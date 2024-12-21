Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 22 και την Δευτέρα 23-12-2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΡΕΒΕΚΚΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-12-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑΤΟΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ,
ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΝΤΙΑΝΑ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΧΡΗΣΤ. ΧΑΪΔΑ
ΕΤΩΝ 81
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 / 12 / 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:30 Μ.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ, ΡΙΤΣΑ (ΧΗΡΑ ΔΗΜ.) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 86
Κηδεύουμε την Κυριακή 22 -12- 2024 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Εγλυκάδος.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΛΑΜΠΡΟΣ, ΑΝΘΗ & ΚΙΜΩΝΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΝΙΚ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟ
Συν/χο αστυνομικό
Ετών 85
Κηδεύουμε την Κυριακή 22/12/2024 και ωρα 12μ από τον Παλαιό Ιερό Ναό Αγ. Ανδρέου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Ροδοδάφνης Αιγίου
Η σύζυγος Πόπη
Η κόρη του: Ασπασία
Τα αδελφια του: Γεώργιος και Ιωάννα Αγγελακοπούλου, Χρυσουλα χηρα Σινη
Τα ανίψια του Οι λοιποι συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΔΗΜ. ΚΑΣΤΡΙΝΟ
ΕΤΩΝ 77
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-12-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΜΟΥΖΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ & ΠΕΤΡΟΣ,
ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΛΛΙΑΔΗΜΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΚΟΝΙΔΑ
ΣΥΝ/ΧΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΑΓΙΟΥ- ΕΤΩΝ 93
Κηδεύουμε την Δευτέρα 23-12-2024 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΙΔΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΠΟΛΥΞΕΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΧΑΡ. ΣΑΛΑΠΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΓΙΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΡ. ΚΑΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 77
Κηδεύουμε την Δευτέρα 23-12-24 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΝΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΚΟΚΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΩΝ 84
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-12-2024 & ΩΡΑ 12:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11.00 π.μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΚΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΡΙΑ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΟΚΑ, ΕΥΘΥΜΙΑ κ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΡΤΕΜΙΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝ. ΜΟΝΑΣΤΙΡΛΗ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-12-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟ ΝΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 70
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-12-24 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΠΑΤΡΩΝ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΡΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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