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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο του Λαζάρου 12-4-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΛΕΤΑ, ΜΑΡΙΑ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΡΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα

Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΘΕΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΙΣΑΑΚ ΜΑΡΙΝΟΥ

ΕΤΩΝ 87

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12-4-2025 & ΩΡΑ 12:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11:30 π.μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΛΙΣΑΒΕΤ κ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΖΩΗΣ κ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ κ ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ,  Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Πόση ώρα αντέχει ένα εγκλωβισμένο άτομο σε αυτοκίνητο που βυθίζεται στη θάλασσα

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