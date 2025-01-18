Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 19 και την Δευτέρα 20-1-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ
ΝΙΚ. ΛΕΖΗ
(ΕΤΩΝ 74)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:30 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΒΛΑΣΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΜΑΡΙΑ & ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 15 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ 2610 336 825 ΚΙΝ. 6949713524 -6973794448
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 78)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΤΙΓΟΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΠΙΔΑ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ,
ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΑΣΜΑΤΖΗ
ΕΤΩΝ 93
Κηδεύουμε την Δευτέρα 20-1-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΣΜΑΤΖΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΚΩΝ. ΣΓΟΥΡΑ
(ΕΤΩΝ 60)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΛΕΝΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ: ΣΤΕΛΛΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 15 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ 2610 336 825 ΚΙΝ. 6949713524 -6973794448
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