υγείας (One Health) δεν αποτελεί απλώς επιστημονική ανάγκη. Είναι πολιτική και ηθική επιταγή. Η δημιουργία του MED - OHC, ως σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, έρχεται να καλύψει ένα ουσιαστικό κενό στην περιφερειακή συνεργασία, στην παραγωγή γνώσης, στην ανάπτυξη λύσεων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών μας απέναντι σε βιολογικές, περιβαλλοντικές και διατροφικές κρίσεις».

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Συντονιστής Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Καρχιμάκης σημειώνοντας ότι «η πολιτική της Ενιαίας Υγείας αποτελεί πρότυπο των συνολικών λύσεων που απαιτούνται στον 21ο αιώνα», τονίζοντας ότι από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ υπάρχει δέσμευση ότι θα συμβάλλει, υποστηρίζοντας και ενισχύοντας τέτοιες προσπάθειες, μέσω προγραμμάτων, διασύνδεσης με ξένα ερευνητικά κέντρα και διεθνούς δικτύωσης.

Στο πλαίσιο του 2ου Forum Ενιαίας Υγείας απονεμήθηκε τιμητική διάκριση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Δρ. Βασίλη Αποστολόπουλο για την διαχρονική και έμπρακτη στήριξη του στην στρατηγική της Ενιαίας Υγείας. Την απονομή έκαναν οι Υφυπουργοί κ.κ. Χρήστος Κέλλας και Νίκος Παπαϊωάννου.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Δρ. Αποστολόπουλος αναφέρθηκε στο πλαίσιο του One Health ως μια σύγχρονη, ολιστική προσέγγιση για την υγεία, επισημαίνοντας την ενσωμάτωσή του ως στρατηγικό άξονα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Ειδικότερα, έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, για τη συνεργασία με τον οργανισμό Asclepius One Health για την προώθηση της Ενιαίας Υγείας, τη δημιουργία του Διεθνούς Ογκολογικού Κέντρου στη Θεσσαλονίκη -του πρώτου πράσινου, παθητικού νοσηλευτικού ιδρύματος στην Ελλάδα- καθώς και για τη συμβολή του Ομίλου στην επίτευξη 13 από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις απ’ τον Δρ. Στέφανο Φωτίου, Διευθυντή του Γραφείου των SDGs και Agrifood Systems του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), ο οποίος αναφέρθηκε στο κρυφό κόστος των αγροτοδιατροφικών συστημάτων για την υγεία και το περιβάλλον, με βάση ευρήματα πρόσφατων μελετών του FAO. Ο Γενικός Διευθυντής επεσήμανε την ανάγκη «να υπάρξει μια εθνική διατροφική μετάβαση η οποία θα πρέπει να γίνει εθνικός στόχος, να μορφώσουμε τον πολίτη, να εισαχθεί η απαραίτητη διατροφική σήμανση η οποία περιορίζεται έως τώρα στην αναγραφή θερμίδων».

Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των φορέων και των Υπουργείων, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας. «Μπορούμε να αναδείξουμε την Ελλάδα, ως την πρώτη χώρα που θα ενσωματώσει το κρυφό κόστος του φαγητού στις πολιτικές αποφάσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Δρ. Joao Breda, Επικεφαλής του Γραφείου Ποιότητας Φροντίδας του Π.Ο.Υ Ευρώπης στην Αθήνα στην τοποθέτησή του, τόνισε ότι η Ενιαία Υγεία είναι πολυτομεακή και υπογράμμισε στη συμμετοχή στο 2ο Forum Ενιαίας Υγείας ομιλητών από όλους τους τομείς. «Ο Π.Ο.Υ δίνει έμφαση στην μικροβιακή αντοχή, παράλληλα οι πανδημίες, οι ανισότητες, η επισιτιστική κρίση δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν κατά μόνας, μόνο μέσα από την Ενιαία Υγεία μαθαίνουμε να εργαζόμαστε όλοι μαζί, καθώς αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας μέσα από προγράμματα αντιμετώπισης», είπε ο κ. Breda.

