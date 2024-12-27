Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Αμαλιάδα Νάσος Νασόπουλος
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 28, την Κυριακή 29 και την Δευτέρα 30-12-2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡ. ΚΑΣΠΙΡΗ

(ΕΤΩΝ 64)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΣΠΙΡΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ   ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ   ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ  ΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ  ΣΠΥΡΑΤΟΥ

(ΝΙΟΝΙΑ)

 ΕΤΩΝ  92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ   28 - 12 - 2024   ΚΑΙ   ΩΡΑ  12.30  ΜΕΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ   ΑΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΛΙΧΑΤΑ  ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΑΝΤΖΟΥΛΕΤΑ  ΣΠΥΡΑΤΟΥ  &  ΓΙΑΝΝΗΣ  ΡΑΓΚΑΒΑΝΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ  ΣΠΥΡΑΤΟΥ

TA   ΑΔΕΛΦIA:

ΒΑΓΓΕΛΗΣ   & ΠΟΠΗ   ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ: 

ΕΛΕΝΗ,  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ    ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ    ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ    

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

--------------

ΚΗΔΕΙA


ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΟΝΔΥΛΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΦΕΡΜΕΛΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ
(ΕΤΩΝ 102)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2:30 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΡΙΟ ΔΕΜΕΣΤΙΧΩΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΦΩΤΙΟΣ ΦΕΡΜΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΜΕΛΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Tην αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,γιαγιά, αδελφή & θεία

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΥΖ. ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 73

Θανούσα κηδεύουμε Σάββατο 28-12-2024 και ώρα 12.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Α΄κοιμητήριο Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Νικόλαος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία & Χρίστος,
Αδαμαντία &  Γεώργιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Νικολέτα,Θεοδώρα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Αδαμαντία & Ηρακλής,
Κωνσταντίνος & Ευτυχία, Νία,
Αναστάσιος & Νίκη, Ευτυχία

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

------------

ΚΗΔΕΙΑ
Tην αγαπημένη μας σύζυγο,
μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία

ΑΘΗΝΑ ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ: {ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ}

ΕΤΩΝ:77

Θανούσα κηδεύουμε Σάββατο 28-12-2024 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Α΄κοιμητήριο Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Παναγιώτης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σπυρίδων & Θεοδώρα Δανελάτου,

Αναστασία Δανελάτου,
Αδαμαντία & Άγγελος Γκουντάνης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Χρυσούλα, Νίκος, Αθηνά
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Αικατερίνη {χήρα} Ανδρ. Αλεξόπουλου,
Χρυσούλα {χήρα} Νικ. Αλεξόπουλου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

-----------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΣΑΡΚΙΣ ΑΡΜΠΙΑΝ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-12-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ – ΚΡΙΚΟΡ ΑΡΜΠΙΑΝ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ  ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ι.Ν ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΛΕΞ. ΦΛΕΣΣΑ

ΕΤΩΝ 90

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-12-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΝΕΟ ΠΑΟΣ (ΣΚΟΥΠΙ) ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΦΛΕΣΣΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΦΛΕΣΣΑ, ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΜΑΡΙΑ & ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ κ ΠΑΠΠΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

ΕΤΩΝ 83 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-12-2024 & ΩΡΑ  12:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Τ Α   Π Α Ι Δ Ι Α:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ κ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ,  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

Τ Α   Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:

ΚΑΣΣΙΑΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Τ Α   Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ

Ο Ι   Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι       Ο Ι   Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Ο Ι   Λ Ο Ι Π Ο Ι   Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ.

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165  Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357

-------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/12/2024 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΕΪΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΠΥΡΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΞΑΚΟΥΣΤΗ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΧΗΡΑ) ΦΩΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΣΟΦΙΑ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ                    

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

----------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/12/2024 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ   ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

--------------

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Ετοιμάζεται «πτήση» του καφέ πάνω από τα 5 ευρώ

Εξοικονομώ 2025: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις- Όσα πρέπει να ξέρετε

Αυτοί είναι οι πιο εμπορικοί δρόμοι της Πάτρας- Πού «πετάνε» οι τιμές

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κηδείες Πένθη

Info