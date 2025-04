Στα backstage του φετινού TEDxPatras 2025

Τι σημαίνει να στήνεις ένα event που κάθε χρόνο συγκινεί, εμπνέει και φέρνει κοντά χιλιάδες ανθρώπους; Τι κρύβεται πίσω από τα φώτα, τα μεγάλα ονόματα, τα talks που γεμίζουν Instagram quotes; Εμείς μπήκαμε στο backstage του φετινού TEDxPatras που φέτος κλείνει 10 χρόνια - και είδαμε πως η μαγεία δεν φτιάχνεται με συνταγές, αλλά με ανθρώπους.

Once Upon Tomorrow. Αλλά στα σοβαρά.

Το φετινό θέμα του TEDxPatras, "Once Upon Tomorrow", είναι μια ωδή στο μέλλον που χτίζεται από τις ιστορίες που λέμε σήμερα. Όμως πίσω από το concept, τις ομιλίες και τις δυνατές αφηγήσεις, υπάρχει ένα αληθινό σύμπαν ανθρώπων που εργάζονται για μήνες - με πάθος, ιδέες, ξενύχτια και δημιουργική ένταση.

Κάθε συνάντηση συνηθίζεται να γίνεται σε διαφορετικό χώρο, εταιρεία ή οργανισμό της περιοχής προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία να γνωρίσει η ομάδα από κοντά ανθρώπους, πρωτοβουλίες και περιβάλλοντα που επηρεάζουν θετικά το τοπικό οικοσύστημα, να εμπνευστεί από τις ιστορίες τους και να δημιουργήσει νέες γέφυρες συνεργασίας.

Η ομάδα όλων των ηλικιών πηγαινοέρχονται με post-its, κάμερες, σχέδια, Excel, πλατιά χαμόγελα και μικρές δόσεις άγχους. Κάθε εβδομάδα ένα core team meeting γίνεται αφορμή για ατέρμονες συζητήσεις, ιδέες που μεταμορφώνονται σε σκέψεις που γίνονται σκηνές.

Οι ήρωες χωρίς κάπα (αλλά με μπλουζάκι “VOLUNTEER”)

Το TEDxPatras εκτός από τους ομιλητές και την εμπειρία. Είναι και οι 150+ εθελοντές που δημιουργούν αόρατα για να είναι όλα έτοιμα στη σκηνή και πίσω από αυτήν. Από τη γραφιστική επιμέλεια μέχρι τις μετακινήσεις των ομιλητών, και από το set-up των workshops μέχρι τα… φωτεινά cubes που θα αλλάξουν τον χώρο.

Όχι μόνο talks. Αλλά και alley, interactive zones, live acts.

Δύο σκηνές. Πάνω από 15 workshops. Immersive corners που σε βάζουν κυριολεκτικά μέσα στην εμπειρία. Εκθεσιακός χώρος για φοιτητικές ομάδες και startups, ζώνες διαδραστικότητας, live acts που παίζουν με τις αισθήσεις. Και φυσικά, ένα closing party για κάθε urban soul που δεν λέει να αποχαιρετήσει τη μέρα χωρίς να αφήσει ένα beat πίσω της.

Από τη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και τη σύνδεση των ανθρώπων, τη νέα προσέγγιση στην εκπαίδευση και την εξερεύνηση του διαστήματος, μέχρι τις πόλεις του αύριο, τη βιωσιμότητα στην πράξη, τη σύγχρονη ταυτότητα, το πώς ζούμε με σκοπό, την ψυχική υγεία, την ισότιμη πρόσβαση για όλους, τις αγωνίες και τις φιλοδοξίες της Generation Z και τη δημιουργικότητα στην ψηφιακή εποχή - κάθε σημείο του φετινού TEDxPatras έχει κάτι να πει για το μέλλον.

Να είσαι εκεί.

Η επετειακή εκδοχή του TEDxPatras θα είναι το πιο προσωπικό ταξίδι στο συλλογικό μας αύριο. Μια εμπειρία που δεν θα θυμάσαι απλώς - θα τη νιώσεις. Όπως νιώσαμε κι εμείς, μπαίνοντας στα backstage και βλέποντας τι σημαίνει να χτίζεις το αύριο, παρέα με ανθρώπους που πιστεύουν ότι η αλλαγή ξεκινά από μια ιστορία.

Αν το αύριο ξεκινούσε τώρα, εσύ πού θα ήσουν; Κλείσε θέση στο 2025.tedxpatras.com.

Λίγα λόγια για το TEDxPatras

Το TEDxPatras αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο καταξιωμένες διοργανώσεις TEDx στην Ελλάδα, εντάσσοντας την Πάτρα στον παγκόσμιο χάρτη των ιδεών, της καινοτομίας και της δημιουργικής σκέψης. Από το 2014, η διοργάνωση φέρνει κοντά κορυφαίους ομιλητές από όλο τον κόσμο, επαγγελματίες, ερευνητές, καλλιτέχνες και οραματιστές, που μοιράζονται ιστορίες, γνώσεις και πρακτικές που αξίζει να διαδοθούν. Στηρίζεται στη δύναμη της συνεργασίας και του εθελοντισμού, καθώς περισσότερα από 700 μέλη της ομάδας του TEDxPatras έχουν συνεισφέρει στην επιτυχία του, αναδεικνύοντας το event ως ένα σημείο συνάντησης για δημιουργικές δυνάμεις της χώρας και του εξωτερικού. Το TEDxPatras είναι ένας δυναμικός χώρος εμπειριών, όπου το κοινό συμμετέχει ενεργά μέσω διαδραστικών workshops, networking hubs και πρωτοποριακών δράσεων. Το περιεχόμενο της διοργάνωσης αποκτά παγκόσμια απήχηση, με εκατομμύρια θεάσεις των ομιλιών του από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τον θετικό αντίκτυπό του στη διάδοση ιδεών και στην προώθηση της καινοτομίας.