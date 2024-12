Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 19 έως 25-12-2024

To "Wicked" προτάθηκε και για 4 Χρυσές Σφαίρες, ανάμεσα τους και για καλύτερη ταινία στην κατηγορία μιούζικαλ-κωμωδία.

Αίθουσα 6 στις 22.40 καθημερινά

«O Άρχοντας των Δαχτυλιδών: Ο Πόλεμος των Ροχίριμ - Rohirrim»

Πρωτότυπη anime ταινία της New Line Cinema η οποία επαναφέρει το κοινό στον επικό κόσμο του περίφημου Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, της κινηματογραφικής τριλογίας του Πίτερ Τζάκσον που βασίστηκε στα σπουδαία βιβλία του Τζ. Ρ.Ρ. Τόλκιν.

Στην ταινία, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου Κέντζι Καμιγιάμα (των τηλεοπτικών σειρών Blade Runner: Black Lotus και Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), δανείζει τις φωνές του ένα λαμπερό καστ: ο Μπράιαν Κοξ (Succession) στον ρόλο του Χελμ Χάμερχαντ -του πανίσχυρου βασιλιά του Ρόχαν, η Γκάια Γουάιζ (Ταξίδι στην Αλαμπάμα) στον ρόλο της κόρης του Ήρας και ο Λουκ Πασκουαλίνο (Snowpiercer) ως Γουλφ. Η Μιράντα Ότο, που μας χάρισε μία αξέχαστη, βραβευμένη ερμηνεία στην τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, επιστρέφει στον ρόλο της Έογουιν, της πολεμίστριας του Ρόχαν, η οποία αφηγείται την ιστορία.

Διάρκεια: 134 λεπτά.

Διανομή από Tanweer.

Η ταινία στο ξεκίνημα της έκοψε κοντά στα 7.000 εισιτήρια σε 71 αίθουσες πανελλαδικά.

Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις είναι στα 10,7 εκατ. δολάρια.