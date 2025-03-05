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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7-3-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡ. ΣΙΑΜΟΥ

ΕΤΩΝ 65

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΡΩΦΙΛΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΣΙΑΜΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΜΜΕΛΕΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΖΩΗ ΣΙΑΜΟΥ

ΟΙ ΑΝΙΨΙΕΣ ΤΗΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΕΛΕΝΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ " Η ΦΛΟΓΑ".

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα

Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΕΛΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα

Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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KHΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ  ΤΣΑΚΩΝΑ

ΕΤΩΝ: 80

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 6-3-2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στα Ζαρουχλέικα Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη & Δημήτριος Διαμαντόπουλος,

Ιωάννης & Μαρίνα  Τσάκωνα

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασίλειος, Μάριος, Αικατερίνη, Δημήτριος, Ηλιάνα

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΧΡΗΣ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

(ΕΤΩΝ 81)

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 6/3/2025 & ώρα 14.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Ζαρουχλέικα Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Β’ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

Τα παιδιά: Παναγιώτης Μαλανδρίνος, Κωνσταντίνος Μαλανδρίνος, Αλέξανδρος & Ελένη Μαλανδρίνου

Τα εγγόνια: Ευανθία, Βασιλική

Οι αδελφοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών Παπαδόπουλος Δημήτριος

Ευβοίας 184, Πάτρα.

Τηλ. επικοιν. 2610 426787, 6973 698 042, 690 6611060.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΓΡ. ΦΩΤΕΙΝΟΥ

ΕΤΩΝ 93

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΛΕΪΛΑ, ΕΪΣΑΝ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα

Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡΓ. ΧΡΗΣΤΟΥ

ΣΥΝ/ΧΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΕΤΩΝ 74

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΧΑΪΚΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΡΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα

Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΔΙΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 69

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΥΛΩΝ (ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ).

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΘΑ & ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΑΚΗΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 76

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.  ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΘΑΛΙΑ

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΟΛΓΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΛΗΡΗ ΗΜΕΡΩΝ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΑΝΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΛΤΣΕΤΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΟΛΓΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα

Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

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