Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 28, την Κυριακή 29 και την Δευτέρα 30-12-2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡ. ΚΑΣΠΙΡΗ
(ΕΤΩΝ 64)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΣΠΙΡΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΠΥΡΑΤΟΥ
(ΝΙΟΝΙΑ)
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 - 12 - 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 ΜΕΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΛΙΧΑΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΝΤΖΟΥΛΕΤΑ ΣΠΥΡΑΤΟΥ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΑΒΑΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΠΥΡΑΤΟΥ
TA ΑΔΕΛΦIA:
ΒΑΓΓΕΛΗΣ & ΠΟΠΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΕΛΕΝΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΦΕΡΜΕΛΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ
(ΕΤΩΝ 102)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2:30 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΡΙΟ ΔΕΜΕΣΤΙΧΩΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ ΦΕΡΜΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΜΕΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Tην αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,γιαγιά, αδελφή & θεία
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΥΖ. ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 73
Θανούσα κηδεύουμε Σάββατο 28-12-2024 και ώρα 12.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Α΄κοιμητήριο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Νικόλαος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία & Χρίστος,
Αδαμαντία & Γεώργιος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Νικολέτα,Θεοδώρα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Αδαμαντία & Ηρακλής,
Κωνσταντίνος & Ευτυχία, Νία,
Αναστάσιος & Νίκη, Ευτυχία
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
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ΚΗΔΕΙΑ
Tην αγαπημένη μας σύζυγο,
μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία
ΑΘΗΝΑ ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ: {ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ}
ΕΤΩΝ:77
Θανούσα κηδεύουμε Σάββατο 28-12-2024 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Α΄κοιμητήριο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Παναγιώτης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σπυρίδων & Θεοδώρα Δανελάτου,
Αναστασία Δανελάτου,
Αδαμαντία & Άγγελος Γκουντάνης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Χρυσούλα, Νίκος, Αθηνά
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Αικατερίνη {χήρα} Ανδρ. Αλεξόπουλου,
Χρυσούλα {χήρα} Νικ. Αλεξόπουλου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΣΑΡΚΙΣ ΑΡΜΠΙΑΝ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-12-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ – ΚΡΙΚΟΡ ΑΡΜΠΙΑΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ι.Ν ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΛΕΞ. ΦΛΕΣΣΑ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-12-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΝΕΟ ΠΑΟΣ (ΣΚΟΥΠΙ) ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΦΛΕΣΣΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΦΛΕΣΣΑ, ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΜΑΡΙΑ & ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ κ ΠΑΠΠΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ
ΕΤΩΝ 83
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-12-2024 & ΩΡΑ 12:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ κ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΚΑΣΣΙΑΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ.
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/12/2024 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΕΪΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΠΥΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΞΑΚΟΥΣΤΗ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΧΗΡΑ) ΦΩΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΟΦΙΑ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/12/2024 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
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