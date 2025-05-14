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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 15, την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17-5-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΡΙΚ. ΚΟΥΝΑΒΗ

(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΟΤΕ – ΕΤΩΝ 84)

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 15/5/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιτεών Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

Η σύζυγος: Αικατερίνη

Τα παιδιά του: Περικλής & Κοσμίνα Κουνάβη, Ελένη & Νικόλαος Ράπτης

Τα εγγόνια του: Ιωάννης, Παναγιώτης, Αικατερίνη, Ιωάννης, Αικατερίνη, Ουρανία

Οι αδελφοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ,

ΤΗΛ.- FAX: 2610 316106, ΚΙΝ.: 6972 119124,

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝ. ΠΕΤΤΑ

ΕΤΩΝ 80

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ  15-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕΤΤΑ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕΤΤΑ,

ΚΥΡΙΑΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΠΟΡΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΑ χήρα ΧΡΗΣΤ. ΤΣΑΜΠΡΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ χήρα ΘΕΟΦ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΕΤΩΝ 89

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ,

ΜΑΡΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΝΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝ. ΜΠΑΛΑΣΗ

ΕΤΩΝ 62

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΘΑΝ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΥΙΟΣ  ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ

ΟΙ   ΑΔΕΛΦΟΙ  

ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΙΝΔΑΡΟ ΑΝΔΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15/5/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 4:30 Μ.Μ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ.

ΚΟΛΥΒΑ

ΕΤΩΝ 102

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/5/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ (Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΛΥΒΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ (ΧΗΡΑ ΜΙΧ.) ΡΑΓΚΑ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Tην αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία  

ΜΑΡΙΑ {ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ}

χήρα {ΙΕΡΕΩΣ}  ΝΙΚ. ΛΟΥΖΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ: 87

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 16-5-2025 και ώρα 10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄ κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Φώτιος, Αθανασία,

Χρήστος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3)ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ: ΤΗΛ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ  ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ - ΕΤΩΝ  89
 
Κηδεύουμε το Σάββατο  17-5-2025  & ώρα 12  μεσ. από  τον Ιερό  Ναό  Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.  

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ

ΤΑ   ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΕΛΕΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΛΑΜΠΡΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΛΙΛΙΑΝ ΖΑΠΑΝΤΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΑΠΑΝΤΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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