Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 30 και την Τρίτη 31-12-2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΙΩΣΗΦ ΞΑΝΘΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 80
Κηδεύουμε την Δευτέρα 30/12/2024 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β Κοιμητηρίου Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΙΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΟΥΛΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΚΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/12/2024 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤ. ΣΤΑΘΗ
ΕΤΩΝ 47
Κηδεύομε την Δευτέρα 30-12-2024 και ώρα 11 π.μ.
απο τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Λάμπρος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Αναστασία, Γιώργος
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ :
Αναστάσιος & Παναγιώτα,
Γιώργος & Αρετή.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Στέφανος & Κων/να
Ο ΑΝΙΨΙΟΣ : Αναστάσιος
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΛΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 65)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΑΘΗΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜ. ΚΟΥΣΟΥΡΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΟΣΕ - ΕΤΩΝ 83
Κηδεύουμε την Δευτέρα 30 -12- 2024 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιτεών.
Η ταφή θα γίνει στο Β ΄Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η σορός θα βρίσκεται ώρα 10 π. μ. στον Ιερό Ναό.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΣΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ
ΜΑΡΙΑ ( χήρα ) ΑΣΗΜ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑ ( χήρα ) ΔΗΜ. ΚΟΡΔΑ, ΜΑΡΙΑΝΑ ( χήρα ) ΚΩΝ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΙΣΤ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-12-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΙΣΤΟΣ & ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΓΑΠΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΙΟΥΦΤΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ,
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΕΥΓΓ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΛΙΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 62
Κηδεύουμε την Δευτέρα 30-12-2024 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΗΣ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ( χήρα ) ΣΠΥΡ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΛΙΟΥΡΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
Tον αγαπημένο μας
αδελφό , θείο & παππού
ΦΩΤΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ:81
Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 30-12-2024 και ώρα 11.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Μιντιλόγλι Πατρών.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Αδαμαντία {χήρα} Βασ Παπαδόπουλου,
Παναγιώτα Παπαδοπούλου,
Θεόδωρος & Βάσω Παπαδοπούλου,
Κωνσταντίνος & Πόπη Παπαδοπούλου,
Αθανασία & Ευάγγελος Κολέλος,
Γεώργιος Παπαδόπουλος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΟΤΕ Ι ΕΤΩΝ 65)
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 30/12/2024 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκο Κέρτεζης Κααβρύτων.
Η κόρη: ΝΑΣΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
Τα αδέλφια του: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 71
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-12-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΜΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΣΤΕΛΛΑ, ΜΑΡΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΝΙΚ. ΡΑΠΤΗ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31-12-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΕΜΟΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗ ΡΑΠΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΚΩΝ. ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΕΤΩΝ 76
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31-12-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΑ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΤΣΑΜΠΙΚΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΩ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ,
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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