Επίσης, βιντεοσκοπημένα μηνύματα έστειλαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας, ο Ηλίας Κυριόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Πολιτικής Υγείας, London School of Economics and Political Science (LSE), και Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του MED - OHC και ο Θεοφάνης Κανέλλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Surrey, Vice President Global Innovation CEVA και Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του MED - OHC

Σύντομες παρεμβάσεις στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης έκαναν οι:

Έφη Πεξαρά, DVM, MSc, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Κατερίνα Μαρίνου, DVM, MVM, PhD Διευθύντρια του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αθηνά Τραχήλη, Πρόεδρος Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Γενική Γραμματέας Ευρωπαίων Ιδιωτών Κτηνιάτρων.

Γεώργιος Βίτσας, Γενικός Γραμματέας Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

Θεοχάρης Κολοβέας, Πρόεδρος HAVEPHARM (Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων).

Μαρία Λινού, DVM, MSc, PhD, Πρόεδρος Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρίας.

Νταίζη Παπαθανασοπούλου, Εθνική Συντονίστρια Ελληνικών Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Νίκος Χρυσοβερίδης, Ειδικός Συνεργάτης της Νέας Δημοκρατίας σε θέματα Φιλοζωίας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Π. Φαλήρου, Πρόεδρος Κτηνιατρικού Συλλόγου Αττικής και Νήσων.

Κορίνα Λιούτα, Αιρετό Μέλος Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΝΕ, Προϊσταμένη Κέντρου Υγείας Αμαρουσίου, πρώην Πρόεδρος Σικιαριδείου Ίδρύματος.

Στο επιστημονικό μέρος του 2ου Forum Ενιαίας Υγείας οργανώθηκαν τέσσερις συνεδρίες.

Η πρώτη συνεδρία με τίτλο «One Health και Νέες Προκλήσεις: Αναδυόμενες Ασθένειες - Παράδειγμα Περιφέρειας Θεσσαλίας». Συμμετείχαν οι Γεώργιος Βαλιάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μέλος Ομάδας Εργασίας AMR, MED-OHC, ο Δημήτριος Κατσαούνης, Applied AI Consultant, Μέλος του ΕΣ του MED-OHC (video), η Μαίρη Γιαννιού, Διεύθυνση Υγείας Ζώων, Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Σμαρώ Σωτηράκη, Διευθύντρια Έρευνών, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Κτηνιατρικής Παρασιτολογίας, Διευθύντρια Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών ΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η δεύτερη συνεδρία είχε τίτλο «One Health και Νέες Προκλήσεις: Αναδυόμενες Ασθένειες- Γρίπη Πτηνών», με την συμμετοχή του Ιωάννη Αρσενάκη, Επίκουρου Καθηγητή Φυσιολογίας των Ζώων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος του ΕΣ του MED-OHC.

Η τρίτη συνεδρία είχε τίτλο «Μικροβιακή Αντοχή: Η διαχρονική Πρόκληση της Δημόσιας Υγείας». Συμμετείχαν οι Δρ. Παναγιώτης Γαργαλιάνος - Κακολύρης, Διευθυντής Λοιμωξιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Δρ. Χρήστος Ζαφειρίδης, European Commission (Seconded National Expert), DG Health and Food Safety - Directorate G, Crisis management in food, animals and plants, Μέλος Ομάδας Εργασίας AMR, MED-OHC (video) και ο Δρ. Αλκιβιάδης Βατόπουλος, Καθηγητής Μικροβιολογίας Δημόσιας Υγείας, Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του MED-OHC.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την τέταρτη συνεδρία, με τίτλο «One Health - Περιβαλλοντική Υγεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη». Συμμετείχαν οι Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου MED-OHC, Καθηγήτρια Πληροφορικής και Τεχνολογιών για Πράσινες, Περιφερειακές Πολιτικές, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Αλέξανδρος Καρύδης-Καρανδρέας, Founding Partner, SPOROS Impact Ventures, Μέλος του ΕΣ του MED-OHC, Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος, Γεωπόνος MSc, PhDc, Υπεύθυνος Έρευνας Εταιρίας Kafsis SA, μέλος Ομάδας Εργασίας του MED-OHC και η Λίνα Τουπεκτσή, Γεωπόνος, MSc, MBA.