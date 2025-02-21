Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23-2-2025

Κηδείες - Πένθη
KHΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά & αδελφή
ΚΑΛΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 77
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 22-2-2025 και ώρα 12.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στην Φώσταινα Αχαΐας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χριστίνα,
Άγγελος & Θάλεια,
Βάσω & Βασίλειος,
Άννα & Νεοκλής,
Σοφία & Μάνος,
Αντώνης & Χρύσα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 70
Θανόντα, κηδεύουμε το Σάββατο 22/2/2025 και ώρα 1:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Μαυρομανδήλας Πετρωτού Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΡΑΠΑΛΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΠΕΛΑΓΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΤΡΑΠΑΛΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΡΑΠΑΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050 και 6986 944494.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣ. ΧΗΝΑ
(ΕΤΩΝ 59)
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 22/2/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίτσας Κάτω Αχαΐας.
Ο σύζυγος: Νικόλαος Χηνάς
Τα παιδιά της
Τα αδέλφια της
Τα εγγόνια της
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316100, KIN: 6972 119124, e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΠΑΠΠΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΠΑΣΣΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-2-2025 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΑ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 10:30 π.μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΣΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΣΣΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΣΣΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΛΕΩΝ. ΤΖΩΛΟ
ΕΤΩΝ 53
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΝΕΟΚΛΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟ ΒΑΣ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ - ΕΤΩΝ 81
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-2-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΓΟΜΟΣΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΑΔΕΛΦΗ ΚΑΙ ΘΕΙΑ
ΛΟΥΚΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΤΟΤΗΣ ΚΑΙ ΦΑΝΗ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΝΑ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ: ΛΙΛΑ, ΚΑΘΥ ΚΑΙ ΓΟΥΟΛΤΕΡ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΖΟΡΤΖΟΣ ΚΑΙ ΙΝΑ, ΡΟΜΠΕΡΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 68}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11:30 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΟΦΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΚΩΣΤΑΣ, ΚΑΙΤΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΑΜΠΡ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ
{ΕΤΩΝ 94}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 3 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΪΤΙΚΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΕΛΕΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΕΛΕΝΗ ΧΗΡ. ΑΘΑΝ. ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΟ ΣΠΥΡΙΔ. ΛΙΒΑΘΙΝΟ
{ΕΤΩΝ 77}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 12 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΡΔΑΜΑ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11:30 ΠΜ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΣΠΥΡΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΛΚΗΣ & ΜΕΛΙΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΝΝΑ, ΟΡΕΣΤΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΥΔΙΑ, ΗΒΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΛΑΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡ. ΚΩΝ. ΛΙΒΑΘΙΝΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΙΒΑΘΙΝΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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