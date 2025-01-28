Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Αμαλιάδα Νάσος Νασόπουλος Πατρινό Καρναβάλι 2025
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30-1-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 78

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΡΙΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ,
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ   ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ   ΜΑΣ


ΓΕΩΡΓΙΟ    ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟ

( ΓΩΓΟΣ )  

ΕΤΩΝ  80


ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ

ΤΗΝ  ΤΕΤΑΡΤΗ    29 – 1– 2025   ΚΑΙ   ΩΡΑ  4.00  Μ.Μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ  ΑΓΙΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ  ΑΥΓΕΡΕΪΚΑ  ΑΧΑΪΑΣ  

 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  &  ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  &  ΘΕΟΔΩΡΑ   ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΛΕΝΗ  ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ   ,  ΙΩΑΝΝΑ  ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  , ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ .

 Η  ΑΔΕΛΦΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΧΗΡΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  , ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,  ΜΑΡΙΑ  , ΓΑΒΡΙΕΛΑ ,

ΜΕΛΙΝΑ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ,  ΕΥΘΥΜΙΑ  &  ΓΕΩΡΓΙΟΣ


 ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ                      ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295

Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ   ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH   ΜΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ

  ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ  90


ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ

ΤΗΝ  ΤΕΤΑΡΤΗ    29 – 1– 2025   ΚΑΙ   ΩΡΑ  2.00  Μ.Μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΒΙΔΟΒΑΣ   (ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ) 

Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΣΤΗ  1.00  Μ.Μ.


Ο ΣΥΖΥΓΟΣ  :  ΘΕΟΔΩΡΟΣ


ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΚΑΙ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ  ΚΑΙ  ΣΠΥΡΟΣ  ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ 

 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

 ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΤΣΑΡΗ  ,ΑΝΔΡΕΑΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΤΣΑΡΗ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΑΣΗΜ. ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ  , ΛΑΜΠΡΙΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΑΚΑΣ


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ 


 ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ     ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295

Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΕΟΦ. ΤΣΕΛΗ ΣΥΝ/ΧΟ Ο.Σ.Ε ΕΤΩΝ 69 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΕΒΑΣΤΗ 

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΡΒΕΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΒΕΛΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΡΟΖΑ ΧΟΡΜΠΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΙΑΡΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΑ ΚΟΥΡΒΕΛΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΥΡΒΕΛΑ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΡΒΕΛΑΣ. 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 93 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΠΙΑΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΖΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΘΕΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΟΥΚΑ

ΕΤΩΝ 90

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-1-2025 & ΩΡΑ 16:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 15:30 μ.μ 

Η   Θ Υ Γ Α Τ Ε Ρ Α ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΚΑ

Ο   Ε Γ Γ Ο Ν Ο Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΚΙΔΗΣ

Τ Α    Α Δ Ε Λ Φ Ι Α Ο Ι   Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι    Ο Ι   Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι Ο Ι   Λ Ο Ι Π Ο Ι   Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165  Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

 Τον    πολυαγαπημένο  μας

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ   ΧΡ. ΛΙΑΤΣΟ  
 ΕΤΩΝ  86 
 
Κηδεύουμε την Τετάρτη  29 -1- 2025  & ώρα  11 π.  μ.  από  τον Ιερό  Ναό  Αγίου Φιλίππου Γραμματικού Αγρινίου.  

 Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΤΣΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΑΤΣΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΤΣΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ"

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ) ΤΗΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, ΚΙΝ.: 6944 320.495. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

--------

 ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΟ ΔΗΜ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ

ΕΤΩΝ 87

 ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

 Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ,

ΑΝΤΩΝΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΣ,

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΒΡΥΩΝΗ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΡΑΧΝΗ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ,

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΒΡΑΧΝΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

 ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΘΑΝ. ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ

ΕΤΩΝ 59

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΟΥΖΑΛΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ,

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ &  ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ,

ΜΑΡΙΝΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΚΑΝΔΑΜΗ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΖΑΛΑ

 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

 ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---
ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας σύζυγο,  

μητέρα,γιαγιά ,αδελφή & θεία       

ΜΑΡΙΑ  ΣΥΖ.   ΒΑΣ.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ:84

 

Θανούσα κηδεύουμε Τετάρτη 29-1-2025 και ώρα 3.00μ.μ.

από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Άνω Σουδενέικα Αχαΐας.

 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Βασίλειος

ΟΙ ΚΟΡΕΣ:Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου-Κυριαζοπούλου,

Θεοδώρα Γεωργοπούλου - Αραμπίσογλου

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΕΣ:Αργυρώ,Μαρία,Ναταλία

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Ανδρέας Καλαπόδης,

Γεωργία & Φώτιος Χρόνης

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92344-92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ: ΤΗΛ 26240 61930

---

ΚΗΔΕΙΑ

 Την αγαπημένη μας  

μητέρα,αδελφή,γιαγιά & θεία       

ΒΙΚΤΩΡΙΑ  ΧΗΡΑ   ΓΕΩΡΓ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 91

 

Θανούσα κηδεύουμε Τετάρτη 29-1-2025 και ώρα 1.00μ.μ.

από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κρυόβρυση Ηλείας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Χρυσούλα & Ιωάννης Μπαρδάκης,

Νικόλαος Αποστολόπουλος,

Ιωάννης & Ουρανία Αποστολοπούλου,

Μαρία & Τρύφωνας Σταθόπουλος,

Μενέλαος Αποστολόπουλος,

Αμαλία & Φώτιος Πετρόπουλος,

Ελένη & Αντώνιος Παπαγεωργίου,

Αικατερίνη & Χρήστος Λιάρος,

Χρήστος Αποστολόπουλος,

Θεόδωρος Αποστολόπουλος

 Η ΑΔΕΛΦΗ:Ακριβή{χήρα} Περικλή Αθανασόπουλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ   ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92344-92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ: ΤΗΛ 26240 61930

---

 ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟ

ΑΝΤ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 90)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΜΑΡΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

---

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΒΑΣ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
(ΕΤΩΝ 90)

θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 30/1/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β ́ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρύσα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ, Παναγιώτης & Μαργαρίτα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ Διονύσιος, Χριστιάνα
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 8 Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316100, KIN: 6972 119124, e-mail: [email protected]

------------

Ειδήσεις Τώρα

Αναστάτωση στην Πάτρα και την ακαδημαϊκή της κοινότητα- Πέθανε απο μηνιγγίτιδα 20χρονος φοιτητής

Στο «πόδι» τα Καμίνια με την εκτροπή- Παραλίγο τροχαίο με το «καλημέρα»-BINTEO- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Τελευταία ειδοποίηση του Δήμου στους καταστηματάρχες της Τριών Ναυάρχων- «Μετά, τα ξηλώνουμε»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κηδείες Πένθη

Info