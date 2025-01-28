Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30-1-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΡΙΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ,
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟ
( ΓΩΓΟΣ )
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 – 1– 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.00 Μ.Μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΥΓΕΡΕΪΚΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ , ΙΩΑΝΝΑ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ .
Η ΑΔΕΛΦΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , ΜΑΡΙΑ , ΓΑΒΡΙΕΛΑ ,
ΜΕΛΙΝΑ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΕΥΘΥΜΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ
ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 – 1– 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.00 Μ.Μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΒΙΔΟΒΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ)
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΗ 1.00 Μ.Μ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ,ΑΝΔΡΕΑΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΤΣΑΡΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΑΣΗΜ. ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ , ΛΑΜΠΡΙΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΑΚΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΕΟΦ. ΤΣΕΛΗ ΣΥΝ/ΧΟ Ο.Σ.Ε ΕΤΩΝ 69
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΕΒΑΣΤΗ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΡΒΕΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΒΕΛΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΡΟΖΑ ΧΟΡΜΠΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΙΑΡΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΑ ΚΟΥΡΒΕΛΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΥΡΒΕΛΑ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΡΒΕΛΑΣ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΠΙΑΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΖΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΘΕΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΟΥΚΑ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-1-2025 & ΩΡΑ 16:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 15:30 μ.μ
Η Θ Υ Γ Α Τ Ε Ρ Α ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΚΑ
Ο Ε Γ Γ Ο Ν Ο Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΚΙΔΗΣ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΧΡ. ΛΙΑΤΣΟ
ΕΤΩΝ 86
Κηδεύουμε την Τετάρτη 29 -1- 2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Φιλίππου Γραμματικού Αγρινίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΤΣΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΑΤΣΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΤΣΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ"
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ) ΤΗΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, ΚΙΝ.: 6944 320.495. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΟ ΔΗΜ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ,
ΑΝΤΩΝΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΣ,
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΒΡΥΩΝΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΡΑΧΝΗ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ,
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΒΡΑΧΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΘΑΝ. ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ
ΕΤΩΝ 59
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΟΥΖΑΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ,
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ,
ΜΑΡΙΝΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΚΑΝΔΑΜΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΖΑΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας σύζυγο,
μητέρα,γιαγιά ,αδελφή & θεία
ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. ΒΑΣ.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ:84
Θανούσα κηδεύουμε Τετάρτη 29-1-2025 και ώρα 3.00μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Άνω Σουδενέικα Αχαΐας.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Βασίλειος
ΟΙ ΚΟΡΕΣ:Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου-Κυριαζοπούλου,
Θεοδώρα Γεωργοπούλου - Αραμπίσογλου
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ:Αργυρώ,Μαρία,Ναταλία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Ανδρέας Καλαπόδης,
Γεωργία & Φώτιος Χρόνης
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92344-92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ: ΤΗΛ 26240 61930
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
μητέρα,αδελφή,γιαγιά & θεία
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 91
Θανούσα κηδεύουμε Τετάρτη 29-1-2025 και ώρα 1.00μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κρυόβρυση Ηλείας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Χρυσούλα & Ιωάννης Μπαρδάκης,
Νικόλαος Αποστολόπουλος,
Ιωάννης & Ουρανία Αποστολοπούλου,
Μαρία & Τρύφωνας Σταθόπουλος,
Μενέλαος Αποστολόπουλος,
Αμαλία & Φώτιος Πετρόπουλος,
Ελένη & Αντώνιος Παπαγεωργίου,
Αικατερίνη & Χρήστος Λιάρος,
Χρήστος Αποστολόπουλος,
Θεόδωρος Αποστολόπουλος
Η ΑΔΕΛΦΗ:Ακριβή{χήρα} Περικλή Αθανασόπουλου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92344-92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ: ΤΗΛ 26240 61930
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ
ΑΝΤ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 90)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΜΑΡΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΒΑΣ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
(ΕΤΩΝ 90)
θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 30/1/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β ́ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρύσα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ, Παναγιώτης & Μαργαρίτα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ Διονύσιος, Χριστιάνα
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 8 Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316100, KIN: 6972 119124, e-mail: [email protected]
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