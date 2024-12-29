Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Αμαλιάδα Νάσος Νασόπουλος
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 30 και την Τρίτη 31-12-2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΙΩΣΗΦ ΞΑΝΘΟΥΛΗ

ΕΤΩΝ 80

Κηδεύουμε την Δευτέρα 30/12/2024 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β Κοιμητηρίου Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΙΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΟΥΛΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥΛΗ


ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΚΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

---------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/12/2024 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας


ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤ. ΣΤΑΘΗ
ΕΤΩΝ 47

Κηδεύομε την Δευτέρα 30-12-2024 και ώρα 11 π.μ.
απο τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Λάμπρος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Αναστασία, Γιώργος

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ :
Αναστάσιος & Παναγιώτα,
Γιώργος & Αρετή.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Στέφανος & Κων/να


Ο ΑΝΙΨΙΟΣ : Αναστάσιος

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

-----------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ


ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΛΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 65)


ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ


Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ


Η ΕΓΓΟΝΗ: ΑΘΗΝΑ


ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

----------

 

 

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜ. ΚΟΥΣΟΥΡΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΟΣΕ - ΕΤΩΝ 83

Κηδεύουμε την Δευτέρα 30 -12- 2024 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιτεών.

Η ταφή θα γίνει στο Β ΄Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Η σορός θα βρίσκεται ώρα 10 π. μ. στον Ιερό Ναό.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΣΟΥΡΗ

ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ

ΜΑΡΙΑ ( χήρα ) ΑΣΗΜ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑ ( χήρα ) ΔΗΜ. ΚΟΡΔΑ, ΜΑΡΙΑΝΑ ( χήρα ) ΚΩΝ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ

Η ΕΓΓΟΝΗ : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

---------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΙΣΤ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟ

ΕΤΩΝ 89

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-12-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΙΣΤΟΣ & ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΓΑΠΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΙΟΥΦΤΗΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ,

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΕΥΓΓ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ

 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΛΙΟΥΡΑ

ΕΤΩΝ 62

Κηδεύουμε την Δευτέρα 30-12-2024 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΗΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ( χήρα ) ΣΠΥΡ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΛΙΟΥΡΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ


Tον αγαπημένο μας

αδελφό , θείο & παππού


ΦΩΤΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ:81

Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 30-12-2024 και ώρα 11.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Μιντιλόγλι Πατρών.


ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Αδαμαντία {χήρα} Βασ Παπαδόπουλου,

Παναγιώτα Παπαδοπούλου,

Θεόδωρος & Βάσω Παπαδοπούλου,

Κωνσταντίνος & Πόπη Παπαδοπούλου,

Αθανασία & Ευάγγελος Κολέλος,

Γεώργιος Παπαδόπουλος


ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟ

(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΟΤΕ Ι ΕΤΩΝ 65)

Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 30/12/2024 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκο Κέρτεζης Κααβρύτων.

Η κόρη: ΝΑΣΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ

Τα αδέλφια του: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 71

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-12-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ.


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΜΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΣΤΕΛΛΑ, ΜΑΡΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΝΙΚ. ΡΑΠΤΗ
ΕΤΩΝ 78

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31-12-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΕΜΟΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗ ΡΑΠΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΚΩΝ. ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΕΤΩΝ 76

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31-12-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΑ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΤΣΑΜΠΙΚΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΩ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ,

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr

Ειδήσεις Τώρα

Voucher για laptop και tablet: Ποιοι δικαιούνται επιταγές έως 1.600 ευρώ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά την Πρωτοχρονιά και πότε είναι οι επόμενες σχολικές αργίες

Τη Δευτέρα το σχέδιο για γονικό έλεγχο στα social media - Οι 3 άξονες

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κηδείες Πένθη

Info