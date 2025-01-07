Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΣΚΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΕΥΑΓ. ΤΡΙΤΣΗ (ΠΑΓΑΡΕΣ) - ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8-1-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΑ
ΚΕΦ/ΝΙΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Tον αγαπημένο μας
σύζυγο ,πατέρα ,παππού, αδελφό & θείο
ΓΕΩΡΓΙΟ
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗ
ΕΤΩΝ:84
Θανόντα κηδεύουμε Τετάρτη 8-1-2025 και ώρα 2.00μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο
Αγίου Μηνά Πατρών}
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Κωνσταντίνα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Σεβαστή & Φώτης Δάρας,
Θεώνη Ευφραιμίδη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Αγγελική,Κωνσταντίνα,
Δημήτρης,Γεώργιος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Αλέκος & Κική Ευφραιμίδη,
Λάζαρος & Αγγελική Ευφραιμίδη,
Παναγιώτης & Παναγιώτα Ευφραιμίδη,
Ιωάννης & Μάχη Ευφραιμίδη,
Αικατερίνη{χήρα} Χαρ. Βασιλακόπουλου,
Αγγελική {χήρα} Περ. Τσαρσιλή,
Ελένη{χήρα} Ιωάν. Βανταράκη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩ. ΒΟΡΟ
ΕΤΩΝ 74
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΆΡΤΗ 8 / 1 / 2025 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ (Α') ΚΟΙΜΗΤΉΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ : ΒΕΝΕΤΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΜΙΛΙΑ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΒΑΣΩ ΒΟΡΟΥ, ΒΑΣΩ χήρα ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΡΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ •31• ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 430141 • 6937 009978 •
6989 381813
{ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΌΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ }
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΒΕΛΑ
(ΕΤΩΝ 74)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΑ ΠΑΥΛΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΞΕΝΙΑ ΚΑΡΒΕΛΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΞΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ συζ. ΔΗΜ. ΜΑΝΩΛΗ
ΕΤΩΝ 88
Θανούσα , κηδεύουμε την Τετάρτη 8/1/2025 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Κ. Συχαινών Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Κ. Συχαινών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΩΛΗ , ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΪΜΑΚΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ , ΒΑΣΙΛΗΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ , ΟΛΓΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98 , ΠΑΤΡΑ
2610 520050 6986 944494
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΤΩΝ 65
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ.
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΓΕΩΡΓ.
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
{ ΕΤΩΝ 80 }
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025
& ΩΡΑ 1Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΔΩΝΙΕΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΑΣ
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΩΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ
ΕΤΩΝ 90
ΕΚΔΗΜΗΣΑΣΑ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΕΡΑΣΜΙΑ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΚΟΣ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑΣ,
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ,
ΟΛΓΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΞΙΜΙΝΑ,ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 98)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 1:00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΔΩΝΙΕΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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