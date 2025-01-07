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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΣΚΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΕΥΑΓ. ΤΡΙΤΣΗ (ΠΑΓΑΡΕΣ) - ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8-1-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΑ
ΚΕΦ/ΝΙΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ

Tον αγαπημένο μας

σύζυγο ,πατέρα ,παππού, αδελφό & θείο


ΓΕΩΡΓΙΟ

ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗ

ΕΤΩΝ:84


Θανόντα κηδεύουμε Τετάρτη 8-1-2025 και ώρα 2.00μ.μ.

από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο

Αγίου Μηνά Πατρών}


Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Κωνσταντίνα


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Σεβαστή & Φώτης Δάρας,

Θεώνη Ευφραιμίδη


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Αγγελική,Κωνσταντίνα,

Δημήτρης,Γεώργιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Αλέκος & Κική Ευφραιμίδη,

Λάζαρος & Αγγελική Ευφραιμίδη,

Παναγιώτης & Παναγιώτα Ευφραιμίδη,

Ιωάννης & Μάχη Ευφραιμίδη,

Αικατερίνη{χήρα} Χαρ. Βασιλακόπουλου,

Αγγελική {χήρα} Περ. Τσαρσιλή,

Ελένη{χήρα} Ιωάν. Βανταράκη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩ. ΒΟΡΟ

ΕΤΩΝ 74

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΆΡΤΗ 8 / 1 / 2025 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ (Α') ΚΟΙΜΗΤΉΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ : ΒΕΝΕΤΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΜΙΛΙΑ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΒΑΣΩ ΒΟΡΟΥ, ΒΑΣΩ χήρα ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΡΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ •31• ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 430141 • 6937 009978 •
6989 381813
{ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΌΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ }

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΒΕΛΑ

(ΕΤΩΝ 74)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΑ ΠΑΥΛΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΞΕΝΙΑ ΚΑΡΒΕΛΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΞΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ συζ. ΔΗΜ. ΜΑΝΩΛΗ

ΕΤΩΝ 88

Θανούσα , κηδεύουμε την Τετάρτη 8/1/2025 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Κ. Συχαινών Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Κ. Συχαινών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΩΛΗ , ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΪΜΑΚΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ , ΒΑΣΙΛΗΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ , ΟΛΓΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98 , ΠΑΤΡΑ
2610 520050 6986 944494
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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΤΩΝ 65


ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ.


Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

ΓΕΩΡΓ.

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

{ ΕΤΩΝ 80 }


ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

& ΩΡΑ 1Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΔΩΝΙΕΣ


Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ


ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΑΣ

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΩΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ

ΕΤΩΝ 90


ΕΚΔΗΜΗΣΑΣΑ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑΣ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΕΡΑΣΜΙΑ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ


ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΚΟΣ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑΣ,

ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ,

ΟΛΓΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΞΙΜΙΝΑ,ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ


ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 98)


ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 1:00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΔΩΝΙΕΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ


ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

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