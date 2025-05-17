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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 18 και τη Δευτέρα 19-5-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΤΩΝ 87 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΛΙΤΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΙΒΙΑΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΚΙΑΔΑ 

ΕΤΩΝ 95 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 

ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΣΚΙΑΔΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΦ. ΚΟΡΔΑ, ΖΩΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΟΡΔΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΙΑΔΑ, ΖΗΣΙΜΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ, 

(ΜΟΝΑΧΟΣ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΟΥΠΑΣ. 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΜΥΛΩΝΑ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ,

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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