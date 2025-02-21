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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23-2-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

KHΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά & αδελφή

ΚΑΛΗ ΧΗΡΑ  ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 77

Θανούσα  κηδεύουμε το Σάββατο 22-2-2025 και ώρα 12.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στην Φώσταινα Αχαΐας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χριστίνα,

Άγγελος & Θάλεια,

Βάσω & Βασίλειος,

Άννα & Νεοκλής,

Σοφία & Μάνος,

Αντώνης & Χρύσα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 70

Θανόντα, κηδεύουμε το Σάββατο 22/2/2025 και ώρα 1:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Μαυρομανδήλας Πετρωτού Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΡΑΠΑΛΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΠΕΛΑΓΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΤΡΑΠΑΛΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΡΑΠΑΛΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050  και  6986 944494.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣ. ΧΗΝΑ

(ΕΤΩΝ 59)

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 22/2/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίτσας Κάτω Αχαΐας.

Ο σύζυγος: Νικόλαος Χηνάς

Τα παιδιά της

Τα αδέλφια της

Τα εγγόνια της

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316100, KIN: 6972 119124, e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΠΑΠΠΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΠΑΣΣΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΤΩΝ 87

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-2-2025 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΑ ΑΧΑΪΑΣ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 10:30 π.μ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΣΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΣΣΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΣΣΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
                                                                                             
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΛΕΩΝ. ΤΖΩΛΟ

ΕΤΩΝ 53

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΑΘΗΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΝΕΟΚΛΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟ ΒΑΣ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ - ΕΤΩΝ 81

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-2-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΓΟΜΟΣΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΑΔΕΛΦΗ ΚΑΙ ΘΕΙΑ

ΛΟΥΚΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ

ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΤΟΤΗΣ ΚΑΙ ΦΑΝΗ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΝΑ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ: ΛΙΛΑ, ΚΑΘΥ ΚΑΙ ΓΟΥΟΛΤΕΡ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΖΟΡΤΖΟΣ ΚΑΙ ΙΝΑ, ΡΟΜΠΕΡΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

{ΕΤΩΝ 68}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11:30 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ ΑΧΑΪΑΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΟΦΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΚΩΣΤΑΣ, ΚΑΙΤΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ                

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ.

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

    Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΑΜΠΡ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ

{ΕΤΩΝ 94}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 3 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΪΤΙΚΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΕΛΕΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΕΛΕΝΗ ΧΗΡ. ΑΘΑΝ. ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

    Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΟ ΣΠΥΡΙΔ. ΛΙΒΑΘΙΝΟ

{ΕΤΩΝ 77}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 12 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΡΔΑΜΑ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11:30 ΠΜ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:

ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΣΠΥΡΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΛΚΗΣ & ΜΕΛΙΝΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΑΝΝΑ, ΟΡΕΣΤΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΥΔΙΑ, ΗΒΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ  & ΛΑΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡ. ΚΩΝ.  ΛΙΒΑΘΙΝΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΙΒΑΘΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

    Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Τρένα: Κανένα δρομολόγιο την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου λόγω της απεργίας

Βασίλης Καλογήρου: Τι αναφέρει στην επιστολή παραίτησής της η ιατροδικαστής Ρουμπίνη Λεοντάρη

Τέμπη: Γονείς θυμάτων ζητούν να τους παραδοθεί η έκθεση κατάσχεσης των βίντεο της εταιρείας φύλαξης του ΟΣΕ

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