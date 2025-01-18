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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 19 και την Δευτέρα 20-1-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ
ΝΙΚ. ΛΕΖΗ
(ΕΤΩΝ 74)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:30 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΒΛΑΣΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΜΑΡΙΑ & ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 15 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ 2610 336 825 ΚΙΝ. 6949713524 -6973794448

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ

ΓΕΩΡΓ. ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 78)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΝΤΙΓΟΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΠΙΔΑ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ,

ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΑΣΜΑΤΖΗ

ΕΤΩΝ 93

Κηδεύουμε την Δευτέρα 20-1-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΣΜΑΤΖΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΚΩΝ. ΣΓΟΥΡΑ
(ΕΤΩΝ 60)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΛΕΝΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Η ΕΓΓΟΝΗ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑ

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΑΝΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ: ΣΤΕΛΛΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 15 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ 2610 336 825 ΚΙΝ. 6949713524 -6973794448

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