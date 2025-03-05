Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7-3-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡ. ΣΙΑΜΟΥ
ΕΤΩΝ 65
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΡΩΦΙΛΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΣΙΑΜΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΜΜΕΛΕΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΖΩΗ ΣΙΑΜΟΥ
ΟΙ ΑΝΙΨΙΕΣ ΤΗΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ " Η ΦΛΟΓΑ".
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΕΛΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
---------------------
KHΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΣΑΚΩΝΑ
ΕΤΩΝ: 80
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 6-3-2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στα Ζαρουχλέικα Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη & Δημήτριος Διαμαντόπουλος,
Ιωάννης & Μαρίνα Τσάκωνα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασίλειος, Μάριος, Αικατερίνη, Δημήτριος, Ηλιάνα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΧΡΗΣ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ
(ΕΤΩΝ 81)
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 6/3/2025 & ώρα 14.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Ζαρουχλέικα Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Β’ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.
Τα παιδιά: Παναγιώτης Μαλανδρίνος, Κωνσταντίνος Μαλανδρίνος, Αλέξανδρος & Ελένη Μαλανδρίνου
Τα εγγόνια: Ευανθία, Βασιλική
Οι αδελφοί
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Παπαδόπουλος Δημήτριος
Ευβοίας 184, Πάτρα.
Τηλ. επικοιν. 2610 426787, 6973 698 042, 690 6611060.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΓΡ. ΦΩΤΕΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΛΕΪΛΑ, ΕΪΣΑΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡΓ. ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΧΑΪΚΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΡΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΔΙΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 69
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΥΛΩΝ (ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ).
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΘΑ & ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 76
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΘΑΛΙΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΟΛΓΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΛΗΡΗ ΗΜΕΡΩΝ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΑΝΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΛΤΣΕΤΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΟΛΓΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
--------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr