Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 15, την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17-5-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΡΙΚ. ΚΟΥΝΑΒΗ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΟΤΕ – ΕΤΩΝ 84)
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 15/5/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιτεών Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
Η σύζυγος: Αικατερίνη
Τα παιδιά του: Περικλής & Κοσμίνα Κουνάβη, Ελένη & Νικόλαος Ράπτης
Τα εγγόνια του: Ιωάννης, Παναγιώτης, Αικατερίνη, Ιωάννης, Αικατερίνη, Ουρανία
Οι αδελφοί
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ,
ΤΗΛ.- FAX: 2610 316106, ΚΙΝ.: 6972 119124,
e-mail: [email protected]
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝ. ΠΕΤΤΑ
ΕΤΩΝ 80
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕΤΤΑ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕΤΤΑ,
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΠΟΡΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΑ χήρα ΧΡΗΣΤ. ΤΣΑΜΠΡΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ χήρα ΘΕΟΦ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ,
ΜΑΡΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΝΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝ. ΜΠΑΛΑΣΗ
ΕΤΩΝ 62
ΑΠΟΣΤΡΑΤΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΘΑΝ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΙΝΔΑΡΟ ΑΝΔΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15/5/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 4:30 Μ.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ.
ΚΟΛΥΒΑ
ΕΤΩΝ 102
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/5/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ (Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΛΥΒΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΧΗΡΑ ΜΙΧ.) ΡΑΓΚΑ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Tην αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία
ΜΑΡΙΑ {ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ}
χήρα {ΙΕΡΕΩΣ} ΝΙΚ. ΛΟΥΖΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ: 87
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 16-5-2025 και ώρα 10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄ κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Φώτιος, Αθανασία,
Χρήστος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3)ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ: ΤΗΛ:2624061930.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ - ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε το Σάββατο 17-5-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΕΛΕΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΛΑΜΠΡΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΛΙΛΙΑΝ ΖΑΠΑΝΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΑΠΑΝΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr