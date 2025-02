MED-OHC: Αδιάσπαστη αλυσίδα η Υγεία ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος

Στόχος της, όπως επεσήμαναν η Πρόεδρος του MED - OHC, Ελένη Παυλίδου,DVM, MBA και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Ιατρός Αναστάσιος Φούντογλου, ήταν η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης στην υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, μέσα απ’ την Στρατηγική προσέγγιση της Ενιαίας Υγείας.

Επιπλέον, σκοπός της ημερίδας πέραν της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης ήταν να κινητοποιήσει το επιστημονικό δυναμικό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, να διερευνήσει τις προοπτικές μια ευρύτερης παρέμβασης στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας και να πυροδοτήσει αναπτυξιακές δυναμικές στον κρίσιμο τομέα της Ψηφιακής Υγείας.

Στην ημερίδα συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες από τους χώρους της Ιατρικής, της Κτηνιατρικής και της Περιβαλλοντικής Επιστήμης, οι οποίοι και ανέπτυξαν καίρια ζητήματα μέσα από πέντε θεματικές ενότητες.

Εκ μέρους του «Μεσογειακού Κέντρου Καινοτομίας για την Ενιαία Υγεία (MED - OHC)» στην ημερίδα συμμετείχαν η Πρόεδρος του Ελένη Παυλίδου η οποία παρουσίασε το χρονικό ίδρυσης και τους σκοπούς του MED - OHC και τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου:

Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εμμανουήλ Παπαδογιαννάκης, Κτηνίατρος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Σέρκος Χαρουτουνιάν, Καθηγητής και πρώην Αντιπρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής FAO στον ΟΗΕ και πρώην Πρόεδρος ΕΛΓΟ.

Γιώργος Βαλιάκος, Aναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας).

Χρήστος Ζαφειρίδης, Κτηνίατρος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Αποσπασμένος Εθνικός Εμπειρογνώμονας Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεως σε Τρόφιμα, Ζώα & Φυτά, Τμήμα Επίσημων Ελέγχων, Εκπρόσωπος ΕΕ, Ομάδα Συνδέσμου Βόρειας Ιρλανδίας (UK), Επίσημος Κτηνίατρος Υπουργείου ΥΠΑΑΤ, (Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής) DVM, MSc, Phd, Μπέλφαστ Βόρεια Ιρλανδία (UK).

Αθηνά Τραχήλη, Πρόεδρος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου και Γενική Γραμματέας της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ιδιωτών Κτηνιάτρων.

Αντώνης Κοκκινάκης, Καθηγητής στο Εργαστήριο Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, Αντιπρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Δημήτριος Βλαστός, Γνωσιακός Συμπεριφορικός Ψυχολόγος Υγείας BSc, MSc, MS

Καθηγητής - Ερευνητής Τμήματος Ψυχολογίας SCG - Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος, Senior Policy Advisor of Scientific sector of OH, Psychosocial wellbeing, Asclepius One Health.

Γεώργιος Βίτσας, Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας, Ιατρός Καρδιολόγος, Δήμος Πειραιά.

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος, Γεωπόνος, Διδάκτωρ ΓΠΑ, Υπεύθυνος Έρευνας & Ανάπτυξης εταιρίας ΚΑΦΣΙΣ ΑΕ.

Ιωάννης Αρσενάκης, Κτηνίατρος επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας των Αγροτικών Ζώων του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άλλοι ομιλητές στην ημερίδα ήταν ο Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας και Κοσμήτωρ της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και ο γενικός γιατρός Σπυρίδων Κλίνης.